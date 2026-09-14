România estimează că va absorbi peste 90% din fondurile PNRR acordate sub formă de granturi și peste 95% din componenta de împrumuturi, potrivit informațiilor transmise de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) la 14 septembrie 2026.

Nivelul final al implementării Planului Național de Redresare și Reziliență va putea fi stabilit după depunerea la Comisia Europeană a celei de-a șasea și ultimei cereri de plată.

MIPE precizează că documentul va include informațiile raportate de coordonatorii de reforme și investiții până la 15 septembrie 2026.

După centralizarea acestor date, ministerul va putea actualiza și Tabloul de bord PNRR, instrumentul prin care sunt prezentate public informațiile privind stadiul proiectelor și reformelor finanțate prin acest mecanism european.

În această perioadă, instituțiile responsabile de implementarea PNRR lucrează la finalizarea procedurilor administrative necesare pentru închiderea cererii de plată numărul 5 și pregătirea celei de-a șasea cereri.

Potrivit MIPE, rezultatele preliminare nu pot fi considerate bilanțul final al Planului. Nivelul de implementare al fiecărui proiect va putea fi cuantificat numai după încheierea tuturor etapelor administrative și după analiza informațiilor transmise Comisiei Europene.

Ministerul arată că datele disponibile în prezent în Tabloul de bord PNRR reflectă situația proiectelor pe baza raportărilor aferente primului semestru al anului 2026.

În urma ultimei renegocieri cu serviciile Comisiei Europene, desfășurată în august 2026, alocarea totală a României prin PNRR este de 20,11 miliarde de euro.

Din această sumă, 13,57 miliarde de euro reprezintă granturi, iar 6,54 miliarde de euro sunt împrumuturi.

Pe baza estimărilor preliminare furnizate de coordonatorii de reforme și investiții, absorbția ar urma să depășească 90% în cazul granturilor și 95% în cazul împrumuturilor.

Diferența dintre cele două componente este relevantă pentru evaluarea finală a fondurilor europene disponibile României prin PNRR, întrucât fiecare categorie are propriile condiții și proceduri de implementare și plată.

Planul Național de Redresare și Reziliență este implementat prin intermediul a 20 de coordonatori de reforme și investiții, reprezentând ministere și alte autorități publice centrale.

MIPE are rolul de coordonare la nivel național a implementării PNRR, în timp ce instituțiile desemnate drept coordonatori sunt responsabile de reformele și investițiile aflate în aria lor de competență.

Închiderea PNRR presupune finalizarea etapelor administrative și raportarea rezultatelor către Comisia Europeană. Din acest motiv, procentajele anunțate în prezent de autorități reprezintă estimări și nu valoarea definitivă a absorbției.

Potrivit MIPE, evaluarea finală va putea fi făcută după transmiterea celei de-a șasea cereri de plată către Comisia Europeană și după analiza informațiilor raportate de instituțiile responsabile.

Data de 15 septembrie 2026 este termenul până la care coordonatorii de reforme și investiții trebuie să transmită informațiile care vor sta la baza documentului final.

Prin urmare, estimările actuale privind o absorbție de peste 90% pentru granturi și de peste 95% pentru împrumuturi oferă o imagine preliminară asupra rezultatelor PNRR, însă bilanțul oficial va putea fi stabilit numai după parcurgerea ultimelor proceduri și evaluarea de către Comisia Europeană.