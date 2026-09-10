Social

Fondurile din „Anghel Saligny”, epuizate. Ce se întâmplă cu proiectele aflate în execuție

Fondurile din „Anghel Saligny”, epuizate. Ce se întâmplă cu proiectele aflate în execuțieBani. Sursa foto: pixabay
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Fondurile bugetare alocate în acest an Programului Național de Investiții ‘Anghel Saligny’ au fost epuizate, potrivit Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA). În aceste condiții, autoritățile locale nu mai pot solicita transferuri prin platforma digitală dedicată programului, începând din 11 septembrie 2026.

Solicitările de transfer sunt suspendate din 11 septembrie

MDLPA îi informează pe beneficiarii programului că fondurile disponibile pentru anul 2026 au fost consumate.

Prin urmare, depunerea solicitărilor de transfer prin platforma investitii.mdlpa.ro este suspendată începând cu 11 septembrie 2026.

Procedura ar urma să fie reluată dacă vor fi suplimentate creditele bugetare destinate programului.

Anumiți beneficiari sunt exceptați de la suspendare

Suspendarea nu îi vizează pe beneficiarii care intră sub incidența OUG nr. 87/2025 privind stabilirea unor măsuri bugetare pentru implementarea programelor naționale din domeniul lucrărilor publice.

Excepția se aplică celor care au încărcat în platformă hotărârile consiliilor locale sau județene prin care au aprobat plata din bugetele proprii a procentului de 20% din suma estimată.

Pentru acești beneficiari, fondurile necesare au fost deja rezervate.

În ce condiții pot fi continuate lucrările pe plan local

Pentru proiectele care se află deja în execuție, autoritățile locale au mai multe opțiuni.

„Pentru proiectele aflate în execuție, autoritățile locale pot continua lucrările prin utilizarea fondurilor proprii sau a altor surse legal constituite ori pot decide sistarea acestora, astfel încât să evite acumularea de arierate. În cazul suplimentării bugetului programului în cursul acestui an, Ministerul Dezvoltării va informa beneficiarii și va relua transferurile.”

Astfel, administrațiile locale pot folosi temporar bani din bugetele proprii sau din alte surse legale pentru continuarea investițiilor. O altă variantă este oprirea lucrărilor, pentru evitarea acumulării de datorii restante.

Banii plătiți temporar de primării pot fi recuperați

Autoritățile locale care achită temporar din fonduri proprii sumele aferente contribuției de la bugetul de stat le vor putea solicita ulterior de la Ministerul Dezvoltării.

Recuperarea banilor va putea fi solicitată pe perioada de valabilitate a contractelor de finanțare.

Programul finanțează investiții în infrastructura locală

Prin Programul Național de Investiții ‘Anghel Saligny’ sunt finanțate proiecte de infrastructură locală aflate în diferite etape de implementare.

Investițiile vizează proiecte care necesită finanțare pe parcursul mai multor etape, iar continuarea lor depinde de disponibilitatea fondurilor bugetare.

Ministerul Dezvoltării precizează că, în cazul în care bugetul programului va fi suplimentat în acest an, beneficiarii vor fi informați, iar transferurile vor fi reluate.

Stiri calde

11:22 - Escrocii folosesc deepfake pentru investiții și „leacuri minune”. Cum pot fi recunoscute capcanele online

11:13 - Ce va face Nadia Comăneci în juriul „Românii au talent”. Cum caută concurentul de 10

11:03 - Atac ucrainean în Rusia. O rafinărie Rosneft și un depozit Ozon au luat foc

10:54 - Inflația a scăzut puternic în august 2026, până la 6,2%

10:43 - Vremea se răcește accentuat în București, deși luna septembrie se încheie va fi ceva mai caldă decât de obicei

10:32 - „Rochia răzbunării” a Prințesei Diana, scoasă la licitație. Cât ar putea valora

HAI România!

Măștile puterii și veșnica vie: De la petrecerile PCR la „Terroir”-ul Noului Capitalist

Măștile puterii și veșnica vie: De la petrecerile PCR la „Terroir”-ul Noului Capitalist

Comaroni se teme de folosirea AI pentru controlul societății

Comaroni se teme de folosirea AI pentru controlul societății

Andronic despre AI: Speram că îl vom folosi ca pe o secretară. Secretarele suntem noi

Andronic despre AI: Speram că îl vom folosi ca pe o secretară. Secretarele suntem noi

Proiecte speciale