Sport

Superliga, etapa a 8-a. Dinamo rămâne lider, Petrolul urcă pe locul 2. Clasamentul înaintea meciurilor de luni, 7 septembrie

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Superliga, etapa a 8-a. Dinamo rămâne lider, Petrolul urcă pe locul 2. Clasamentul înaintea meciurilor de luni, 7 septembrieSursa foto: Facebook/Superliga
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Din cuprinsul articolului

Etapa a opta a Superligii s-a desfășurat de vineri până luni, iar Dinamo a rămas lider după victoria cu FCSB. Rapid a urcat pe locul secund în urma succesului obținut la Galați, în timp ce Botoșani și UTA au înregistrat victorii categorice.

Superliga. Rezultatele etapei a opta

Vineri, 4 septembrie

FC CFR 1907 Cluj – FC Farul Constanța 0-0, Stadion „Dr. Constantin Rădulescu” – Cluj-Napoca

Arbitru: Radu Marian Petrescu (București) Arbitri asistenți: Marius Badea (Râmnicu Vâlcea), Cristi Daniel Ilinca (Craiova) Al patrulea oficial: Ovidiu Mazilu (Satu Mare) VAR: Cristina Trandafir (București) AVAR: Lucian-Claudiu Rusandu (Sfântu Gheorghe) Observatori: Adrian Comănescu (Râmnicu Vâlcea) – CCA, Ioan Mironaș (Piatra Neamț) – LPF

Sâmbătă, 5 septembrie

AFC Botoșani – ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 5-0 (4-0), Stadion Municipal – Botoșani

Au marcat: Sebastian Mailat (9 – penalty, 10), Andrei Dumiter (24), Zoran Mitrov (36), Jovan Markovic (77 – penalty).

Andrei Dumiter a ratat un penalty în minutul 45+3, apărat de David Lazar.

Arbitru: Andrei Moroiță (Ploiești) Arbitri asistenți: Valentin-Gabriel Avram (București), Cosmin Vatamanu (București) Al patrulea oficial: Constantin Alin Olaru (Râmnicu Vâlcea) VAR: Florin Andrei (Târgu Mureș) AVAR: Marius Omuț (Satu Mare) Observatori: Andrei Ioniță (București) – CCA, Cătălin Popa (Vaslui) – LPF

AFC UTA Arad – AFK Csikszereda 5-1 (1-0), Arena „Francisc Neuman” – Arad

Au marcat: Marius Coman (32), Hakim Abdallah (50), Marinos Tzionis (63), Sota Mino (81), Andrea Padula (84), respectiv Marton Eppel (65).

Arbitru: Iulian Călin (Ștefănești/Argeș) Arbitri asistenți: Radu Ghinguleac (București), Ionuț-Traian Neacșu (București) Al patrulea oficial: Claudiu Cristian Gaitin (Timișoara) VAR: Adrian Sorin Costreie (Buftea) AVAR: Cristina Trandafir (București) Observatori: Octavian Șovre (Oradea) – CCA, Ion Craiu (București) – LPF

Dinamo București – FC FCSB 2-1 (1-0), Stadion Arcul de Triumf – București

Dinamo

Sursa foto: Facebook/Superliga

Au marcat: Martin Pascual (36), Ofri Arad (78 – autogol), respectiv David Miculescu (84).

Cartonașe roșii: Andre Duarte (FCSB, 31), Cătălin Cîrjan (Dinamo, 90+1).

Danny Armstrong (Dinamo) a ratat un penalty în minutul 88, apărat de Ștefan Târnovanu.

Arbitru: Istvan Kovacs (Carei) Arbitri asistenți: Mihai Marius Marica (Bistrița), Ferencz Tunyogi (Zalău) Al patrulea oficial: Gabriel Mihuleac (Iași) VAR: George Cătălin Găman (Craiova) AVAR: Andrei Florin Chivulete (București) Observatori: Sebastian Colțescu (București) – CCA, Eduard Alexandru (Ploiești) – LPF

Duminică, 6 septembrie

FC Petrolul Ploiești – Corvinul Hunedoara 2-0 (1-0), Stadion „Ilie Oană” – Ploiești

Au marcat: Breston Malula (4), Mark Țuțu (67).

Arbitru: Horațiu Feșnic (Cluj-Napoca) Arbitri asistenți: Alexandru Cerei (Cluj-Napoca), Raul Ghiciulescu (Lugoj) Al patrulea oficial: Claudiu Marcu (Constanța) VAR: Cătălin Sorin Popa (Pitești) AVAR: Bogdan Dumitrache (București) Observatori: Florin Hîncu (Brașov) – CCA, Marcel Ghergu (Târgoviște) – LPF

ASC Oțelul Galați – FC Rapid București 0-1 (0-0), Stadion Oțelul – Galați

A marcat: Alexandru Pașcanu (90+4).

Cartonaș roșu: Patrick Fernandes (Oțelul, 78).

Arbitru: Marian Barbu (Făgăraș) Arbitri asistenți: Mircea Grigoriu (București), Nicușor Florentin Marin (Suseni/Argeș) Al patrulea oficial: Ioan-Răzvan Negară (Vaslui) VAR: Rareș George Vidican (Satu Mare) AVAR: Marius Omuț (Satu Mare) Observatori: Irina Mîrț (București) – CCA, Romulus Chihaia (București) – LPF

Luni, 7 septembrie

FC Voluntari – FC Argeș, Stadion „Anghel Iordănescu” – Voluntari, ora 17:30

Universitatea Craiova – FC Universitatea Cluj, Stadion „Ion Oblemenco” – Craiova, ora 20:30

Superliga. Clasamentul după etapa a 8-a:

1. Dinamo Bucureşti – 8 meciuri, 17 puncte 2. Rapid Bucureşti – 8 meciuri, 15 puncte 3. Petrolul Ploieşti – 8 meciuri, 15 puncte 4. Universitatea Craiova – 7 meciuri, 11 puncte 5. Farul Constanţa – 8 meciuri, 11 puncte 6. FCSB – 8 meciuri, 11 puncte 7. FC Botoşani – 8 meciuri, 10 puncte 8. Corvinul Hunedoara – 8 meciuri, 10 puncte 9. CFR Cluj – 7 meciuri, 10 puncte 10. Oţelul Galaţi – 8 meciuri, 10 puncte 11. FC Argeş – 7 meciuri, 10 puncte 12. Sepsi OSK – 8 meciuri, 10 puncte 13. UTA Arad – 8 meciuri, 9 puncte 14. Universitatea Cluj – 6 meciuri, 9 puncte 15. FC Voluntari – 7 meciuri, 5 puncte 16. FK Csikszereda – 8 meciuri, 1 punct

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