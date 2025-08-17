International Serbia. Președintele Vucic a promis un „răspuns puternic” după cele cinci nopți de proteste







Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a anunțat duminică că va da un „răspuns puternic” manifestanților anticorupție, după cinci seri consecutive de confruntări între susținătorii săi, poliție și protestatari în mai multe orașe din țară, potrivit AFP.

Violențe au avut loc la Belgrad și în alte orașe timp de cinci zile de proteste. Manifestanții au aruncat cu pietre și artificii spre forțele de ordine, iar polițiștii au răspuns cu grenade și gaze lacrimogene.

Peste 130 de polițiști au fost răniți până acum, iar zeci de civili au avut nevoie de îngrijiri medicale, a declarat duminică președintele Aleksandar Vucic, într-o conferință de presă la Belgrad.

Sâmbătă au avut loc ciocniri la Belgrad, Novi Sad și Valjevo. Un grup de persoane mascate a atacat și incendiat sediile Partidului Progresist Sârb (SNS) condus de Vucic, care erau goale la acel moment.

În acest context, președintele Vucic a afirmat că statul sârb este hotărât să folosească toate mijloacele disponibile pentru a restabili legea, ordinea și pacea. El a adăugat că guvernul are nevoie de câteva zile pentru a pregăti „cadrul legal și formal” al răspunsului.

„Va fi ceva foarte diferit de ceea ce aţi văzut până acum”, a mai spus liderul sârb, menționând că proclamarea stării de urgenţă nu va fi luată în calcul.

De asemenea, în timpul conferinței, Vucic i-a comparat pe protestatari cu „teroriști”, un termen pe care îl folosește frecvent de la începutul mișcării anticorupție din 2024.

Protestele au devenit frecvente în această țară după prăbușirea, în noiembrie 2024, a unei părți din plafonul de beton al gării din Novi Sad. Tragedia a fost pusă de manifestanți pe seama corupției.

Manifestanții cer o anchetă transparentă, dar și organizarea de alegeri anticipate. Vucic respinge aceste solicitări și acuză un complot străin care ar urmări răsturnarea guvernului său.