Rapid și Universitatea Craiova au remizat, scor 1-1, luni seara, în Giulești, în ultimul meci al etapei a șaptea din Superliga. Campioana a deschis scorul prin Stevanovic, în prima repriză, însă gazdele au revenit după pauză și au egalat prin Stojilkovic.

Rapid a avut prima ocazie importantă a partidei. În minutul 23, Alex Dobre a șutat la colțul lung, însă mingea a trecut pe lângă poartă. Universitatea Craiova a replicat patru minute mai târziu, când Aioani a intervenit la acțiunea lui Al Hamlawi. Oaspeții au deschis scorul în minutul 29. Stevanovic a înscris și a adus campioana în avantaj.

Rapid putea restabili egalitatea imediat. Stojilkovic a ratat o ocazie importantă în minutul 32, iar patru minute mai târziu a încercat din nou să-l învingă pe Laurențiu Popescu. Portarul Craiovei a păstrat avantajul echipei sale până la pauză.

Partea secundă a fost mai intensă, iar Rapid a început să pună presiune asupra defensivei oltenilor.

Stojilkovic a trimis pe lângă poartă în minutul 52, iar trei minute mai târziu Laurențiu Popescu a intervenit la o fază în care Pașcanu a încercat să înscrie. Portarul Universității Craiova a avut din nou o intervenție importantă în minutul 61, când a respins lovitura liberă executată de Onea.

Insistența gazdelor a fost răsplătită în minutul 67. Stojilkovic a înscris și a restabilit egalitatea în Giulești.

Cele două echipe au continuat să caute golul victoriei. Nsimba a trimis pe lângă poartă în minutul 77, însă niciuna dintre formații nu a mai reușit să înscrie până la final. Rapid – Universitatea Craiova s-a încheiat astfel 1-1.

Rapid acumulează 12 puncte și ocupă locul al doilea în clasament. Giuleștenii sunt devansați de Dinamo, liderul Superligii, care are 14 puncte. Universitatea Craiova se află pe poziția a patra, cu 11 puncte.

Rapid: Aioani – Onea, Pașcanu (D. Ciobotariu 79), Kramer, Sălceanu (R. Pop 67) – Grameni (Bubanja 79), Vulturar, Doumbia (M. Kamara 46) – Moruțan (Ouedraogo 79), Stojilkovic, Alex. Dobre. Antrenor: Daniel Pancu.

Universitatea Craiova: L. Popescu – Romanchuk, Stevanovic, Screciu – Carlos Mora, T. Băluță (Samuel Teles 63), Cicâldău (A. Crețu 90+3), Bancu – D. Matei (Băsceanu 81), Al Hamlawi (Nsimba 46), Baiaram (Etim 63). Antrenor: Filipe Coelho.

Cartonașe galbene: M. Kamara 69, Pașcanu 71, Bubanja 90+1, Vulturar 90+4 / Al Hamlawi 42, D. Matei 45+2, Bancu 71.

Arbitri: Florin Andrei – Mihai-Alexandru Vodă, Cosmin Bojan.

Arbitri VAR: Cătălin Popa – Sebastian Gheorghe.