Universitatea Craiova ca echipă de fotbal s-a născut la 5 septembrie 1948. Asta deși tradițiile fotbalistice craiovene datează din 1921, cu o prelungire și în perioada celui de Al Doilea Război Mondial. Totuși, startul spre numele de astăzi a început oficial acum 78 de ani.

Universitatea Craiova este o denumire care datează din 1966. Prima dată, s-a numit CNSR Craiova. Din 1953, s-a numit Știința Craiova. În 1964, mai exact pe 14 iunie. Din anul 1966, datează construcția Stadionului Central, astăzi înlocuit de Arena „Ion Oblemenco”.

Oltenii au cucerit primul titlu de campioni în sezonul 1973-1974. A fost o premieră europeană, fiind prima echipă din Europa din rândul echipelor universitare care au câștigat titlul. Antrenori au fost Constantin Cernăianu și Constantin Oțet: Oprea, Manta – Niculescu, Bădin, Deselnicu, Velea, Strâmbeanu, Ivan, Niță, Balaci, Berneanu, Țarălungă, Oblemenco, Bălan, Pană, Boc, Ștefănescu, Marcu, Stăncescu, Kiss, Chivu, Negrilă, Constantinescu

„Campioana unei mari iubiri” a fost supranumele dat de către marele poet Adrian Păunescu în 1973. Atunci, la capătul sezonului, „studenții” au avut același număr de puncte cu Dinamo care a câștigat titlul, dar golaverajul „câinilor” a fost mai bun. Adrian Păunescu a lansat ideea de „Campioana unei mari iubiri”, în epocă existând ideea că multe meciuri ale lui Dinamo au fost trucate pentru a marca și a înscrie goluri mai multe.

Cu „tunarul ” Ion Oblemenco în ultimul an ca fotbalist, în sezonul 1976-1977, Universitatea a luat prima dată Cupa României, la 3 iulie 1977. Trofeul a fost apărat cu succes și la capătul sezonului 1977-1978. În 1977, au învins în finală Steaua, în 1978, Olimpia Satu Mare.

Perioada 1979-1981 s-a numit „Craiova Maxima”. Universitatea a fost prima echipă din România care a ajuns în sferturile de finală ale Cupei Campionilor Europeni și în semifinalele Cupei UEFA. În sezonul 1980-1981, echipa reușea pentru prima dată „eventul”, Cupa și Campionatul.

Lotul care a rămas în memoria fanilor a fost: Boldici, Lung – Negrilă, Tilihoi, Ștefănescu, Ungureanu, Țicleanu, Balaci, Beldeanu, Crișan, Donose, Cămătaru, Geolgău, Cârțu, Irimescu, Purima, Ciupitu. Antrenori au fost Valentin Stănescu și Ion Oblemenco. Valentin Stănescu este iubit deopotrivă și de fanii Rapidului.

Cu oltenii, jucară în sezoanele europene 1981-1982, 1982-1983, echipe mari, unele fiind învinse. Vorbim de Wieners SC, Leeds United, Olympiakos, Kjobenavns Boldkub, Fiorentina, Bordeaux sau Kaiserslautern, Au fost învinși de echipe la fel de mari Borussia Mönchengladbach,, Bayern Munchen și Benfica Lisabona.

Adrian Păunescu a compus imnul legendar „Oltenia Eterna, Terra Nova”. Tudor Gheorghe a cântat „Ținem cu echipa noastră”. Aceste cântece erau cântate pentru Universitatea la toate meciurile. S-a spus că oltenii au fost singura echipă din România care avea fan-cluburi (sau, mai bine zis precursoare) în orice oraș, fără antipatii.

Pentru că sunt oltean, închei această incursiune sentimentală cu o poveste. Nu știu anul, mi se pare că eram în trenul Craiova-București. Mi-a povestit-o un călător bătrân, pe vremea când nu erau telefoane inteligente, internet. Atunci îți omorai timpul citind un ziar, o carte, ori stând de vorbă cu alți călători. Acel călător mi-a spus că într-un sezon Craiova a cucerit campionatul spre disperarea Stelei și a lui Dinamo. Un șofer a pus pe prelata camionului său inscripția „Craiova, Campioană, fără milă și pomană”.