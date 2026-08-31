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Rapid și Universitatea Craiova au încheiat la egalitate în Giulești. Clasamentul după etapa a șaptea

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Rapid și Universitatea Craiova au încheiat la egalitate în Giulești. Clasamentul după etapa a șapteaFC Rapid / sursa foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Rapid și Universitatea Craiova au remizat, scor 1-1, luni seara, în Giulești, în ultimul meci al etapei a șaptea din Superliga. Campioana a deschis scorul prin Stevanovic, în prima repriză, însă gazdele au revenit după pauză și au egalat prin Stojilkovic.

Rapid a avut prima ocazie importantă a partidei. În minutul 23, Alex Dobre a șutat la colțul lung, însă mingea a trecut pe lângă poartă. Universitatea Craiova a replicat patru minute mai târziu, când Aioani a intervenit la acțiunea lui Al Hamlawi. Oaspeții au deschis scorul în minutul 29. Stevanovic a înscris și a adus campioana în avantaj.

Rapid putea restabili egalitatea imediat. Stojilkovic a ratat o ocazie importantă în minutul 32, iar patru minute mai târziu a încercat din nou să-l învingă pe Laurențiu Popescu. Portarul Craiovei a păstrat avantajul echipei sale până la pauză.

Rapid a revenit după pauză

Partea secundă a fost mai intensă, iar Rapid a început să pună presiune asupra defensivei oltenilor.

Stojilkovic a trimis pe lângă poartă în minutul 52, iar trei minute mai târziu Laurențiu Popescu a intervenit la o fază în care Pașcanu a încercat să înscrie. Portarul Universității Craiova a avut din nou o intervenție importantă în minutul 61, când a respins lovitura liberă executată de Onea.

Insistența gazdelor a fost răsplătită în minutul 67. Stojilkovic a înscris și a restabilit egalitatea în Giulești.

Cele două echipe au continuat să caute golul victoriei. Nsimba a trimis pe lângă poartă în minutul 77, însă niciuna dintre formații nu a mai reușit să înscrie până la final. Rapid – Universitatea Craiova s-a încheiat astfel 1-1.

Cum arată clasamentul după etapa a șaptea

Superliga

Superliga/ Sursa foto Facebook

Rapid acumulează 12 puncte și ocupă locul al doilea în clasament. Giuleștenii sunt devansați de Dinamo, liderul Superligii, care are 14 puncte. Universitatea Craiova se află pe poziția a patra, cu 11 puncte.

Echipele de start

Rapid: Aioani – Onea, Pașcanu (D. Ciobotariu 79), Kramer, Sălceanu (R. Pop 67) – Grameni (Bubanja 79), Vulturar, Doumbia (M. Kamara 46) – Moruțan (Ouedraogo 79), Stojilkovic, Alex. Dobre. Antrenor: Daniel Pancu.

Universitatea Craiova: L. Popescu – Romanchuk, Stevanovic, Screciu – Carlos Mora, T. Băluță (Samuel Teles 63), Cicâldău (A. Crețu 90+3), Bancu – D. Matei (Băsceanu 81), Al Hamlawi (Nsimba 46), Baiaram (Etim 63). Antrenor: Filipe Coelho.

Cartonașe galbene: M. Kamara 69, Pașcanu 71, Bubanja 90+1, Vulturar 90+4 / Al Hamlawi 42, D. Matei 45+2, Bancu 71.

Arbitri: Florin Andrei – Mihai-Alexandru Vodă, Cosmin Bojan.

Arbitri VAR: Cătălin Popa – Sebastian Gheorghe.

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