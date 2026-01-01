La 55 de ani are un trup și un ten specifice unei femei de 20. Povestea celei mai frumoase bunici din lume

O femeie în vârstă de 55 de ani a atras atenția publicului datorită aspectului său tineresc, care vine în contrast puternic cu vârsta biologică. Admirată pentru felul în care reușește să arate, Gina Stewart a devenit rapid un fenomen pe rețelele sociale, inspirând numeroase persoane de toate vârstele, informează Mirror.

Gina Stewart, cunoscută drept „cea mai sexy bunică din lume”, a dezvăluit secretele din spatele energiei și aspectului său tineresc, obiceiuri pe care le menține chiar și în perioada sărbătorilor de iarnă.

La 55 de ani, modelul cu trei nepoți a explicat că în rutina sa zilnică combină exercițiile fizice și alimentația echilibrată, iar unul dintre antrenamentele preferate este nelipsit din programul său. Chiar dacă își permite mici răsfățuri de Crăciun, Gina spune că nu se abate de la disciplina care îi asigură menținerea formei pe tot parcursul anului.

Printre regulile sale se numără ridicarea greutăților de trei până la cinci ori pe săptămână și parcurgerea zilnică a 8.000–10.000 de pași. Gina acordă o importanță deosebită somnului, încercând să doarmă între șapte și nouă ore „ca și cum viața ta ar depinde de asta”, precum și expunerea la lumina soarelui de dimineață.

Pe lista sa de reguli stricte se află și evitarea gustărilor nesănătoase seara și renunțarea completă la zahăr. Prin aceste obiceiuri simple, dar consecvente, Gina Stewart reușește să își mențină frumusețea, sănătatea și vitalitatea.

Gina spune, de asemenea, că vârsta nu ar trebui să fie niciodată un obstacol în menținerea sănătății și a formei fizice. „Nu este vorba despre vârstă, ci despre scuze”, a declarat ea, subliniind importanța disciplinei zilnice.

Într-un interviu pentru Mirror, Gina a vorbit despre rutina sa de Crăciun, menționând că își permite câteva momente de răsfăț, dar fără a exagera. „În general, încerc să nu mă las pradă exceselor. Mersul pe jos zilnic este nelipsit. Cred cu tărie în vechea zicală: dacă te miști, pierzi kilogramele”.

Pe lângă plimbări, Gina include în rutina săptămânală yoga și exerciții de patru ori pe săptămână, pentru a-și tonifia și întări întregul corp. Ea a mai explicat că, deși se bucură uneori de băutura sa preferată de sărbători, renunțarea la alcool pe termen lung este o alegere înțeleaptă, bazată pe experiențele sale personale.

Când vine vorba de dietă, Gina are câteva reguli de bază. „În fiecare dimineață, încep ziua cu jumătate de lămâie stoarsă în apă rece, urmată de suc de țelină presat la rece. Beau apă proaspătă de izvor pe tot parcursul zilei și încerc să mănânc cât mai curat, cu alimente organice și cât mai puțin procesate”.

Bunica de 55 de ani a dezvăluit că nutriția și suplimentele contribuie la menținerea sănătății și a aspectului său. „Jur că încă nu am niciun fir de păr alb. Poate fi genetic sau datorită unei nutriții sănătoase”, a glumit ea.

Gina Stewart a mai declarat pentru sursa menționată că serile sale se încheie cu un smoothie nutritiv, preparat din afine și banane organice, îndulcite cu apă de cocos.