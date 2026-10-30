Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare oficială pentru cetățenii români care se află, tranzitează sau doresc să călătorească pe teritoriul francez. Sâmbătă, 31 octombrie, sunt programate numeroase acțiuni de protest și manifestații în mai multe regiuni ale țării. Acțiunile pot afecta serios deplasările și transportul public.

Protestele vor avea loc atât în centrele marilor orașe, cât și prin blocaje punctuale în puncte cheie. Sunt vizate intersecțiile rutiere, sensurile giratorii, depozitele petroliere, stațiile de carburant și nodurile feroviare.

Autoritățile române avertizează că pot apărea întârzieri severe sau blocaje în traficul rutier, feroviar și aerian, dar și în rețelele de transport public în comun, în special în marile aglomerări urbane.

Pentru evitarea neplăcerilor, MAE recomandă românilor să verifice situația rutei de deplasare înainte de a pleca la drum. Informațiile legate de traficul feroviar pot fi consultate pe aplicația SNCF Connect sau pe site-ul SNCF pentru trenurile TGV, Ouigo, TER, Intercités, Transilien și cursele internaționale.

„Pentru reţeaua RATP (transportul în comun în Paris şi regiunea pariziană), aplicaţia Bonjour RATP urmăreşte perturbările în timp real şi sugerează rute alternative. Informaţiile despre traficul RATP sunt disponibile şi pe site-ul oficial https://www.ratp.fr/infos-trafic. Pentru a urmări eventualele modificări apărute în orarul de zbor şi pentru a verifica informaţiile oferite de operatorii şi companiile pentru liniile aeriene la care au planificate călătoriile, cetăţenii români sunt rugaţi să consulte site-ul aeroporturilor din localitatea de destinaţie/plecare din Franţa”, precizează sursa citată.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară apelând numerele de telefon ale Consulatului General al României la Paris: +33147052966 și +33147052755.

Pentru situații speciale, dificile sau urgențe, sunt disponibile telefoanele de permanență ale misiunilor consulare române, în funcție de zonă:

Consulatul General al României la Paris: +33680713729 Consulatul General al României la Marsilia: +33610027164 Consulatul General al României la Lyon: +33643627736 Consulatul General al României la Strasbourg: +33627050022

Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea paginilor de internet oficiale paris.mae.ro, cgparis.mae.ro, lyon.mae.ro, marsilia.mae.ro, strasbourg.mae.ro și mae.ro. De asemenea, cetățenii au la dispoziție aplicația Călătorește informat, unde găsesc recomandări și sfaturi utile pentru deplasările în străinătate.