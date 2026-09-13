Începutul toamnei este un moment potrivit pentru o curățenie mai atentă a locuinței, mai ales după lunile de vară în care ferestrele au stat deschise, iar praful și impuritățile s-au putut depune în numeroase zone. Dincolo de podele, mobilier și geamuri, există mai multe locuri care sunt curățate rar, deși acumulează praf, murdărie și umezeală. O astfel de curățenie făcută toamna nu înseamnă neapărat să petreci zile întregi cu laveta în mână. Este suficient să acorzi atenție unor zone care sunt ușor de trecut cu vederea și să verifici locuința înainte ca temperaturile să scadă, iar aerisirea să devină mai dificilă.

Caloriferele adună mult praf în timpul lunilor în care nu sunt folosite, iar murdăria se poate acumula atât pe suprafața lor, cât și în spațiile dintre elemente. Înainte de pornirea încălzirii, acestea ar trebui șterse și aspirate cât mai bine.

Este important să cureți și zona din spatele caloriferului, deoarece acolo praful se adună foarte ușor și este dificil de observat. O curățare atentă înainte de sezonul rece ajută la menținerea unui aer mai curat în încăpere.

După o vară în care aerul condiționat a funcționat frecvent, filtrele pot avea acumulări de praf și alte particule. Chiar dacă aparatul nu mai este folosit la fel de mult toamna, filtrele merită verificate și curățate.

Este bine să urmezi instrucțiunile producătorului pentru demontarea și igienizarea acestora. De asemenea, nu trebuie neglijată unitatea interioară, deoarece praful se poate depune și în zonele care nu sunt vizibile imediat.

Geamurile sunt, de regulă, printre primele lucruri care intră pe lista curățeniei de toamnă, însă garniturile, ramele și colțurile ferestrelor sunt adesea uitate.

În aceste locuri se pot strânge praf, murdărie și umezeală, iar în sezonul rece condensul poate deveni mai frecvent. Șterge cu atenție ramele și garniturile și verifică dacă există urme de umezeală sau pete care nu dispar după curățare.

Canapeaua, patul, dulapurile și alte obiecte de mobilier pot ascunde cantități importante de praf. În timpul curățeniei de toamnă este util să muți, atunci când este posibil, piesele mai ușoare de mobilier pentru a aspira și șterge zonele ascunse.

O atenție deosebită merită acordată spațiului de sub pat și din spatele dulapurilor, unde praful se poate acumula timp îndelungat fără să fie observat.

Hota este o altă zonă care poate fi trecută cu vederea în timpul curățeniei obișnuite. Filtrul acesteia poate acumula grăsime și praf, mai ales dacă gătești frecvent.

Verifică instrucțiunile aparatului pentru curățarea filtrului și spală componentele care permit acest lucru. În plus, șterge suprafețele exterioare ale hotei și zonele din jurul acesteia, unde se poate depune un strat fin de grăsime.

În baie, bucătărie sau alte încăperi, gurile de aerisire pot acumula praf fără să fie observate. Dacă sunt murdare, circulația aerului poate fi afectată.

Grilele trebuie curățate cu atenție, iar praful acumulat în jurul lor trebuie îndepărtat. În cazul băii, această verificare este cu atât mai importantă deoarece o ventilație insuficientă poate favoriza menținerea umezelii.

Schimbarea hainelor de sezon este un moment bun pentru a face ordine și în interiorul dulapurilor. Înainte să depozitezi hainele de vară, verifică rafturile și sertarele și șterge praful acumulat.

Hainele care urmează să fie păstrate pentru câteva luni trebuie să fie complet uscate și curate. De asemenea, nu este recomandat să înghesui foarte multe articole într-un spațiu închis, deoarece aerul trebuie să poată circula.

La început de toamnă merită să acorzi atenție și textilelor care sunt folosite zilnic. Salteaua, canapeaua, fotoliile, covoarele și perdelele pot acumula praf, chiar dacă sunt curățate periodic.

Aspiră bine aceste suprafețe și spală textilele pentru care instrucțiunile producătorului permit acest lucru. Pernele și păturile care au fost depozitate pe timpul verii ar trebui, de asemenea, verificate înainte de a fi folosite din nou.

Toamna, diferențele dintre temperaturile de afară și cele din locuință pot favoriza apariția condensului. Din acest motiv, merită verificate colțurile camerelor, zonele din jurul ferestrelor și pereții aflați în apropierea surselor de umezeală.

Dacă observi pete persistente, miros de umezeală sau zone care rămân umede, problema nu ar trebui acoperită pur și simplu prin curățare. Este important să fie identificată sursa umezelii, pentru ca situația să nu se repete.

În timpul curățeniei generale, frigiderul este de obicei igienizat în interior, însă partea din spate este mult mai ușor de uitat. Acolo se poate acumula praf, în special în zona grilelor și a componentelor accesibile pentru curățare.

Înainte de a interveni, aparatul trebuie oprit și trebuie respectate indicațiile producătorului. Nu folosi apă sau produse de curățare direct pe componentele electrice.

Prizele și întrerupătoarele sunt atinse foarte des, însă nu sunt întotdeauna incluse în curățenia obișnuită. Ștergerea lor cu o lavetă potrivită poate îndepărta praful și urmele acumulate în timp.

Pentru siguranță, aceste zone nu trebuie udate și nu trebuie pulverizate direct cu soluții de curățare. O lavetă ușor umezită este suficientă pentru suprafețele exterioare, după ce ai luat măsurile necesare de siguranță.

O curățenie făcută la început de toamnă este mai mult decât o simplă schimbare de sezon. Este și o ocazie de a verifica locurile în care se acumulează praf, umezeală sau murdărie și de a rezolva din timp problemele care ar putea deveni mai greu de gestionat în lunile reci.

Caloriferele, ferestrele, filtrele, gurile de aerisire, textilele și spațiile ascunse merită incluse pe listă, chiar dacă nu sunt printre primele lucruri la care te gândești atunci când faci curățenie.