Poliția a identificat persoana care a vandalizat mormântul lui Ilie Balaci la Craiova. Despre cine este vorba

O femeie de 54 de ani din Craiova este cercetată, potrivit IPJ Dolj, pentru profanare de morminte după vandalizarea locului de veci al lui Ilie Balaci, aflat în Cimitirul Sineasca.

Polițiștii din județul Dolj au stabilit identitatea persoanei suspectate că a distrus locul de veci al fostului mare fotbalist Ilie Balaci. Ancheta a fost derulată de Secția 5 Poliție Craiova, în cadrul unui dosar penal deschis pentru profanare de morminte.

Potrivit informațiilor comunicate de autorități, persoana identificată este o femeie în vârstă de 54 de ani, din Craiova. Aceasta este cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de profanare de morminte, după ce ar fi deteriorat o fotografie memorială amplasată pe o piatră funerară din Cimitirul Sineasca.

„În continuarea activităților desfășurate în dosarul penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de profanare de morminte, polițiștii Secției 5 Poliție Craiova, în urma activităților specifice, au identificat o femeie de 54 de ani, din Craiova, bănuită că ar fi distrus, prin spargere, o fotografie memorială fixată pe o piatră funerară, din Cimitirul Sineasca”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Dolj.

Incidentul s-a produs pe 17 martie, la locul de veci al fostului internațional român. În urma distrugerii, fotografia memorială a fost spartă, iar zona a fost murdărită, potrivit informațiilor inițiale din anchetă.

Locul de veci se află în Cimitirul Sineasca din Craiova, unde familia a constatat ulterior vandalizarea.

Ilie Balaci a debutat la vârsta de 16 ani la Universitatea Craiova și a devenit liderul generației cunoscute drept „Craiova Maxima”.

În cariera sa, a câștigat trei titluri de campion al României, în 1974, 1980 și 1981, precum și patru Cupe ale României. La nivel european, a contribuit la performanțele echipei care a ajuns în sferturile de finală ale Cupei Campionilor Europeni în 1981 și în semifinalele Cupei UEFA în 1983.

De-a lungul carierei, a mai evoluat la Olt Scornicești, Dinamo București, Pandurii Târgu Jiu și FC Drobeta. Ilie Balaci s-a stins din viață pe 2 octombrie 2018, la vârsta de 62 de ani, în urma unui atac cerebral.