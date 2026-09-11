Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri că social-democrații sunt aproape de a avea o majoritate în Parlament și a precizat că aceasta trebuie să fie una transparentă. Liderul PSD a spus că este nevoie ca partidele să reducă tonul declarațiilor politice, să lase deoparte chestiunile populiste și să încerce formarea unui guvern.

Sorin Grindeanu a declarat, într-o conferință de presă, că PSD are în acest moment protocoale de colaborare în Parlament cu mai multe grupuri politice, chiar dacă acestea sunt mai mici.

„În acest moment noi avem protocoale cu grup de colaborare în Parlament, cu grupuri politice, e adevărat mai mici. Dacă vă aduceți aminte, propunerea de guvern, Veștea, a avut, dacă nu mă înșel, 189 de voturi în Parlament. Eu vă spun că în acest moment suntem aproape de a avea o majoritate, doar că acea majoritate este un lucru corect și, în sensul acesta, am înțeles apelul UDMR-ului. Această majoritate trebuie să fie una transparentă. Și asta e un lucru corect”, a declarat Sorin Grindeanu.

Liderul PSD a precizat că, în cazul în care va fi nominalizat pentru funcția de prim-ministru, va prezenta în mod transparent majoritatea pe care se bazează.

„Pentru că nu pot să fac majorități ascunse și n-aș accepta să fac un lucru de acest tip. Deci eu înțeleg reținerea UDMR-ului din această perspectivă, fiindcă dorește o majoritate transparentă. Și dacă voi fi nominalizarea de prim-ministru, evident că voi prezenta această majoritate în mod transparent pe care mă bazez”, a mai transmis liderul PSD.

Sorin Grindeanu a spus că partidele trebuie să lase deoparte chestiunile populiste și să încerce formarea unui guvern.

„De aceea vă spun că eu cred că e nevoie ca toată lumea să lase un pic tonul mai jos, să lăsăm chestiuni populiste, pentru că în această perioadă se întâmplă lucruri și de acest tip, și să încercăm să facem un guvern”, a mai afirmat Grindeanu.

Președintele PSD a adăugat că social-democrații nu susțin scenariul formării unui guvern tehnocrat.