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Universitatea Craiova și-a aflat adversarii din Conference League. Trei meciuri pe teren propriu și trei în deplasare

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Universitatea Craiova și-a aflat adversarii din Conference League. Trei meciuri pe teren propriu și trei în deplasareSursa foto: uefa.com
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Din cuprinsul articolului

Universitatea Craiova și-a aflat adversarii din faza ligii Conference League, în urma tragerii la sorți care a avut loc vineri, la Monaco. Formația din Bănie va disputa șase partide, trei pe teren propriu și trei în deplasare.

Adversarii Universității Craiova

Universitatea Craiova

Sursa foto: Facebook

Pe teren propriu, formația din Bănie va întâlni FC Copenhaga, Getafe și Egnatia, echipa din Albania.

În deplasare, formația craioveană va juca împotriva lui Brighton, Kairat Almaty, din Kazahstan, și Inter Escaldes, din Andorra. Meciurile din faza ligii vor începe la 15 octombrie. UEFA urmează să anunțe programul complet al partidelor. Universitatea Craiova a ajuns în Conference League după ce a pierdut play-off-ul Europa League în fața formației Ararat-Armenia, scor general 1-2.

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