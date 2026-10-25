WhatsApp testează și dezvoltă mai multe funcții pentru versiunile beta ale aplicației, atât pe Android, cât și pe iOS. Printre noutăți se numără programarea mesajelor, o bară de navigare care își schimbă dimensiunea în funcție de derularea ecranului, un browser integrat pentru deschiderea linkurilor și noi opțiuni pentru gestionarea apelurilor de la numere necunoscute.

Aplicația pregătește și un filtru care grupează conversațiile în care utilizatorii au fost menționați sau au primit răspunsuri la mesaje, precum și o scurtătură pentru distribuirea clipurilor Reels direct în chat.

WhatsApp dezvoltă o funcție care le va permite utilizatorilor de iPhone să stabilească în avans data și ora la care să fie trimis un mesaj.

Pentru programare, utilizatorii vor trebui să țină apăsat butonul de trimitere. Se va deschide un ecran în care vor putea alege momentul expedierii, cu cel puțin 10 minute înainte de ora curentă și cu cel mult două săptămâni în avans.

Mesajele programate vor apărea într-o secțiune dedicată din informațiile conversației. De acolo, utilizatorii vor putea să le gestioneze sau să le șteargă înainte de trimitere, potrivit wabetainfo.com.

O altă funcție aflată în testare vizează bara de navigare din partea de jos a aplicației WhatsApp pentru Android. Aceasta își va modifica dimensiunea în funcție de direcția în care utilizatorul derulează lista conversațiilor.

La derularea în jos, bara se va restrânge treptat, atât în lățime, cât și în înălțime, transformându-se într-un element compact, cu aspect de pastilă. Pictogramele vor rămâne vizibile, însă bara va ocupa mai puțin spațiu pe ecran.

Când utilizatorul va derula în sus, bara va reveni la dimensiunea inițială, extinzându-se pe lățimea ecranului.

Un comportament similar este folosit și de Instagram, unde bara de navigare se restrânge la derularea în josul fluxului și revine la forma completă atunci când utilizatorul derulează în sus.

Modificarea face parte dintr-o serie de ajustări ale barei de navigare WhatsApp, după schimbările privind organizarea elementelor, eliminarea etichetelor text de sub pictograme și îmbunătățirea indicatorului pentru fila selectată. Designul este încă în faza de testare și se poate modifica înainte de lansarea finală.

WhatsApp dezvoltă și un browser integrat pentru versiunea iOS, identificat în versiunea beta 26.41.10.72. Funcția va permite deschiderea linkurilor direct în aplicație, fără a fi necesară trecerea la un browser separat.

Opțiunea va putea fi activată din setările WhatsApp, unde va apărea o secțiune numită „Browser integrat”. La prima activare, aplicația va afișa o fereastră cu informații despre modul de funcționare.

Sesiunea de navigare va fi separată de conversație, astfel încât utilizatorii să poată accesa pagini web fără să întrerupă chatul. Cei care preferă browserul implicit al telefonului vor putea alege această variantă din meniul cu trei puncte.

Potrivit descrierii funcției, datele de navigare vor fi păstrate local pe dispozitiv, iar WhatsApp nu va putea vedea ce linkuri deschid utilizatorii. Aceștia vor putea, de asemenea, să șteargă cookie-urile și memoria cache asociate site-urilor vizitate prin browserul integrat.

În versiunea beta WhatsApp pentru Android 2.26.42.9 este introdusă o scurtătură care facilitează distribuirea clipurilor Reels în conversații.

Aceasta va apărea în meniul de atașare a fișierelor din chat. La selectare, se va deschide un ecran separat, cu trei file: „Recente”, „Salvate” și „Apreciate”.

Funcția nu va fi disponibilă tuturor utilizatorilor. Potrivit informațiilor despre testare, butonul Reels va apărea doar pentru persoanele care și-au conectat contul WhatsApp la Centrul de conturi Meta. Utilizatorii care nu au făcut această conectare nu vor vedea scurtătura în meniul de atașare.

Conectarea la Centrul de conturi rămâne opțională, iar utilizatorii vor putea decide dacă doresc să își asocieze conturile pentru a utiliza funcția.

O altă funcție aflată în dezvoltare pentru Android vizează gestionarea apelurilor primite de la numere care nu sunt salvate în agenda telefonului.

Potrivit descrierii versiunii beta 2.26.41.4, utilizatorii vor avea la dispoziție trei opțiuni. Prima va dezactiva filtrarea, astfel încât WhatsApp să notifice toate apelurile, indiferent dacă numărul apelantului este salvat sau nu.

A doua opțiune va permite dezactivarea automată a soneriei pentru apelurile de la numere necunoscute. În acest caz, telefonul nu va suna atunci când este primit un astfel de apel.

A treia variantă va permite aplicației să răspundă apelului pentru a solicita motivul pentru care persoana respectivă sună. WhatsApp va genera apoi o transcriere privată a răspunsului, pe care utilizatorul o va putea citi înainte de a decide dacă dorește să preia apelul. Transcrierea va fi realizată local, pe dispozitiv, cu ajutorul unor pachete lingvistice.

WhatsApp pregătește și un filtru pentru lista de conversații, destinat mesajelor în care utilizatorii sunt menționați sau primesc răspunsuri.

Filtrul va fi amplasat în partea de sus a filei „Conversații”, alături de opțiunile existente, precum „Necitite”, „Favorite” și „Grupuri”. La activare, acesta va afișa numai conversațiile în care cineva l-a menționat pe utilizator sau a răspuns la unul dintre mesajele sale.

Funcția va include și conversațiile din grupurile comunităților WhatsApp, astfel încât utilizatorii să poată identifica mai ușor mesajele relevante din acestea.

Filtrul va fi opțional. Utilizatorii îl vor putea dezactiva din setările aplicației sau îl vor putea muta în secțiunea separată „Mai multe”.