Belarus a început exerciții militare de patru zile în apropierea frontierelor cu Polonia și Lituania, două state membre NATO, potrivit Euronews. Manevrele, desfășurate în perioada 15–18 septembrie, implică inclusiv batalioane mecanizate și de tancuri, iar o parte dintre operațiuni au loc în apropierea coridorului Suwałki, o zonă cu importanță strategică pentru securitatea flancului estic al Alianței Nord-Atlantice.

Ministerul Apărării de la Minsk susține că exercițiile au un caracter exclusiv defensiv și urmăresc pregătirea trupelor pentru protejarea frontierelor, combaterea grupurilor de sabotaj și recunoaștere și respingerea atacurilor executate cu drone sau aeronave ușoare.

Manevrele sunt coordonate de șeful Statului Major General al Belarusului și se desfășoară în mai multe poligoane din vestul țării.

Unul dintre acestea este Hoża, în regiunea Grodno, situat chiar în apropierea frontierei cu Lituania. Alte două zone de antrenament, Brzeski și Różański, se află la aproximativ 15, respectiv 60 de kilometri de granița cu Polonia.

Potrivit Ministerului belarus al Apărării, trupele exersează acțiuni comune care ar putea fi necesare în cadrul unei operațiuni militare strategice. Sunt vizate inclusiv apărarea frontierelor și neutralizarea grupurilor de sabotaj și recunoaștere.

În exerciții sunt implicate batalioane mecanizate și unități de tancuri. Minsk nu a făcut public numărul exact al militarilor mobilizați.

O parte dintre manevre se desfășoară în apropierea coridorului Suwałki, zona de frontieră dintre Polonia și Lituania care are o importanță deosebită pentru securitatea flancului estic al NATO.

Coridorul asigură legătura terestră dintre statele baltice – Lituania, Letonia și Estonia – și restul teritoriului Alianței Nord-Atlantice. În același timp, zona separă Belarusul de regiunea rusă Kaliningrad.

Euronews indică o lungime de aproximativ 104 kilometri pentru această porțiune a frontierei polono-lituaniene. Poziția geografică explică atenția acordată de NATO evoluțiilor militare din regiune.

Ministerul belarus al Apărării afirmă că manevrele se desfășoară conform planului de pregătire al Forțelor Armate pentru perioada 2025-2026 și că scopul lor este inclusiv creșterea capacității armatei de a proteja suveranitatea și integritatea teritorială a țării.

Minsk descrie exercițiile drept „pur defensive” și susține că numărul militarilor și sistemelor principale de armament utilizate rămâne sub pragurile prevăzute de Documentul de la Viena din 2011 pentru notificarea prealabilă a celorlalte state.

Autoritățile belaruse nu au făcut public însă numărul exact al militarilor participanți.

Manevrele se desfășoară într-un context de securitate sensibil pe flancul estic al NATO. Belarus rămâne un aliat apropiat al Rusiei, iar teritoriul său a fost folosit de forțele ruse în invazia pe scară largă declanșată împotriva Ucrainei în februarie 2022.

Exercițiile din 15-18 septembrie coincid și cu verificări mai ample privind capacitatea de luptă a structurilor de securitate din Belarus. Pe 11 septembrie, Aleksandr Lukașenko a vizitat poligonul Obuz-Lesnovski, în apropiere de Baranavici, și a declarat că dorește verificarea funcționării întregului sector național de securitate.

Manevrele actuale plasează astfel din nou în centrul atenției frontierele Belarusului cu statele NATO. Oficial, Minsk insistă asupra caracterului defensiv al operațiunii, în timp ce poziționarea poligoanelor – unele la doar câțiva kilometri de granițele Poloniei și Lituaniei – conferă exercițiilor o relevanță directă pentru securitatea flancului estic al Alianței.