Universitatea Craiova se pregătește pentru cel mai important meci al verii pe plan european. Echipa din Bănie joacă joi seară partida retur împotriva formației Ararat-Armenia, în cadrul play-off-ului pentru calificarea în faza ligii din UEFA Europa League. Duelul este programat să înceapă la ora 19:00, ora României, și va avea loc la Erevan. Iubitorii fotbalului pot urmări confruntarea în direct pe platforma voyo.ro.

Calificarea rămâne complet deschisă după ce în prima manșă, disputată pe stadionul Ion Oblemenco, cele două formații au încheiat la egalitate, scor 1-1. Astfel, ambele echipe păstrează șanse egale la accesul în faza superioară a competiției. Confruntarea din capitala Armeniei se va desfășura pe arena Vazgen Sargsyan, stadion pe care își dispută în mod obișnuit partidele și echipa națională a Armeniei.

Faza ligii din Europa League propune un format modernizat, în care fiecare echipă participantă va disputa 8 meciuri, împărțite în 4 pe teren propriu și 4 în deplasare. În această etapă, cluburile vor înfrunta câte două adversare din fiecare urnă valorică, inclusiv din propria urnă.

Tabloul echipelor deja calificate direct în faza ligii include nume importante din fotbalul continental: Leverkusen, Juventus, Milan, AZ Alkmaar, Olympiacos, Real Sociedad, Marseille, Sturm Graz, Crystal Palace, Bournemouth, Sunderland, Celta Vigo, Hoffenheim, Union Saint-Gilloise, Sparta Praga, Rennes, Torreense, Hapoel Beer Sheva și NEC Nijmegen.

Meciul de la Erevan va fi condus la centru de o brigadă din Lituania, avându-l pe Donatas Rumsas la fluierul de start. Acesta este un arbitru cunoscut iubitorilor de fotbal din România, fiind cel care a arbitrat și partida dintre România și Cipru, încheiată cu scorul de 2-0 în preliminariile Cupei Mondiale 2026.

Donatas Rumsas va fi asistat la cele două linii de tușierii Aleksandr Radius și Dovydas Suziedelis, iar rolul de al patrulea oficial îi va reveni tot unui lituanian, Robertas Smitas. În camera VAR vor fi prezenți arbitrii polonezi Tomas Kwiatkowski și Piotr Urban.

Chiar și în eventualitatea unui rezultat nefavorabil în Armenia, Universitatea Craiova are garantată prezența în faza grupelor unei competiții europene. Oltenii sunt deja calificați în faza ligii din UEFA Conference League, competiție în care au evoluat și în sezonul precedent.

Această siguranță vine ca urmare a accederii până în play-off-ul Europa League. Rămâne de văzut dacă formația pregătită de Filipe Coelho va reuși să obțină victoria necesară pentru a continua parcursul în a doua competiție intercluburi ca importanță din Europa.