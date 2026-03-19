Mormântul lui Ilie Balaci a fost vandalizat, iar ultrașii au trecut la amenințări

Un incident grav a avut loc la Craiova, unde mormântul fostului mare fotbalist Ilie Balaci a fost vandalizat. Cazul a provocat reacții puternice în rândul suporterilor Universității Craiova, iar autoritățile au deschis o anchetă penală pentru profanare de morminte.

Evenimentul a fost semnalat joi, 19 martie, iar primele informații indică faptul că persoane necunoscute au încercat să sustragă fotografia memorială de pe piatra funerară.

Autorii ar fi vrut să desprindă fotografia cu chipul lui Ilie Balaci, însă tentativa nu a avut succes. În timpul acțiunii, aceștia s-ar fi rănit, iar urme de sânge au fost descoperite pe monumentul funerar.

Sesizarea a fost făcută de firma care asigură paza în Cimitirul Sineasca, locul unde este înmormântat fostul mare fotbalist.

Familia a reacționat imediat. Lorena Balaci, fiica legendei Craiovei, a depus plângere penală la poliție.

Incidentul a stârnit furie în rândul suporterilor, în special în Peluza Sud. Unul dintre liderii galeriei, Andrei Preda, cunoscut drept „Gogoașă”, a transmis un mesaj ferm în mediul online.

„Intolerabil, incalificabil și de neimaginat. Sunt anumite fapte care pur și simplu nu se fac! Nu avem suficiente cuvinte să ne exprimăm disprețul în fața unui asemenea gest și vom lua toate măsurile care se cuvin în asemenea situație. Fără echivoc, Marele Ilie Balaci va fi întotdeauna în inimile noastre! Peluza Sud Cristi Neamțu!”

Reprezentanții Poliția Română au intervenit și au demarat cercetările. Autoritățile au emis un comunicat oficial în care confirmă începerea unei anchete.

„CERCETĂRI SUB ASPECTUL SĂVÂRȘIRII INFRACȚIUNII DE PROFANARE DE MORMINTE

Astăzi, în jurul orei 10.20, polițiștii Secției 5 Poliție Craiova au fost sesizaţi de către societatea care oferă servicii de pază pentru Cimitirul Sineasca, din Craiova, cu privire la faptul că persoane necunoscute ar fi distrus, prin spargere, o fotografie memorială fixată pe o piatră funerară, cauzând un prejudiciu de aproximativ 300 de lei.

În cauză, poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de profanare de morminte iar cercetările sunt continuate pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc evenimentul, identificarea autorilor și luarea măsurilor legale. La finalizarea cercetărilor va fi propusă soluţie prin unitatea de parchet competentă”.

Prejudiciul material este insignifiant, însă gravitatea faptei este considerată ridicată, fiind vorba despre un act de profanare.

Polițiștii încearcă acum să stabilească identitatea autorilor și circumstanțele exacte în care s-a produs incidentul. În paralel, sunt analizate eventuale imagini de supraveghere și alte probe care ar putea duce la identificarea persoanelor implicate.

Fapta este încadrată la profanare de morminte, infracțiune pedepsită de legea penală din România.

Ilie Balaci este considerat unul dintre cei mai mari fotbaliști din istoria României. Legenda Universității Craiova a rămas în memoria fanilor drept unul dintre simbolurile „Craiovei Maxima”.