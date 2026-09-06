România, blocată în interimate. Care sunt instituțiile cu șefi provizorii

România, blocată în interimate. Mai multe instituții importante ale statului funcționează în prezent cu conduceri interimare sau cu mandate expirate, unele situații prelungindu-se de luni sau chiar de ani. Guvernul condus de Ilie Bolojan, SRI, Avocatul Poporului, Consiliul Concurenței, Televiziunea Română și Radioul Public se numără printre instituțiile în care numirile definitive întârzie.

Cel mai vizibil caz este cel al Executivului, rămas în formulă interimară după moțiunea de cenzură din 5 mai.

Ilie Bolojan și cei 12 miniștri și vicepremieri continuă să asigure conducerea Guvernului, deși Executivul a fost demis în urma moțiunii de cenzură adoptate în 5 mai.

Desemnarea unui nou premier a întârziat, în condițiile în care președintele Nicușor Dan nu a anunțat încă persoana care va fi propusă pentru formarea viitorului Cabinet.

În același timp, partidele parlamentare nu au ajuns până acum la un compromis pentru formarea unei majorități.

Situația a dus la cel mai lung interimat guvernamental din perioada postdecembristă.

O altă situație a apărut la Societatea Română de Televiziune și Societatea Română de Radiodifuziune. Miercuri au fost publicate deciziile potrivit cărora numirea noilor consilii de administrație nu a respectat prevederile legale. În urma acestor decizii, consiliile de administrație au fost dizolvate.

Conducerea curentă este asigurată în continuare de Adriana Săftoiu la SRTv și Robert Schwartz la SRR.

Cei doi rămân în funcții până la organizarea unui nou vot în Parlament.

Probleme de mandat există și la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. Din iulie 2025 au expirat mandatele a șase dintre cei 11 membri ai instituției.

În luna martie a existat o tentativă de numire a noilor membri, însă procedura nu a fost finalizată după ce PSD a renunțat să mai susțină votul. Potrivit înțelegerilor existente la acel moment, Iulia Popovici urma să fie numită la conducerea instituției din partea USR.

Numirile nu au mai fost însă făcute.

Una dintre cele mai lungi situații de acest tip se înregistrează la Avocatul Poporului. Mandatul de cinci ani al Renatei Weber s-a încheiat în urmă cu doi ani și două luni.

Legea prevede însă că persoana aflată în funcție continuă să asigure conducerea instituției până la numirea unui succesor. O nouă numire nu a avut loc până acum.

Schimbarea de la conducerea Avocatului Poporului fusese inclusă și în discuțiile politice din luna martie, însă procedura a rămas blocată după opoziția PSD față de propunerea USR.

Și mandatul lui Bogdan Chirițoiu la conducerea Consiliului Concurenței s-a încheiat. Cel de-al treilea mandat al său a expirat pe 13 iulie. De aproximativ două luni, Chirițoiu continuă să asigure interimar conducerea instituției. Până în prezent nu a fost făcută o nouă numire la vârful Consiliului Concurenței.

Serviciul Român de Informații se află într-o situație similară de mai mult timp. Eduard Hellvig și-a anunțat demisia din funcția de director al SRI pe 3 iulie 2023, după opt ani la conducerea instituției.

Klaus Iohannis a lăsat atunci desemnarea unui nou director civil pentru viitorul președinte. Numirea nu a fost făcută nici până în prezent, deși au trecut mai bine de trei ani.

Nicușor Dan a spus în mai multe rânduri că există discuții și că are în vedere mai multe variante pentru conducerea SRI, fără să ofere însă nume. În actualul context politic, subiectul nu a mai avansat.

Propunerea pentru funcția de director al SRI trebuie să fie făcută de președinte și aprobată ulterior de Parlament. Astfel, de la Guvern și până la instituții precum SRI, Avocatul Poporului, Consiliul Concurenței, TVR sau Radioul Public, mai multe poziții importante din stat continuă să fie ocupate provizoriu sau de persoane ale căror mandate au expirat.