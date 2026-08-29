Fostul mare fotbalist Nicolae Ungureanu, una dintre figurile importante din istoria Universității Craiova și a echipei naționale a României, va fi condus duminică pe ultimul drum. Clubul Universitatea Craiova a anunțat că ceremonia de înmormântare va avea loc la Craiova, iar înhumarea este programată la Cimitirul Sineasca.

Regretatul fotbalist s-a stins din viață vineri, la vârsta de 69 de ani, vestea dispariției sale îndoliind lumea fotbalului românesc și comunitatea din Bănie.

Încă de vineri, sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Nicolae Ungureanu a fost depus la Stadionul „Ion Oblemenco”, locul unde acesta a scris o parte importantă din cariera sa sportivă în tricoul Universității Craiova.

Numeroși suporteri, foști colegi, oameni de fotbal și apropiați au trecut pe la stadion pentru a-i aduce un ultim omagiu celui cunoscut de generații întregi drept Nae Ungureanu.

Duminică dimineață, ceremonia va continua tot pe stadionul din Craiova. Sicriul va fi așezat pe gazonul arenei „Ion Oblemenco”, într-un moment solemn dedicat despărțirii de fostul mare fundaș.

La ora 09:00 este programată depunerea sicriului pe terenul stadionului, iar zece minute mai târziu jucătorii și reprezentanții actualei echipe Universitatea Craiova vor sosi pentru a-i aduce un ultim omagiu.

Ulterior, la ora 11:45, cortegiul funerar va pleca spre Biserica „Sfânta Treime”, cunoscută și drept Biserica Mercur, unde va avea loc slujba religioasă de înmormântare.

Ceremonia religioasă este programată să înceapă la ora 12:00, în prezența familiei, prietenilor, foștilor colegi și a tuturor celor care doresc să își ia rămas-bun de la Nicolae Ungureanu.

Ultimul moment al ceremoniei va avea loc la ora 13:00, când fostul internațional român va fi înmormântat la Cimitirul Sineasca din Craiova.

Prin dispariția lui Nicolae Ungureanu, fotbalul românesc pierde un fost mare jucător, iar Universitatea Craiova își ia rămas-bun de la unul dintre oamenii care au rămas pentru totdeauna legați de istoria clubului și de una dintre cele mai iubite generații ale fotbalului din Bănie.