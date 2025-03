International Teroriștii Hamas și Hezbollah complotau cu Iran pentru distrugerea statului Israel







Înregistrările capturate din Gaza arată că regimul islamist din Iran a complotat cu grupările teroriste Hamas și Hezbollah pentru a distruge Israelul.

Teroriștii Hamas și Hezbollah complotau cu dictatura islamistă din Iran

Noul studiu, bazat pe documente clasificate, dezvăluie trecerea grupului terorist de la apărare la un plan de asalt multifrontal, culminând cu invazia din 7 octombrie. De asemenea, raportul avertizează că teroriștii Hamas vor încerca din nou să atace dacă este lăsat să se refacă.

În anii care au precedat atacul din Israel, din 7 octombrie 2023, Hamas a elaborat un plan concret de distrugere a statului evreu, în deplină coordonare cu Hezbollah și Iran, conform documentelor clasificate publicate de Centrul de Informații și Informații privind Terorismul Meir Amit.

Documentele găsite la Hamas dezvăluie că, înainte de 7 octombrie, Iranul a fost un actor esențial în finanțarea planului Hamas de a distruge Israelul și că gruparea teroristă din Gaza a făcut eforturi pentru un atac coordonat pe mai multe fronturi și că liderul său Yahya Sinwar credea că forța sa militară ar putea împinge Israelul spre colaps.

Atacul Hamas a luat pe nepregătite Israelul

Atacul devastator la scară largă al Hamas, care a surprins națiunea cu garda jos, a implicat atacuri coordonate terestre, maritime și aeriene, marcând o escaladare semnificativă a obiectivului său de lungă durată de a distruge Israelul.

În ciuda anilor de acumulare militară în Gaza și a schimbărilor strategice, serviciile de informații israeliene nu anticipaseră amploarea sau viteza atacului, lăsând forțele de securitate nepregătite.

Înainte de 2019, operațiunile militare ale teroriștilor Hamas au fost centrate în primul rând pe defensivă, concentrându-se pe consolidarea infrastructurii sale din Gaza pentru a face față conflictelor viitoare, așa cum se subliniază într-un document Hamas intitulat „Strategia Mișcării 2013-2017”.

Când a trecut Hamas de la defensivă la ofensivă

Documentul cuprinde, de asemenea, un „plan realist” de „implementare a rezistenței populare în Palestina”, prin inițierea unei intifade în Cisiordania sau „mobilizarea... forțelor... pentru a desfășura jihad”, precum și „urmărirea evreilor și a personalului militar în forurile internaționale”.

Cu toate acestea, o schimbare semnificativă a apărut în 2019. O revoluție în gândirea Hamas a avut loc în 2021, arată documentele interne recuperate din Gaza.

În 2019, gruparea teroristă a început să pună accent pe coordonarea cu Forța Quds iraniană și Hezbollah în cadrul unui „acord comun de apărare”, potrivit unui document scris de biroul șefului biroului politic al Hamas, Yahya Sinwar.

Acesta a prezentat planuri pentru un război pe mai multe fronturi împotriva Israelului, cu scopul final de a „elibera al-Quds [Ierusalim]”.

Trei scenarii pentru atacuri

Operațiunea „Guardian of the Walls” din 2021 a fost momentul cheie în evoluția strategică a Hamas, potrivit fostului șef al Diviziei de Cercetare de Informații IDF, Itai Brun.

Operațiunea a fost o campanie militară israeliană menită să demonteze infrastructura militară a Hamas din Gaza, în urma escaladării violenței și a atacurilor cu rachete din Fâșie.

La o lună după operațiune, Sinwar, liderul militar de atunci Hamas, Mohammed Deif, și adjunctul lui Deif, Marwan Issa, i-au trimis o scrisoare lui Esmail Qaani, comandantul Forței Quds al Corpului Gărzii Revoluționare Islamice din Iran, solicitând 500 de milioane de dolari în doi ani pentru a-și finanța efortul de război.

„Suntem încrezători că, până la sfârșitul acestor doi ani, Allah o vom face. [Israelul] și împreună vom schimba fața regiunii.”

Deif și Issa au fost eliminați în Gaza în atacuri aeriene separate ale IDF anul trecut. Sinwar a fost ucis de un obuz de tanc al IDF în Rafah în octombrie anul trecut.

Yemen, Irak și Siria, așteptate să se alăture teroriștilor Hamas și Hezbollah

Documentele dezvăluie că Hamas s-a angajat pe deplin în această propunere până în 2022, Sinwar prezentând un plan concret pentru o confruntare multifrontală cu Israelul într-o scrisoare către liderul politic de atunci Ismail Haniyeh, care a fost asasinat la Teheran în iulie anul trecut, descriind trei scenarii posibile.

Primul, descris de Hamas drept „scenariul preferat”, a detaliat o campanie militară la scară largă împotriva Israelului, care implică toți actorii „Axei Rezistenței”, cu excepția Iranului.

Acest scenariu a fost descris ca o „confruntare bruscă din toate fronturile” cu momentul „legat de una dintre sărbătorile evreiești”, referindu-se în mod specific la Pesah.

De asemenea, a menționat „participarea rezonabilă din Yemen, Irak și Siria” și „operațiuni de gherilă dincolo de granițele iordaniene”, alături de întreaga forță a Hezbollah.

Alte scenarii de distrugere a Israelului

Al doilea scenariu – sau „scenariul intermediar” – a desemnat Hamas drept actorul central al atacului. Hezbollah ar folosi doar „un sfert sau o treime din puterea sa, păstrând forțele rămase pentru descurajare și campanie strategică”, în timp ce alte „forțe ale axei se angajează de pe celelalte fronturi”.

Al treilea și ultimul scenariu, descris ca un „scenariu de necesitate”, a plasat preponderența luptei pe umerii Hamas, Hezbollah jucând doar un rol indirect, permițând „activarea forțelor [Hamas] cu o eficiență crescândă din Liban”.

Scrisoarea din 2022 vorbea și despre posibila înființare a unei unități de luptă Hamas în Liban, cu minim 250 de luptători, care ar putea folosi rețelele operaționale ale Hezbollah pentru a efectua raiduri în teritoriul israelian.

În răspunsul lui Haniyeh către Sinwar, el a dezvăluit că Iran și Hezbollah au susținut în cele din urmă primul scenariu, imaginând un atac coordonat, pe mai multe fronturi, asupra Israelului: „[Primul scenariu] a fost aprobat în discuția pe care am avut-o cu aliații noștri, așteptăm revizuirea sa finală în întâlniri suplimentare, în special cu iranienii, și vom urma pregătirile de mai sus.”

În lunile dinainte de 7 octombrie, liderii Hamas au continuat să discute despre un atac. În aprilie 2023, Sinwar i-a spus membrului biroului politic Hamas, Muhammad Nasser, că Operațiunea Guardian of the Walls a fost o „plimbare în parc” pentru Israel în comparație cu potențialele campanii din viitor și că următorul atac va fi „atât de puternic încât va spulbera inamicul în fragmente”.

Discuții pe față despre „eliberare”, cuvântul folosit de teroriști pentru distrugerea Israelului

Documentele se aliniază cu declarațiile publice făcute de Hamas și aliații săi în anii care au precedat atacul din 7 octombrie.

Într-o conferință din septembrie 2021 desfășurată în Gaza, intitulată „Promisiunea de apoi – Palestina post-eliberare”, facțiunile palestiniene au discutat deschis despre guvernarea întregului teritoriu al Israelului, „de la râu la mare”.

Declarația de încheiere a conferinței a subliniat pașii necesari pentru lansarea noului stat palestinian, inclusiv modul de a face față evreilor și eliminarea informatorilor pentru a „epura Palestina și patria arabă și islamică de mizeria ipocrită care răspândește corupția în țară”.

În mod similar, într-un discurs din mai 2023 care marchează aniversarea retragerii IDF din sudul Libanului, liderul Hezbollah de atunci Hassan Nasrallah a declarat: „Astăzi, speranța este mai mare ca niciodată pentru eliberarea Palestinei de la mare la râu, pentru rugăciune în Moscheea Al-Aqsa”.

El a mai susținut că „frontul intern al [Israelului] este slab, fragil, anxios, întotdeauna gata să își facă bagajele și să plece”.

Nasrallah a fost eliminat într-un atac aerian al IDF asupra cartierului general al Hezbollah din Beirut în septembrie anul trecut.

Dacă teroriștii Hamas se refac, vor încerca din nou

Centrul de Informații privind Terorismul Meir Amit a sugerat că serviciile de informații israeliene ar fi putut respinge astfel de declarații ca simplă bravadă, mai degrabă decât să le considere amenințări credibile.

Studiul a concluzionat că, în timp ce teroriștii Hamas și aliații săi au suferit eșecuri severe în războiul actual, care a început după 7 octombrie, ambiția lor de a distruge Israelul nu a dispărut.

„Pe termen lung, dacă Hamas își revine, nu este improbabil ca mișcarea să considere din nou distrugerea Israelului ca un plan practic”, a avertizat studiul. Evaluarea a venit la capătul unei încetări a focului care a întrerupt luptele în Gaza timp de aproximativ două luni.

Israel a reluat atacurile asupra teroriștilor palestinieni. Hamas a refuzat sp elibereze ultimii ostatici

Încetarea focului s-a încheiat marți dimineață devreme, când IDF a lansat un val de atacuri aeriene în întreaga Fâșie a Gaza, la ordinele prim-ministrului Benjamin Netanyahu, care a acuzat Hamas că a refuzat în mod repetat să elibereze ostaticii israelieni și a promis un răspuns puternic.

Luptele s-au reluat pe fondul unor informații despre refacerea puterii grupării teroriste Hamas în Gaza.

Deputatul Gadi Eisenkot al Partidului Unității Naționale, alături de colegii din opoziție care fac parte din Comisia pentru Afaceri Externe și Apărare a Knesset, a declarat că au fost informați că „Hamas are peste 25.000 de persoane, iar Jihadul Islamic Palestinian are 5,000 de teroriști înarmați”, potrivit The Times of Israel.