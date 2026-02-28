Drumurile din Galați intră în era tehnologiei: senzori pentru monitorizarea traficului și utilaje multifuncționale

Drumurile din județul Galați vor fi dotate cu echipamente de ultimă generație, menite să îmbunătățească siguranța și eficiența traficului. Pe anumite sectoare vor fi instalați senzori care monitorizează vremea și fluxul de vehicule. Potrivit președintelui CJ Costel Fotea, un utilaj multifuncțional pentru întreținere, deszăpezire, curățenie și eliminarea efectelor inundațiilor va fi achiziționat în această etapă de modernizare.

Proiectul va fi realizat de Consiliul Județean Galați cu fonduri europene. Senzorii vor fi instalați pe drumurile județene DJ 242E și DJ 242D, care fac legătura cu Republica Moldova.

Aceștia vor transmite date în timp real despre numărul de mașini și starea carosabilului, inclusiv riscul de polei.

„Proiectul include și montarea unor senzori inteligenți pe drumurile județene DJ 242E Băneasa – Roșcani – Oancea și DJ 242D Băneasa – Suceveni – Rogojeni, drumuri care fac legătura cu Republica Moldova”, a declarat Costel Fotea, președintele Consiliului Județean Galați.

Noul utilaj va putea interveni în situații diverse: deszăpezire, împrăștierea materialului antiderapant, curățenie, dar și eliminarea efectelor inundațiilor. Totodată, acesta va putea sprijini lucrările curente de întreținere a drumurilor, spune reprezentantul CJ.

Investiția face parte dintr-un proiect mai amplu, în valoare de 1,52 milioane de euro, derulat de CJ Galați împreună cu Raionul Hâncești din Republica Moldova.

În timpul ninsorilor de săptămâna trecută, autoritățile au fost nevoite să închidă toate drumurile județene din Galați.

Pe lângă restricțiile totale de circulație, în anumite zone au fost impuse limite de tonaj. Probleme majore au existat pe DJ 242 D între Suceveni și intersecția cu DJ 242 E, DJ 242 E între Roșcani și Oancea, DJ 253 între Băleni și Cudalbi, DJ 253 între Umbrărești și Cudalbi, DJ 252 G între Tecucelul Sec și Țepu, DJ 255 între Fârțănești și Cuca. De as, blocate au fost și drumurile DJ 240 A între Cârlomănești și Gârbovăț, DJ 252 H între Tecuci și Furceni, DJ 243 A Cotoroaia – limita cu județul Vaslui, DJ 255 Pădurea Gârboavele și Odaia Manolache, DJ 254 între Călmățui și Ivești, DJ 251 F între Drăgușeni și Smulți, DJ 242 H între Zărnești și Rădești și DJ 252 între Nicorești și Buciumeni.