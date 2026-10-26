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Europol: 27 de persoane au fost arestate, iar 248 de posibile victime ale exploatării prin muncă au fost identificate în Europa

Europol: 27 de persoane au fost arestate, iar 248 de posibile victime ale exploatării prin muncă au fost identificate în Europasursa: europarl.europa.eu
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Din cuprinsul articolului

O operațiune internațională coordonată de Europol și Autoritatea Europeană a Muncii (ELA), desfășurată în 34 de țări, a dus la arestarea a 27 de persoane suspectate de trafic de persoane în scopul exploatării prin muncă și la identificarea a 248 de posibile victime.

Ce a căutat Europol

Acțiunile au avut loc în perioada 14-20 septembrie 2026 și au vizat sectoare precum agricultura, construcțiile, serviciile cosmetice, saloanele de masaj și industria ospitalității.

Potrivit Europol, în cadrul operațiunii au fost deschise 182 de noi anchete privind traficul de persoane. Alte 86 de persoane au fost arestate pentru infracțiuni conexe, inclusiv angajare ilegală și prostituție.

La acțiuni au participat 16.031 de reprezentanți ai autorităților, care au verificat 137.810 persoane, locații, vehicule și documente.

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România, printre țările vizate

România se numără printre țările în care au fost identificate cazuri de exploatare. Potrivit Europol, persoane vulnerabile, inclusiv minori, ar fi fost atrase către munca în agricultură prin promisiuni privind plata corectă. În realitate, acestea ar fi fost obligate să lucreze peste 12 ore pe zi, fără să fie plătite, în condiții de trai deplorabile.

Sursa foto: Procuratura Generală

Și în alte state au fost descoperite situații grave. În Germania, autoritățile au identificat 63 de posibile victime, în principal cetățeni vietnamezi și chinezi, exploatate în unități de ospitalitate și saloane de manichiură. În Cipru, un muncitor de la o fermă ar fi fost obligat să lucreze zece ore pe zi, fără salariu sau zile libere, iar pașaportul i-ar fi fost reținut.

Ce a găsit Europol în Olanda

În Țările de Jos, o anchetă sprijinită de Europol a vizat o rețea care ar fi exploatat peste 70 de cetățeni indieni în restaurante din cinci state europene. Suspecții ar fi folosit programul prelungit, plata insuficientă și amenințările pentru a obține profituri de cel puțin patru milioane de euro.

„Exploatarea are loc în clădiri, magazine și restaurante pe lângă care trecem în fiecare zi”, a declarat comisarul european pentru afaceri interne și migrație, Magnus Brunner.

Europol și ELA au subliniat că schimbul de informații și cooperarea dintre poliție, inspectoratele de muncă și autoritățile fiscale sunt esențiale pentru identificarea victimelor și destructurarea rețelelor infracționale.

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