International Oamenii reacționează la creșterea prețurilor la alimente, sub administrația Trump, în cel mai meschin mod posibil







În ciuda promisiunii de campanie a președintelui Donald Trump de a reduce costurile „imediat”, prețurile produselor alimentare din Statele Unite sunt în creștere sub administrația Trump.

Clienții se răzbună pe Donald Trump

Cu toate acestea, clienții se răzbună prin lipirea autocolantelor Trump „Eu am făcut asta!” pe articolele scumpe achiziționate din magazinele alimentare. Aceste autocolante prezintă o imagine a președintelui arătând cu degetul spre etichetele de preț ale cumpărăturilor sale.

Deosebit de popular este un videoclip care prezintă un autocolant pe care scrie „Eu am făcut asta!” și în care apare Donald Trump. În videoclipul care a fost vizionat de 2,7 milioane de ori, cineva este văzut plasând una dintre fotografiile lui Trump lângă o sticlă de sos ranch care costă 5,79 dolari. Acest lucru sugerează că Trump este de vină pentru această cheltuială. În același mod în care mișcarea MAGA a făcut-o cu Biden, tot ceea ce se întâmplă sub Trump trebuie să fie învinuit de el.

Sunt multe nemulțumiri

În timp ce acest lucru se întâmplă, alți colecționari de autocolante ne spun că abia așteaptă să le desfășoare într-un magazin alimentar din apropierea lor.

Ar trebui să existe aceste autocolante „Eu am făcut asta” (I did that) în fiecare magazin alimentar și supermarket din Statele Unite, deoarece tarifele lui Trump duc prețurile la un nivel record în întreaga țară. „Pentru că exact pentru asta au votat alegătorii lui”, a comentat un utilizator al X sub o imagine cu ouă care erau la vânzare la 8,49 dolari.

Economia lui Donald Trump, aspru criticată

Pe de altă parte, există persoane cărora le place să facă glume despre faptul că „economia lui Trump este atât de proastă încât nu-mi pot permite nici măcar să cumpăr abțibilduri cu Trump «Eu am făcut asta»”.

Ca urmare a prețului mediu național de 3,13 dolari pe galon, unii oameni speră că benzinăriile vor fi următoarea țintă. „Sper ca cineva să pună un autocolant Trump pe o pompă de benzină pe care să scrie „Eu am făcut asta”.”