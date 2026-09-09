Măsurile luate pentru reducerea deficitului bugetar au ajuns să afecteze proiectele de investiții derulate de autoritățile locale prin PNRR, susține primarul municipiului Botoșani, Cosmin Andrei. Edilul susține că întârzierea plăților a avut consecințe directe asupra unor investiții din municipiu, patru unități de învățământ nefiind finalizate la termen.

Cosmin Andrei afirmă că printre proiectele afectate se numără lucrările de la Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Gheorghe”, Liceul Pedagogic „Nicolae Iorga”, Școala Gimnazială nr. 2 și Școala Gimnazială nr. 13.

Potrivit primarului, constructorii nu și-au primit banii la timp, iar acest lucru a dus la întârzierea lucrărilor.

„Am ajuns în această situație pentru că plățile au fost sistate nouă luni de zile de către Mesia Bolojan, care s-a luptat cu deficitul, a câștigat, dar autoritățile trebuie să plătească din banii lor această întârziere. Deci iei cu o mână și dai cu alta. A salvat deficitul, dar a omorât toată țara asta, toți constructorii, autorităților locale și așa mai departe. Economia, nu mai vorbesc”, a afirmat Cosmin Andrei.

Edilul susține că problemele apărute în urma întârzierii finanțărilor pun presiune suplimentară pe bugetele locale. Potrivit acestuia, șantierele aferente proiectelor trebuie închise până la 31 decembrie, iar autoritățile locale ajung să suporte costurile întârzierilor.

Primarul Botoșaniului consideră că deciziile luate pentru reducerea deficitului bugetar au transferat o parte din povara financiară către administrațiile locale și constructorii implicați în proiectele PNRR.

Premierul Ilie Bolojan a prezentat bilanțul implementării Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), susținând că România a înregistrat un grad ridicat de absorbție atât pentru fondurile nerambursabile, cât și pentru componenta de împrumuturi.

Potrivit premierului, țara noastră a absorbit peste 90% din granturile disponibile prin PNRR și mai mult de 95% din fondurile acordate sub formă de împrumuturi.

Ilie Bolojan a declarat că, la preluarea mandatului, situația programului era una dificilă și exista riscul ca România să piardă o parte importantă din fondurile disponibile.