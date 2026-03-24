Poliția a identificat persoana care a vandalizat mormântul lui Ilie Balaci la Craiova. Despre cine este vorba
- Răzvan Scarlat
- 24 martie 2026, 22:03
O femeie de 54 de ani din Craiova este cercetată, potrivit IPJ Dolj, pentru profanare de morminte după vandalizarea locului de veci al lui Ilie Balaci, aflat în Cimitirul Sineasca.
O femeie din Craiova ar fi vandalizat mormântul lui Ilie Balaci
Polițiștii din județul Dolj au stabilit identitatea persoanei suspectate că a distrus locul de veci al fostului mare fotbalist Ilie Balaci. Ancheta a fost derulată de Secția 5 Poliție Craiova, în cadrul unui dosar penal deschis pentru profanare de morminte.
Potrivit informațiilor comunicate de autorități, persoana identificată este o femeie în vârstă de 54 de ani, din Craiova. Aceasta este cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de profanare de morminte, după ce ar fi deteriorat o fotografie memorială amplasată pe o piatră funerară din Cimitirul Sineasca.
„În continuarea activităților desfășurate în dosarul penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de profanare de morminte, polițiștii Secției 5 Poliție Craiova, în urma activităților specifice, au identificat o femeie de 54 de ani, din Craiova, bănuită că ar fi distrus, prin spargere, o fotografie memorială fixată pe o piatră funerară, din Cimitirul Sineasca”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Dolj.
Incidentul a avut loc în Cimitirul Sineasca
Incidentul s-a produs pe 17 martie, la locul de veci al fostului internațional român. În urma distrugerii, fotografia memorială a fost spartă, iar zona a fost murdărită, potrivit informațiilor inițiale din anchetă.
Locul de veci se află în Cimitirul Sineasca din Craiova, unde familia a constatat ulterior vandalizarea.
Ilie Balaci, o legendă pentru Universitatea Craiova
Ilie Balaci a debutat la vârsta de 16 ani la Universitatea Craiova și a devenit liderul generației cunoscute drept „Craiova Maxima”.
În cariera sa, a câștigat trei titluri de campion al României, în 1974, 1980 și 1981, precum și patru Cupe ale României. La nivel european, a contribuit la performanțele echipei care a ajuns în sferturile de finală ale Cupei Campionilor Europeni în 1981 și în semifinalele Cupei UEFA în 1983.
De-a lungul carierei, a mai evoluat la Olt Scornicești, Dinamo București, Pandurii Târgu Jiu și FC Drobeta. Ilie Balaci s-a stins din viață pe 2 octombrie 2018, la vârsta de 62 de ani, în urma unui atac cerebral.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.