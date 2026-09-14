Viasat și compania din Emiratele Arabe Unite Space42 au anunțat luni un acord pentru înființarea Equatys, o platformă destinată furnizării de servicii de conectare directă a telefoanelor și altor dispozitive la sateliți, potrivit Reuters.

Cele două companii au anunțat investiții de capital de până la 1 miliard de dolari pentru dezvoltarea proiectului.

Potrivit acordului, Viasat și Space42 vor aloca inițial câte 400 de milioane de dolari, iar Space42 este așteptată să investească ulterior încă 200 de milioane de dolari într-o rundă viitoare de finanțare.

Proiectul urmărește dezvoltarea unei infrastructuri comune pentru servicii de comunicații prin satelit, inclusiv conectivitate directă către dispozitive obișnuite.

Equatys este concepută ca o platformă de infrastructură spațială și terestră comună, destinată serviciilor „Direct-to-Device” (D2D).

Tehnologia urmărește să permită telefoanelor inteligente și dispozitivelor IoT compatibile să comunice direct cu sateliții, fără ca utilizatorul să aibă nevoie de un telefon specializat pentru comunicații prin satelit.

Platforma este proiectată pe baza standardelor 3GPP pentru rețele non-terestre (NTN), ceea ce ar permite integrarea rețelelor mobile terestre cu infrastructura de comunicații prin satelit. În zonele în care rețelele mobile clasice nu sunt disponibile, conexiunea ar putea fi preluată de infrastructura satelitară.

Space42 și Viasat au prezentat deja arhitectura tehnică a proiectului. Companiile au anunțat că infrastructura ar putea ajunge, în forma planificată, la până la 2.800 de sateliți dispuși pe 60 de planuri orbitale și trei niveluri de altitudine.

Un element important al proiectului este utilizarea benzilor L și S, în cadrul unui spectru coordonat la nivel internațional pentru servicii mobile prin satelit. Space42 și Viasat spun că Equatys va avea acces la peste 100 MHz de spectru armonizat pentru dezvoltarea serviciilor D2D.

Modelul propus este unul de infrastructură partajată, asemănător, în anumite privințe, cu modul în care operatorii de telecomunicații folosesc infrastructura comună de pe piața terestră. Ideea este ca mai mulți operatori și parteneri să poată utiliza aceeași infrastructură satelitară, reducând necesarul de investiții individuale.

Equatys nu pornește de la zero. Space42 și Viasat lucrează la proiect din 2025, iar în martie 2026 cele două companii au prezentat la Mobile World Congress din Barcelona progresele înregistrate în dezvoltarea platformei.

Space42 a anunțat, de asemenea, colaborări pentru explorarea serviciilor D2D cu e& UAE și cu operatorul satelitar indonezian Telkomsat. e& UAE a fost primul operator de telefonie mobilă care a semnat un memorandum de înțelegere cu Space42 pentru explorarea serviciilor bazate pe Equatys.

Companiile estimează că infrastructura ar putea deservi peste 1 miliard de dispozitive până în 2032. Pentru serviciile comerciale Equatys, Space42 a indicat anterior un orizont de aproximativ trei ani, în funcție de dezvoltarea tehnică și de aprobările necesare.

Proiectul se înscrie într-o tendință mai largă a industriei telecom, în care operatorii încearcă să extindă conectivitatea dincolo de zonele acoperite de rețelele terestre.

Pentru utilizatori, tehnologia D2D poate fi relevantă în regiuni izolate, pe mare sau în alte zone în care infrastructura mobilă este limitată. În locul unei rețele terestre, telefonul ar putea utiliza sateliții pentru anumite servicii de comunicații.

Space42 a anunțat deja că lucrează separat și cu Skylo Technologies pentru servicii de mesagerie SMS și SOS prin satelitul Thuraya-4, cu lansarea comercială a acestor servicii vizată până la sfârșitul anului 2026.

În cazul Equatys, obiectivul este unul mai amplu: dezvoltarea unei infrastructuri globale care să permită conectarea dispozitivelor standard la rețele satelitare și integrarea acestora cu rețelele mobile existente.