Ilie Balaci, căci despre el este vorba a fost Minunea Blondă. Un geniu al fotbalului românesc, a fost și jucător și antrenor de legendă. A fost un pionier al antrenorilor europeni în lumea arabă. Supranumele i-a fost pus în 1974 de către marele Valentin Stănescu. Marele Ioan Chirilă a fost cel care l-a propagat cu viteza luminii în presa sportivă românească.

Despre Minunea Blondă, Ilie Balaci, circulă multe legende. Prima a spus-o chiar el. Tatăl lui era militar în termen. Mama sa l-a născut iar bunicul a primit sarcina să meargă la Consiliul Popular să-l declare!. Era „Stămăria Mică”, 8 septembrie, Anul Domnului 1956, localitatea doljeană Bistreț.

Bunicul, de hram și de bucuria că are nepot și băiat, a dat de băut la tot Bistrețul. Evident, s-a întors după câteva zile, neajungând la registratura Sfatului. De aceea, Ilie Balaci a fost înregistrat pe 13 septembrie 1956. Dacă nu se stingea acum 7 ani, la 21 octombrie 2018, azi, 8 septembrie 2026, ar fi împlinit 70 de ani.

Minunea Blondă, Ilie Balaci a marcat în Divizia A de 84 de ori în 347 partide. Pentru Națională, a marcat de 8 ori în 69 de selecții. În cupele europene, a marcat de 7 ori în 38 de partide.

Cu tot cu juniorat, Ilie Balaci a fost parte a „dreptunghiului magic verde” din 1965 până în 1988. Junior la Universitatea Craiova până în 1973, a jucat acolo 11 ani.

Primul meci în Divizia A a fost contra Jiului Petroșani. Se întâmpla pe 12 august 1973. Meciul s-a încheiat 1-1 și Balaci a jucat până în minutul 73.

Câteva performanțe pe plan internațional ale lui Balaci, Minunea Blondă sunt cele din meciul cu Cehoslovacia din 6 octombrie 1976, campioana Europei en-titre, când el deschidea scorul în minutul 7.

Pe 12 mai 1982, Mircea Lucescu îl punea pe Balaci „căpitan” la Națională, pentru prima dată, într-un amical cu Argentina. A fost la un pas de gol în prima repriză când încă nu marcaseră argentinienii, Fillol reușind să evite golul cu greu! Să nu uităm că argentinienii erau „unu și unu”. E vorba de legendele Ardiles, Mario Kempes și, evident, Diego Armando Marandona!

Balaci a pasat decisiv pentru Boloni când România câștiga în aprilie 1983, contra Italiei, în preliminariile CE 1984. Balaci a fost „fotbalistul anului” în anii 1981 și 1982 în România. Pentru Craiova sa iubită avea să marcheze în partida cu Leeds United la 24 octombrie 1979, în minutul 12.

Nu pot fi uitate nici reușitele din meciurile Craiovei contra Fiorentinei, când a marcat din lovitură liberă de la 30 m, în minutul 87, pe 15 septembrie 1982 și nici reușita sa din meciul de infarct din 20 aprilie 1983 cu Benfica Lisabona, când a transformat o lovitură liberă în minutul 16, șutând „la vinclu”.

Cariera celui supranumit Minunea Blondă a avut o cumpănă mare, în acel meci de la Baia Mare. Arezanov, jucătorul de la FC Baia Mare l-a faultat pe 21 februarie 1984. Ilie Balaci nu a mai prins trenul Campionatului European din 1984 din cauza acelei accidentări. Refacerea n-a mai fost niciodată completă.

Ultimii trei ani, din 1985 până în 1986, a jucat la FC Olt și în 1988, a agățat ghetele în cui la Dinamo. A fost titularul postului de mijlocaș coordonator.

Ultimul meci de pe prima scenă fotbalistică a fost pe 13 decembrie 1987, când Dinamo, unde juca Balaci, a înfrânt Oțelul Galați cu 3-1. A jucat atunci în ultimele 31 minute ale partidei, după ce Mircea Lucescu l-a introdus pe Balaci în locul lui Costel Orac.

Minunea Blondă a antrenat la Severin și Târgu Jiu până în 1991. La Universitatea, a antrenat în 1998 și 2001, în rest din 1991 și până în 2018, Minunea Blondă a fost „șeic” în Maroc și în lumea arabă.

Din păcate, la Craiova, lucrurile au evoluat dramatic. Totul a culminat cu retrogradarea la capătul sezonului 2004-2005. Restul, se știe. Ilie Balaci a preferat, așa cum era normal, să facă performanță. A preferat să fie un antrenor de top, mai ales într-un spațiu precum cel arab cu multe pretenții nu doar cu mulți bani. Ilie Balaci nu era omul conflictelor și al disputelor. Singurele dispute le-a purtat când a fost pe teren cu mingea la picior.

Din păcate, Ilie Balaci ne-a părăsit fulgerător și prea devreme. A decedat la 21 octombrie 2018, la Craiova. Pe piatra sa de mormânt, stă scrisă deviza: „De la 8, la Infinit”