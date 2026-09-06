Gigi Becali a analizat înfrângerea FCSB-ului în derby-ul cu Dinamo, scor 2-1, și a pus rezultatul în primul rând pe seama deciziilor de arbitraj. Patronul FCSB l-a criticat pe arbitrul Istvan Kovacs pentru eliminarea lui Andre Duarte și pentru penalty-ul acordat formației din Ștefan cel Mare.

Becali a susținut că Duarte nu trebuia eliminat și a contestat și lovitura de pedeapsă primită de Dinamo. În intervenția sa la Prima Sport 1, omul de afaceri a lansat inclusiv recomandări privind efectuarea unor controale medicale de către arbitrul partidei.

„I-aș recomanda lui Kovacs să facă controale psihologice, s-ar putea să aibă vreo demență. E demență, cum să dai roșu aiurea? Așa recomand. Merg în zona asta. Nu ai cum să dai roșu, îl atinge pe față. După dai 11 metri la mișto pentru Dinamo. Târnovanu nu are nicio treabă, ăsta se lovește de el și dă penalty”, a declarat Gigi Becali.

Patronul FCSB a contestat și faptul că arbitrul nu ar fi sancționat o fază în care, potrivit lui, un jucător al lui Dinamo l-ar fi călcat pe adversar.

„El de ce nu vede că îl calcă, e la 2 metri? OK, e grea. Hai să vedem la roșu. E ceva de control de demență, așa zic eu. Să facă controlul acum, că e tânăr. Duarte nu are nicio vină. Duce mingea spre umăr, doar că ricoșează spre față”, a spus Becali.

Gigi Becali a făcut referire și la arbitrul VAR, Sebastian Găman, despre care a spus că este din Craiova, și a pus sub semnul întrebării modul în care au fost analizate fazele controversate.

„La VAR e Găman, care e din Craiova. Kovacs e pe la FIFA, UEFA, nu a învățat regulamente? M-ai sunat, vorbești cu mine, nu-i mai întreba pe alții”, i-a transmis Becali moderatorului emisiunii.

Patronul FCSB a continuat spunând că îi poate recomanda lui Kovacs un medic de la clinica sa.

„Am la spital un doctor care poate să facă controale. Îi recomand la mine la clinică. I-am zis lui MM să facă cerere să nu ni-l mai dea pe ăsta. Să ne arbitreze oameni stabili”, a declarat Becali.

El a contestat și decizia privind golul înscris de Garita, despre care a susținut că trebuia validat.

„Golul lui Garita e valabil, e luptă pentru minge și dă omul gol. Se luptă pentru minge, îi dă peste mână și dă gol. Prima fază e de control medical sau de DNA”, a afirmat Becali.

În schimb, acesta a considerat corectă anularea penalty-ului obținut de FCSB, susținând că a existat o intervenție la minge.

„Pentru ce e rușine să faci control? Am eu un neurolog bun la mine la clinică. Penalty-ul anulat al nostru e corect, a fost intervenție la minge. Nu pot să fac abstracție de arbitraj. Nu pot când o echipă joacă în 10 și are gol valabil, dar pierde cu 2-1”, a spus Gigi Becali.

În paralel cu discuțiile despre arbitraj, Gigi Becali a oferit noi informații despre situația antrenorului Marius Baciu.

Imediat după înfrângerea cu Dinamo, patronul FCSB anunțase că este posibil ca Baciu „să se retragă”. La câteva zeci de minute distanță, Becali a revenit asupra declarației și a precizat că tehnicianul va rămâne cel puțin pentru următoarele două partide.

Obiectivul stabilit pentru aceste meciuri este obținerea a minimum patru puncte, în confruntările cu Petrolul și Universitatea Craiova.

Gigi Becali a recunoscut și că, în ultima perioadă, a început să caute o alternativă pentru banca tehnică a FCSB. Una dintre variantele abordate a fost Ianis Zicu, antrenorul lui Metaloglobus, din Liga 2.

Potrivit lui Becali, posibilitatea ca Zicu să ajungă la FCSB a fost respinsă de galeria echipei din cauza trecutului dinamovist al fostului atacant.

„Da, e adevărat că l-am abordat pe Zicu, dar suporterii au zis că fac scandal mare dacă va fi Zicu. Eu nu vreau scandal cu galeria.

Ei vor steliști! Ei au zis să pun pe cine vreau, dar doar să fie stelist. Așa vor, așa fac”, a spus Becali.

Întrebat despre posibilitatea ca Marius Șumudică să fie o variantă pentru postul de antrenor, Becali nu a oferit un răspuns concret.

„Păi, să vorbim asta după două meciuri pentru că nu e frumos acum”, a declarat patronul FCSB.

Varianta preferată de Gigi Becali ar fi Adrian Mutu, care este liber de contract de aproximativ un an și jumătate.

La fel ca Ianis Zicu și Marius Șumudică, Mutu nu are un trecut stelist. Fost jucător al lui Dinamo, acesta declara înaintea derby-ului că va susține formația pregătită de Nuno Campos.

Adrian Mutu s-a pronunțat în trecut și împotriva unei eventuale colaborări cu Gigi Becali. În martie, întrebat la PRO TV ce ar face dacă ar fi chemat la FCSB după plecările lui Elias Charalambous și Mihai Pintilii, Mutu răspundea: „Îi răspund, dar nu merg!”.