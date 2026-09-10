Fondurile bugetare alocate în acest an Programului Național de Investiții ‘Anghel Saligny’ au fost epuizate, potrivit Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA). În aceste condiții, autoritățile locale nu mai pot solicita transferuri prin platforma digitală dedicată programului, începând din 11 septembrie 2026.

MDLPA îi informează pe beneficiarii programului că fondurile disponibile pentru anul 2026 au fost consumate.

Prin urmare, depunerea solicitărilor de transfer prin platforma investitii.mdlpa.ro este suspendată începând cu 11 septembrie 2026.

Procedura ar urma să fie reluată dacă vor fi suplimentate creditele bugetare destinate programului.

Suspendarea nu îi vizează pe beneficiarii care intră sub incidența OUG nr. 87/2025 privind stabilirea unor măsuri bugetare pentru implementarea programelor naționale din domeniul lucrărilor publice.

Excepția se aplică celor care au încărcat în platformă hotărârile consiliilor locale sau județene prin care au aprobat plata din bugetele proprii a procentului de 20% din suma estimată.

Pentru acești beneficiari, fondurile necesare au fost deja rezervate.

Pentru proiectele care se află deja în execuție, autoritățile locale au mai multe opțiuni.

„Pentru proiectele aflate în execuție, autoritățile locale pot continua lucrările prin utilizarea fondurilor proprii sau a altor surse legal constituite ori pot decide sistarea acestora, astfel încât să evite acumularea de arierate. În cazul suplimentării bugetului programului în cursul acestui an, Ministerul Dezvoltării va informa beneficiarii și va relua transferurile.”

Astfel, administrațiile locale pot folosi temporar bani din bugetele proprii sau din alte surse legale pentru continuarea investițiilor. O altă variantă este oprirea lucrărilor, pentru evitarea acumulării de datorii restante.

Autoritățile locale care achită temporar din fonduri proprii sumele aferente contribuției de la bugetul de stat le vor putea solicita ulterior de la Ministerul Dezvoltării.

Recuperarea banilor va putea fi solicitată pe perioada de valabilitate a contractelor de finanțare.

Programul finanțează investiții în infrastructura locală

Prin Programul Național de Investiții ‘Anghel Saligny’ sunt finanțate proiecte de infrastructură locală aflate în diferite etape de implementare.

Investițiile vizează proiecte care necesită finanțare pe parcursul mai multor etape, iar continuarea lor depinde de disponibilitatea fondurilor bugetare.

Ministerul Dezvoltării precizează că, în cazul în care bugetul programului va fi suplimentat în acest an, beneficiarii vor fi informați, iar transferurile vor fi reluate.