Politica Antonescu despre colaborarea cu Hellvig. Rolul fostului șef SRI în campania electorală







Crin Antonescu a negat de mai multe ori faptul că Eduard Hellvig ar fi avut vreun rol în desemnarea sa drept candidat al coaliției. Cu toate acestea, el a precizat că își dorește ca fostul director al SRI să joace un rol important în viitor în Partidul Național Liberal.

Crin Antonescu a menționat că a colaborat cu Hellvig în urmă cu 10-15 ani, pe vremea când amândoi erau membri activi ai PNL.

"Nu e implicat în niciun fel în campania mea"

„Nu am cum să fiu un proiect al domnului Hellvig, măcar pentru că este o mare diferenţă de vârstă între noi.

Am colaborat cu domnul Hellvig, e istorie deja, lucrurile se ştiu. Am avut şi am o comunicare, deşi nu foarte intensă, foarte frecventă, cu domnul Hellvig, în multe planuri, sigur, despre politică în primul rând.

Domnul Hellvig nu e implicat în niciun fel în campania mea”, a spus Crin Antonescu.

"Sper ca în viitor să joace un rol important"

Deși comunicarea dintre cei doi nu a fost frecventă în ultimii ani, Crin Antonescu a recunoscut că apreciază experiența și abilitățile lui Hellvig, afirmând că l-ar include în echipa sa de campanie pentru alegerile prezidențiale.

„A fost secretar general al partidului. Sigur că mi-aş dori un asemenea om.

Domnul Hellvig s-a reînscris în partid, şi eu chiar sper ca în viitor el să joace un rol important în partid, cu toată experienţa şi cunoaşterea pe care o are”, a mai spus candidatul coaliției la alegerile prezidențiale din luna mai.

Cine este Eduard Hellvig

Eduard Hellvig, membru al PNL din 2008, a ocupat funcții importante în partid, inclusiv cea de secretar general între 2011 și 2014.

De asemenea, a fost ministru al Dezvoltării Regionale și Turismului în 2012.

În 2015, Hellvig a fost numit director al SRI de către fostul președinte Klaus Iohannis, moment în care a părăsit PNL.

După încheierea mandatului său la SRI, Hellvig s-a reîntors în politică, fiind văzut ca o figură influentă în cadrul partidului.