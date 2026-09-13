Relațiile dintre cele mai populate două națiuni ale lumii, India și China, înregistrează progrese importante pe scena diplomatică internațională. Prim-ministrul indian Narendra Modi și președintele chinez Xi Jinping au convenit sâmbătă, în cadrul întrevederii desfășurate în marja summitului BRICS, să abordeze într-o manieră echilibrată și deschisă neînțelegerile teritoriale care persistă între cele două state, conform datelor furnizate de diplomația de la New Delhi și preluate de agențiile internaționale de presă, conform AFP.

„Cei doi lideri s-au angajat să rezolve în mod onest, rezonabil şi reciproc acceptabil chestiunea frontierei lor”, a precizat Ministerul indian al Afacerilor Externe imediat după încheierea discuțiilor bilaterale.

Tensiunile politice și militare dintre cele două puteri asiatice au atins un nivel critic în urma incidentului violent din anul 2020, când confruntările directe soldate cu pierderi de vieți omenești de-a lungul liniei de demarcație neoficiale din regiunea Himalayană au dus la înghețarea dialogului politic. Deși procesul de normalizare a avansat treptat în ultimii ani, climatul de rezervă a rămas vizibil. În acest context, prezența liderului chinez la New Delhi reprezintă un moment strategic semnificativ în reluarea contactelor oficiale la cel mai înalt nivel.

În cadrul discuțiilor de sâmbătă, ambii înalți demnitari au evaluat pozitiv evoluția raporturilor bilaterale din perioada recentă, făcând referire la progresele înregistrate de la precedenta lor întrevedere din China.

„Prim-ministrul (Modi) a subliniat că cele două tabere trebuie să fie ghidate de respect, sensibilitate şi interes reciproc”, a adăugat textul transmis de autoritățile indiene, fiind menționat totodată faptul că „diferenţele nu trebuie să devină surse de dispute.”

La rândul său, președintele chinez a evidențiat oportunitățile de colaborare dintre cele două mari economii emergente. „Dacă ţările noastre sunt diferite prin multe aspecte, ele sunt capabile să-şi completeze forţele, să se susţină, să reuşească şi să avanseze împreună”, a declarat la rândul său Xi Jinping, potrivit unui extras din dialogul la nivel înalt difuzat de New Delhi.

Liderul de la Beijing a pus accent pe rolul geopolitic extins pe care ambele state îl exercită în prezent. „India şi China, cele două ţări cu populaţia cea mai mare de pe planetă şi membre eminente ale Sudului global, au responsabilităţi semnificative”, a adăugat numărul 1 de la Beijing.

Un punct central al întrevederii l-a constituit necesitatea de a garanta ordinea și securitatea în regiunile de graniță. Șeful executivului indian a reiterat importanța menținerii stării de „pacea şi liniştea” de-a lungul celor 3.500 de kilometri de frontieră comună din zona masivului Himalaya.

Pe lângă dimensiunea de securitate, agenda întâlnirii a inclus și aspecte economice majore. Cei doi oficiali au analizat opțiunile pentru reducerea frictiunilor comerciale, focalizându-se pe necesitatea de a reglementa subiectele de îngrijorare, între care dezechilibrul structural al schimburilor lor, conform informațiilor furnizate de partea indiană. Deficitul comercial al Indiei în raport cu China a atins valoarea record de 112 miliarde de dolari în ultimul exercițiu fiscal, aspect ce necesită măsuri de corecție pe termen lung.