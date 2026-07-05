Republica Populară Chineză a anunțat că, în cursul lunii iulie, va desfășura împreună cu Rusia tradiționalele exerciții navale comune, care în acest an vor avea loc în apropierea litoralului chinez. După încheierea manevrelor, cele două state vor continua cooperarea militară prin patrule maritime comune într-o zonă din Oceanul Pacific, a transmis AFP.

Regimurile de la Beijing și Moscova și-au consolidat în ultimii ani relațiile strategice și economice, prezentând parteneriatul lor drept o alternativă la ceea ce consideră a fi influența dominantă a Statelor Unite asupra ordinii internaționale. În acest context, exercițiile militare comune au devenit o componentă constantă a cooperării dintre cele două puteri.

Ministerul Apărării din China comunistă a precizat că exercițiile navale, denumite „Joint Sea-2026”, vor avea loc în „spaţiile aeriene şi maritime din largul oraşului Qingdao”, unul dintre cele mai importante porturi militare ale Chinei și, totodată, o cunoscută stațiune de pe coasta estică a țării.

Potrivit regimului de la Beijing, „la finalul acestui exerciţiu comun, o parte din forţele celor două ţări va participa la o patrulă maritimă comună într-o zonă maritimă din Pacific”. Ministerul nu a oferit însă detalii privind numărul navelor sau efectivele implicate în operațiune.

Beijingul susține că această cooperare militară „vizează să răspundă împreună provocărilor de securitate şi să menţină pacea şi stabilitatea în regiune”, fără a indica statele sau amenințările vizate.

Exercițiile din acest an sunt organizate la aproximativ două luni după vizita efectuată în RP Chineză de președintele rus Vladimir Putin. Cu acel prilej, liderul de la Kremlin a descris relațiile dintre cele două țări drept „fără precedent”, în timp ce președintele comunist chinez Xi Jinping le-a caracterizat ca fiind „de neclintit”.

Seria de exerciții „Joint Sea” este organizată în mod regulat din 2012, devenind unul dintre cele mai vizibile simboluri ale cooperării militare dintre Beijing și Moscova. Ediția din 2025 s-a desfășurat în apropierea orașului Vladivostok, în estul Rusiei, fiind urmată, la fel ca în acest an, de patrule comune în Pacific.

Manevrele sunt urmărite cu atenție de statele occidentale, mai ales în contextul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei în februarie 2022.

China comunistă nu a condamnat niciodată invazia rusă, dar Beijingul susține public că ar fi necesare negocieri de pace, în timp ce capitalele occidentale acuză în mod constant regimul de la Beijing că oferă Moscovei un sprijin economic esențial pentru continuarea războiului.