Printre cei care mă cunosc sunt considerat drept o persoană cu pricepere peste medie în diverse domenii economice, cu precădere în cel financiar-bancar. Caută o rețetă sigură. Din acest motiv, în perioadele cu incertitudini în creștere, sunt destul de mulți care mi se adresează pentru estimări, previziuni, explicații sau chiar și sfaturi.

Oamenii vor să știe ce este inflația? cum va evolua? care sunt perspectivele cursului de schimb al leului? să-mi păstrez economiile în lei sau în euro sau alte valute? să-mi țin banii la bancă? la care bancă? ….și așa mai departe.

De obicei încerc să dau câteva lămuriri (pentru clarificarea conceptelor), câteva date despre contextul macroeconomic, dacă este cazul și încerc să ajut pe fiecare să analizeze, să înțeleagă și să ajungă singur la o concluzie, alteori (mai rar) dau și răspunsuri categorice.

Astfel, acum vreo săptămână, un prieten mi-a transmis o rugăminte să încerc să-i răspund la următoarele probleme: unde este cel mai bine să-și păstreze banii, să aibă conturi și depozite, în România, în altă țară din UE, într-o țară din afara UE? Nu unde este mai avantajos ci unde este mai sigur.

Temerea sa, exprimată direct, era: nu cumva, datorită deficitului bugetar și altor probleme economice, s-ar putea repeta măsura adoptată de prim-ministrul Stolojan în 1991-1992 de “confiscare” a valutei indivizilor și firmelor (de fapt a fost o vânzare a valutelor deținute de persoane fizice și juridice și transformare a acestora în lei, la un curs de schimb stabilit arbitrar).

Nu era prima întrebare de acest fel și mi-a fost clar că aceste întrebări reflectă o temere mai largă și profundă.

Populația nu uită măsurile arbitrare din economie chiar și după mai mult de 30 de ani, mulți dintre cei afectați atunci sunt încă activi și…”cine s-a fript cu ciorba suflă și-n iaurt!”.

Totodată, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen a început să insiste în ultimele discursuri asupra “mobilizării economiilor cetățenilor UE” care sunt în sumă de peste 10 000 de miliarde de euro, în vederea finanțării eforturilor de înarmare prin mecanisme ale pieței de capital (deci un fel de transformare a depozitelor cetățenilor în obligațiuni emise de state și întreprinderi din sectorul apărării).

Aceste idei sunt de natură să sperie deponenții că economiile lor vor fi blocate pe termen lung în niște titluri în care nu au încredere. De aici și întrebarea dacă nu cumva este mai sigur pentru un cetățean român să-și deschidă cont și să-și plaseze economiile în bănci din afara UE.

I-am răspuns cunoștinței respective că orice bancă autorizată din România este sigură, că ceea ce s-a întâmplat pe vremea guvernului Stolojan (1991-1992) nu se mai poate întâmpla acum, oricât de proaste ar fi conjuncturile economice.

Pentru că între timp s-au schimbat semnificativ reglementările, că orice guvern trebuie să țină cont de condițiile de asigurare a convertibilității leului, că acum există o piață valutară funcțională și sigură deci banii lui sunt în siguranță în orice bancă din România.

De asemenea, fără a insista asupra motivelor, am apreciat că orice bancă din oricare stat membru al UE, prezintă siguranță din perspectiva riscului de acțiuni administrative arbitrare, cele din zona euro fiind pe primul loc.

Pe de altă parte, datorită normelor de cunoaștere a clientelei și prevenirii spălării de bani și a finanțării activităților teroriste, s-ar putea să fie mai dificil de deschis un cont bancar de nerezident (cum ar fi cazul unui cetățean român care nu are domiciliul în țara unde vrea să-și deschidă cont).

Cât despre un cont într-o țară care nu este membră UE, cu aceleași mențiuni că pot apare unele dificultăți sau durate mai mari, desigur că o opțiune sigură rămâne Elveția, Regatul Unit sau SUA, Canada, Australia sunt și acestea opțiuni viabile. Trebuie evitate țările care nu au convertibilitate a monedei naționale.

Multe dintre întrebările care îmi sunt adresate se referă la opțiunile de păstrare și/sau investire a banilor personali. Există tot mai multe persoane care devin conștiente că inflația le erodează rapid puterea de cumpărare a economiilor și că există posibilități de plasare/investire a banilor care să compenseze această erodare. Sunt și multe întrebări despre care sunt perspectivele de evoluție pentru dobânzi, curs de schimb, condiții economice generale etc.

Despre toate acestea, cu altă ocazie.