Mișcări militare în toată România. Ce anunță Forțele Aeriene

Forțele Aeriene Române desfășoară, în perioada 14-25 septembrie, exercițiul „Burebista 26”, care va avea loc pe întreg teritoriul țării. În timpul antrenamentelor vor fi efectuate zboruri la joasă înălțime, iar tehnica militară și personalul vor fi deplasate pe rute terestre, potrivit informațiilor publicate de Statul Major al Forțelor Aeriene.

Exercițiul „Burebista 26” implică structurile de comandă-control și execuție ale Forțelor Aeriene Române și se desfășoară pe baza unui scenariu fictiv. La antrenamente participă și structuri din Forțele Terestre și Forțele pentru Operații Speciale, care vor asigura sprijinul necesar pe durata exercițiului.

Potrivit informării publicate de Statul Major al Forțelor Aeriene, la exercițiu sunt implicate toate structurile de comandă-control și execuție din cadrul Forțelor Aeriene Române.

Scopul este pregătirea militarilor pentru desfășurarea acțiunilor într-un cadru integrat și interarme.

Exercițiul urmărește antrenarea „structurilor din Forțele Aeriene Române în context integrat şi interarme, pentru planificarea şi ducerea acţiunilor de luptă în cadrul operaţiei aeriene”.

„Burebista 26” face parte din programul de exerciții planificate de Armata României pentru anul 2026 și este dedicat Forțelor Aeriene.

În perioada 14-25 septembrie, activitățile militare vor fi vizibile în mai multe zone ale țării.

Statul Major al Forțelor Aeriene a anunțat că vor exista deplasări de personal și tehnică militară pe rute terestre. Totodată, aeronavele implicate în exercițiu vor executa zboruri la joasă înălțime pe întreg teritoriul național.

Aceste activități fac parte din scenariul exercițiului și din pregătirea structurilor participante pentru desfășurarea unor operații aeriene integrate.

Exercițiul „Burebista 26” vine după o altă perioadă de pregătire anunțată de Forțele Aeriene Române, în care au fost programate zboruri de antrenament la joasă altitudine și în regim supersonic.

Activitățile respective s-au desfășurat pe întreg teritoriul României și au implicat atât aeronave românești, cât și aparate aparținând aliaților.

„Aeronave ale Forțelor Aeriene Române, Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole și ale Statelor Unite ale Americii (tehnica aliată, dislocată în Baza 57 Aeriană „Căpitan Aviator Constantin Cantacuzino” Mihail Kogălniceanu) vor executa, în perioada 07.09.2026 – 14.09.2026, zboruri de antrenament la înălțimi mici și în regim supersonic, pe întregul teritoriu al țării”, era menționat într-o informație de presă a Forțelor Aeriene Române.

După încheierea acestei etape de pregătire, Forțele Aeriene vor continua activitățile cu exercițiul „Burebista 26”, programat între 14 și 25 septembrie și desfășurat pe întreg teritoriul țării.