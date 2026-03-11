Departamentul de Justiție investighează utilizarea Binance de către Iran pentru a evita sancțiunile

Departamentul de Justiție din SUA investighează utilizarea Binance de către Iran pentru a evita sancțiunile SUA, anunță The Wall Street Journal. Ancheta se concentrează pe banii care circulă prin intermediul platformei cripto pentru a susține în rețea grupuri teroriste, inclusiv militanții Houthi din Yemen.

Investigația vine în urma opririi de către bursa de criptomonede a unei anchete interne privind peste 1 miliard de dolari care au trecut prin platformă către o rețea care finanța grupări teroriste susținute de Iran, conform documentelor companiei și persoanelor familiarizate cu situația.

Oficialii au contactat persoane care au cunoștințe despre tranzacțiile iraniene pentru a solicita interviuri și a aduna dovezi, au declarat unele dintre persoane. WSJ nu a putut stabili dacă Departamentul de Justiție investighează Binance în sine pentru potențiale abateri sau doar clienții de pe platforma sa.

Ancheta readuce cea mai mare bursă de criptomonede din lume în atenția juridică după ce fondatorul său, Changpeng Zhao, cunoscut sub numele de CZ, a primit o grațiere din partea președintelui Trump în octombrie.

Compania Binance a pledat vinovat în 2023 pentru încălcarea legilor americane împotriva spălării banilor și a sancțiunilor, plătind o amendă de 4,3 miliarde de dolari și acceptând să opereze sub supravegherea SUA. Zhao a pledat vinovat pentru o acuzație conexă și a petrecut patru luni în închisoare.

Monitorul numit de Departamentul Trezoreriei care supraveghează programul de conformitate al companiei a solicitat recent ca bursa să furnizeze informații despre tranzacțiile iraniene, inclusiv despre un partener de afaceri care a trimis o mare parte din bani, potrivit unor persoane familiarizate cu solicitările.

Binance i-a suspendat pe angajații care investigau tranzacțiile în noiembrie anul trecut, la scurt timp după ce aceștia au semnalat transferul a 1,7 miliarde de dolari de la clienți chinezi către portofele digitale utilizate de Iran pentru a-și finanța intermediarii, inclusiv militanții Houthi din Yemen, a relatat WSJ luna trecută, citând rapoarte interne prezentate de angajați.

Din acest total, peste 1 miliard de dolari au fost trimiși de partenerul de afaceri, o companie de plăți cu sediul în Hong Kong, numită Blessed Trust.

Acordul din 2023 al Binance cu autoritățile americane impune ca aceasta să verifice clienții pentru potențiale finanțări ale terorismului și evaziune a sancțiunilor și să raporteze tranzacțiile suspecte către Departamentul Trezoreriei.

Compania a cerut anul trecut oficialilor departamentului să elimine monitorizarea sa, care este programată să continue până în 2029, și a blocat multe dintre solicitările anterioare de monitorizare. Binance a declarat că este încrezătoare că respectă toate obligațiile de raportare și că cooperează cu autoritățile de aplicare a legii și cu autoritățile de reglementare.

Un purtător de cuvânt al Binance a declarat că bursa „categoric nu a efectuat tranzacții directe cu nicio entitate sancționată”. El a spus că firma „a descoperit un model sofisticat, multi-jurisdicțional de activitate financiară”, iar conexiunile iraniene au fost „identificate și sancționate doar după ce Binance a început să investigheze și să ia măsuri în concordanță cu forțele de ordine pentru a închide această rețea”.

Binance a declarat că nu a concediat niciun anchetator din cauza escaladării preocupărilor legate de conformitate și că aceștia au plecat din circumstanțe individuale. Compania a declarat că ancheta internă a continuat și a dus la închiderea contului Blessed Trust la începutul acestui an. Binance a declarat că ancheta nu a stabilit că vreunul dintre utilizatorii săi a efectuat tranzacții directe cu o entitate sancționată, ci a transmis fonduri în mai multe etape.

Bursa a declarat că investigațiile sale ulterioare au descoperit că doar 24 de milioane de dolari au intrat în portofele asociate Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice, ramura de elită a forțelor armate iraniene care controlează vaste părți ale economiei iraniene.

Departamentul de Justiție a refuzat să comenteze. Trezoreria nu a răspuns la o solicitare de comentarii. Autoritățile iraniene, de asemenea, nu au răspuns la o solicitare de comentarii.

Înainte de campania sa aeriană comună cu Israelul împotriva Iranului, SUA și-a intensificat eforturile de a întrerupe rețelele de finanțare ale IRGC, unde criptomoneda a devenit o cale vitală pentru repatrierea veniturilor din vânzările de petrol către China. Trezoreria a sancționat două mici burse de criptomonede în ianuarie pentru transferul unor sume mari către portofele digitale legate de IRGC.

Pe lângă Departamentul de Justiție și observatorul Trezoreriei, senatorul Richard Blumenthal (D., Connecticut), care face parte din Comisia pentru Securitate Internă a Senatului, a deschis, de asemenea, luna trecută o anchetă privind modul în care Binance a gestionat tranzacțiile iraniene.

„Amploarea transferurilor ilicite recent dezvăluite – neinterceptate până când aproape două miliarde de dolari nu au ajuns la entități sancționate – și concedierea inexplicabilă a anchetatorilor interni pun sub semnul întrebării respectarea de către Binance a sancțiunilor și a legilor bancare americane”, a declarat Blumenthal, care a citat articole din Journal și alte publicații de știri.

Blumenthal a solicitat înregistrări de la Binance, care a emis un răspuns public în care a afirmat că articolele din presă erau false și a menționat „cel mai bun program de conformitate din clasa sa”. Blumenthal a spus că răspunsul Binance a fost „evaziv” și „a făcut puțin pentru a-mi calma îngrijorările”.