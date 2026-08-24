Femeile din Generația Z, părere foarte proastă despre bărbați

Femeile din Generația Z au opinii mult mai negative despre bărbați decât tinerii despre femei, potrivit unui sondaj recent. Mai mult de o cincime, sau 21%, dintre femeile sub 30 de ani au o opinie negativă despre sexul opus, dezvăluie un sondaj realizat de New Statesman din Marea Britanie.

Studiul a constatat că aceasta este o proporție de trei ori mai mare decât cea de 7% dintre bărbații sub 30 de ani care simt la fel.

Studiul arată că doar jumătate dintre femeile de aceeași vârstă aveau o opinie pozitivă despre bărbați, comparativ cu 72% dintre bărbați care aveau o opinie pozitivă despre femei.

În cazul femeilor sub 25 de ani, 27% au o opinie negativă, iar doar 35% au una pozitivă.

„Nu-mi pasă de ei. Nu sunt oameni răi, dar refuză să-și critică prietenii care le fac pe alte fete să se simtă inconfortabil”, a declarat o tânără pe nume Ruby, referindu-se la tinerii bărbați.

„Vor râde de glumele sexiste, rasiste, homofobe.”

Sondajul realizat în rândul tinerilor britanici a arătat, de asemenea, că femeile sub 30 de ani sunt mult mai la stânga decât bărbații - și mult mai puțin predispuse să se întâlnească cu cineva cu opinii diferite decât bărbații.

„Nu cred că aș putea fi prietenă cu unul. Nu te văd ca pe un om”, a declarat o altă tânără pentru Statesman despre un bărbat care nu-i împărtășea viziunea politică.

Datele sugerează că tinerele femei se feresc de bărbații cu opinii politice diferite din cauza internetului.

Tinerele care au petrecut mai mult de cinci ore pe zi online au convingeri mult mai de extremă stânga despre avort, ecologism și socialism, a remarcat sondajul.

Un sfert dintre tinerele femei chestionate au spus că partenerul lor cu opinii politice diferite ar fi un semnal de alarmă, unele probleme fiind deosebit de controversate.

Șase din zece au spus că nu se pot întâlni cu cineva care nu este de acord cu ei în ceea ce privește războiul antiterorist dus de Israel în Gaza sau care nu le împărtășește opiniile despre președintele Trump.

Aproape trei sferturi, sau 74%, dintre tinere au declarat că le-ar fi greu să se întâlnească cu cineva cu opinii diferite despre așa-zisa „justiție socială”.

Mai multe tinere din Marea Britanie - la fel ca și cele americane - lucrează cu normă întreagă decât tinerii bărbați, tinerele câștigând în medie cu 9% mai mult decât tinerii bărbați.

Dar femeile au fost, de asemenea, mai puțin predispuse să spună că se simt „fericite”, „ambițioase”, „entuziasmate” și „împlinite” și au fost mai pesimiste cu privire la perspectivele unei vieți fericite.