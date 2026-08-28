Fotbalul românesc îmbracă din nou haine de doliu în dimineața zilei de vineri, 28 august 2026. Lumea sportului rege din țara noastră a primit o veste cumplită, odată cu anunțul trecerii în neființă a lui Nicolae Ungureanu, unul dintre cei mai emblematici jucători din istoria Băniei. Fostul mare internațional s-a stins din viață la vârsta de 69 de ani.

Vestea tristă a fost împărtășită publicului larg de către Silviu Bogdan, fost oficial al clubului Universitatea Craiova și un apropiat al generației de aur din Oltenia. Prin intermediul unei mesaje publicat pe pagina sa de Facebook, acesta a confirmat pierderea uriașă, fără a oferi însă detalii suplimentare referitoare la cauzele exacte ale decesului.

„Incredibil! A încetat din viață legenda Nae Ungureanu! Dumnezeu să te odihnească în pace, nea Nae”, a scris Silviu Bogdan pe rețeaua de socializare. Postarea a fost însoțită de două fotografii memorabile cu fostul fundaș care a scris istorie pentru două dintre cele mai importante echipe ale României, Craiova Maxima și Steaua '89.

Starea de sănătate a fostului mare sportiv a fost una precară în ultima perioadă a vieții sale. Nicolae Ungureanu s-a confruntat cu afecțiuni medicale serioase, iar în anul 2021 a suferit un accident vascular cerebral major. La momentul respectiv, el a fost internat de urgență la Spitalul de Neuropsihiatrie din Craiova, unde a rămas sub o strictă supraveghere medicală timp de mai multe zile.

Cariera sa rămâne una impresionantă nu doar la nivel de club, ci și sub culorile echipei naționale a României, alături de care a bifat prezențe memorabile, inclusiv la turneul final al Campionatului European din 1984.

Tragica veste aduce din nou în prim-plan vorbele pline de nostalgie pe care Nae Ungureanu le-a rostit într-unul dintre ultimele sale interviuri, amintindu-și cu durere de fosta sa echipă și de prietenii plecați prea devreme, conform prosport.ro.

„Vă mulțumesc din suflet pentru telefon, deși vă spun sincer că mă uit în continuare pe ecranului telefonului la apel să văd dacă mă sună Iliuță Balaci, dar nu mă mai sună el. Iliuță era sufletul nostru, atât pe terenul de joc cât și în viața de zi cu zi. Iliuță avea grijă de noi, iar el avea grijă să ne strângem în continuare la un pahar de vin și să ne amintim de viața noastră de fotbaliști, dar asta e viața, eu merg în continuare mai departe și am mai adăugat încă un an din viața mea. Să știți că uneori noaptea mai visez secvențe din meciurile în care am jucat. Am ajuns acum la 69 și îi mulțumesc lui Dumnezeu că mă ține în viață.

Știți și voi că în trecut am avut și eu acele probleme de sănătate. Cum petrec azi? Azi voi sta în familie, iar mâine îmi sun gașca să ne vedem să le dau o bere la băieți. Îi strâng și eu pe ăștia care mai suntem prin viață și pe aici prin Craiova. A noastră Craiova Maxima s-a cam destrămat. Zoli Crișan, Iliuță Balaci, Nae Tilihoi și Costică Ștefănescu nu mai sunt printre noi, alți sunt pe la București, dar mâine îi dau primul deșteptarea lui Negrilă, iar apoi celor pe care îi mai am pe aici prin Craiova.”

Dispariția lui Nae Ungureanu lasă un gol imens în inimile tuturor celor care au iubit Craiova Maxima și fotbalul românesc din epoca sa de aur.