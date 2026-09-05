Toamna poate fi una dintre cele mai bune perioade pentru o escapadă în străinătate, mai ales pentru cei care vor să descopere orașe europene fără aglomerația specifică lunilor de vară. Temperaturile sunt, în multe destinații, suficient de plăcute pentru plimbări și vizite, iar prețurile pentru zboruri și cazare pot scădea după încheierea sezonului de vârf. Dacă vrei să te bucuri de o vacanță în această toamnă, este important să ții cont de câteva aspecte. Turiștii care își aleg cu atenție perioada și sunt dispuși să plece în timpul săptămânii pot găsi bilete de avion la prețuri considerabil mai mici decât în perioadele aglomerate, potrivit Euronews.

Unul dintre principalele avantaje ale unei vacanțe de toamnă este vremea mai echilibrată. În multe orașe europene, temperaturile ridicate din timpul verii dispar, iar vizitarea obiectivelor turistice devine mai confortabilă. Turiștii pot petrece mai mult timp în aer liber fără să fie nevoiți să suporte căldura excesivă întâlnită uneori în iulie și august.

Roma, Barcelona, Lisabona, Atena, Madrid sau Napoli sunt opțiuni interesante la începutul toamnei, când vremea poate fi încă suficient de caldă pentru plimbări lungi și activități în aer liber. Pentru cei care preferă temperaturile mai scăzute și atmosfera de toamnă, orașe precum Praga, Viena, Budapesta, Berlin sau Amsterdam pot fi alegeri potrivite.

Muzeele, piețele centrale, restaurantele, parcurile și obiectivele istorice pot fi descoperite într-un ritm mai relaxat, iar timpul petrecut la cozi poate fi mai redus.

Pentru un city-break de câteva zile, destinația trebuie aleasă și în funcție de buget, nu doar de obiectivele turistice. Unele capitale europene pot avea bilete de avion ieftine, dar costuri mai mari pentru cazare și masă, în timp ce alte orașe pot oferi un echilibru mai bun între transport, cazare și cheltuielile zilnice.

Budapesta poate fi o variantă accesibilă pentru cei care își doresc o escapadă relativ aproape de România. Orașul oferă obiective turistice, băi termale, restaurante și zone potrivite pentru plimbări, iar o vacanță de câteva zile poate fi organizată fără un buget foarte mare.

Praga este o altă destinație populară în lunile de toamnă, mai ales datorită centrului istoric și atmosferei specifice. Temperaturile mai scăzute nu reprezintă neapărat un dezavantaj pentru cei care își doresc să petreacă cea mai mare parte a timpului vizitând obiective și explorând orașul.

Lisabona și Porto pot fi alegeri bune pentru cei care vor temperaturi mai blânde și mai multă lumină naturală. La începutul toamnei, Portugalia poate oferi încă zile plăcute, în timp ce în octombrie și noiembrie atmosfera devine mai liniștită decât în perioada de vârf a sezonului turistic.

Turiștii care vor să prelungească senzația de vară pot lua în calcul destinațiile din sudul Europei. Grecia, Italia, Spania, Portugalia și anumite regiuni din sudul Franței pot avea temperaturi agreabile și după încheierea sezonului estival.

Atena poate fi o alegere interesantă pentru o vacanță de toamnă, deoarece temperaturile sunt mai ușor de suportat decât în mijlocul verii, iar principalele obiective istorice pot fi vizitate în condiții mai confortabile. În același timp, Sicilia, Sardinia, sudul Italiei sau insulele grecești pot fi luate în calcul de cei care vor să combine plimbările cu câteva zile de relaxare.

Prețul biletului de avion depinde de mai mulți factori, iar perioada în care este efectuată călătoria are un rol important. O diferență de câteva zile poate modifica semnificativ tariful, motiv pentru care este util ca turiștii să nu caute o singură combinație de date.

Cei care pot pleca într-o zi de marți, miercuri sau joi pot avea șanse mai mari să găsească tarife avantajoase decât persoanele care aleg automat plecarea vineri și întoarcerea duminică. Weekendurile sunt, în general, mai solicitate pentru city-breakuri, iar cererea poate influența prețurile.

O strategie eficientă este compararea mai multor oferte înainte cumpărarea biletului.

Un alt aspect care poate face diferența este aeroportul de plecare. Bucureștiul oferă, de regulă, numeroase conexiuni internaționale, însă și aeroporturile din Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Craiova sau Sibiu pot avea rute interesante.

Calculul trebuie făcut însă pentru întregul drum. Un bilet mai ieftin nu mai este neapărat avantajos dacă presupune costuri mari pentru transportul până la aeroport, parcare, bagaje sau cazare în apropierea acestuia.

Prețul afișat inițial de compania aeriană nu reprezintă întotdeauna suma finală plătită. În cazul companiilor low-cost, tariful de bază poate include doar un bagaj de dimensiuni reduse, iar alegerea unui troller de cabină sau a unui bagaj de cală poate crește costul călătoriei.

Pentru o escapadă de două sau trei zile, un bagaj mic poate fi suficient dacă hainele sunt alese cu atenție. Toamna, însă, hainele sunt mai voluminoase decât vara, motiv pentru care trebuie verificată limita de dimensiuni și greutate înainte de rezervare.