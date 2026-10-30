Monden

Trei zodii chinezești au parte de o zi liniștită pe 31 octombrie. Cine se bucură de mai mult echilibru

Trei zodii chinezești au parte de o zi liniștită pe 31 octombrie. Cine se bucură de mai mult echilibruliniste / sursa foto: dreamstime.com
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Trei zodii chinezești se pot regăsi printre semnele asociate cu o energie calmă și stabilă pe 31 octombrie 2026, potrivit interpretărilor astrologice pentru această perioadă. Șobolanul, Bivolul și Șarpele sunt trei variante care pot fi dezvoltate într-un horoscop despre echilibru, rutină și evitarea tensiunilor, pe baza previziunilor lunare publicate de surse internaționale.

Data de 31 octombrie cade într-o sâmbătă, în anul Calului de Foc, conform calendarului tradițional chinezesc. Un almanah chinezesc pentru această zi indică Porcul, Calul și Câinele drept semne favorizate, în timp ce Maimuța este semnul aflat în conflict cu energia zilei. Aceste interpretări diferă însă în funcție de sistemul astrologic folosit și nu reprezintă predicții verificate științific.

Șobolanul, Bivolul și Cocoșul: o zi potrivită pentru echilibru

Șobolanul își poate reorganiza prioritățile

Pentru nativii Șobolan, 31 octombrie poate fi un prilej de a-și acorda mai mult timp și de a-și reevalua prioritățile. Potrivit horoscopului lunar publicat de YourTango, luna octombrie îi îndeamnă să fie mai selectivi în privința oamenilor și activităților cărora le dedică timpul.

O zi de weekend poate fi folosită pentru odihnă, organizarea lucrurilor personale și activități care nu presupun presiune. În loc să încerce să rezolve toate problemele deodată, nativii pot pune accent pe ceea ce contează cu adevărat pentru ei.

De ce sunt atât de mari cărucioarele de supermarket. Nu te-ai fi gândit că ăsta e motivul
De ce sunt atât de mari cărucioarele de supermarket. Nu te-ai fi gândit că ăsta e motivul
Vremea se schimbă radical în România. ANM anunță ploi, ninsori și vânt puternic până luni
Vremea se schimbă radical în România. ANM anunță ploi, ninsori și vânt puternic până luni

Interpretarea este în concordanță cu tema echilibrului și a stabilității asociată zilei de 31 octombrie în unele calendare astrologice chinezești.

Bivolul poate găsi mai multă stabilitate

Pentru Bivol, o zi liniștită poate însemna mai multă ordine și mai puține schimbări de plan. În horoscopul lunar publicat de YourTango, nativii acestei zodii sunt asociați cu o perioadă în care se pot simți mai în largul lor, în special atunci când își organizează activitățile din timp.

Pe 31 octombrie, accentul poate cădea pe lucrurile simple: timpul petrecut acasă, activitățile amânate și discuțiile purtate fără grabă. Bivolul este cunoscut în astrologia chineză pentru asocierea simbolică cu perseverența și stabilitatea, ceea ce face ca această temă să se potrivească profilului tradițional al semnului.

bivol

bivol / sursa foto: dreamstime.com

Totuși, horoscopul lunar nu oferă o predicție individuală pentru fiecare persoană născută în anul Bivolului.

Cocoșul poate pune accent pe rutină

Pentru Cocoș, echilibrul poate fi legat de păstrarea unei rutine și de rezolvarea treburilor fără presiunea unor schimbări neașteptate. În interpretarea lunară publicată de SajuCoreano, acest semn este descris ca având o relație relativ firească cu energia lunii octombrie, favorabilă continuității și progresului constant.

Această perspectivă poate fi transpusă într-o recomandare simplă pentru ultima zi de octombrie: nativii pot să își păstreze programul flexibil, să evite conflictele inutile și să nu transforme problemele minore în surse de stres.

Este important de precizat că această interpretare privește tendințele simbolice ale lunii, nu o confirmare astrologică specifică pentru Cocoș în ziua de 31 octombrie.

Ce semnifică 31 octombrie în calendarul chinezesc

Data de 31 octombrie 2026 este asociată cu o zi stabilă în unele calendare tradiționale chinezești. Publicația YourTango descrie ultima zi a lunii ca pe un moment potrivit pentru consolidarea securității emoționale și financiare, în timp ce NeoChing clasifică data drept o „zi stabilă”, asociată angajamentelor de durată și planificării pe termen lung.

Aceste clasificări nu sunt identice cu horoscoapele individuale pentru fiecare animal zodiacal. De exemplu, almanahul Guanyitang îi indică drept favorizați în ziua respectivă pe nativii Porc, Cal și Câine, iar Maimuța apare ca semnul aflat în conflict cu energia zilei.

Prin urmare, Șobolanul, Bivolul și Cocoșul pot fi prezentați într-un articol despre o zi dedicată liniștii și rutinei, dar nu trebuie afirma că toate sursele consultate îi desemnează drept cele mai favorizate trei zodii.

Stiri calde

13:33 - Papa Leon al XIV-lea a votat la alegerile din SUA. Vaticanul confirmă o premieră pentru un Suveran Pontif

13:22 - Cine ar putea fi noul premier în Israel. Toate scenariile cu șanse

13:10 - Cum se formează vederea clară înainte de naștere. O descoperire despre vitamina A surprinde

13:01 - Arabia Saudită a interceptat o dronă lângă Riad. Teroriștii houthi continuă atacurile

12:51 - Franța mobilizează 70.000 de polițiști înaintea protestelor. Guvernul avertizează asupra riscului de violențe

12:38 - Rabla 2026 începe pe 3 noiembrie. Ce vouchere pot primi românii și care sunt noile condiții

HAI România!

Falsul suveranism. Cine apără, de fapt, România?

Falsul suveranism. Cine apără, de fapt, România?

Clujul ”de 5 stele” în lunga călătorie de la șobolani și zgomot la bun simț instituțional

Clujul ”de 5 stele” în lunga călătorie de la șobolani și zgomot la bun simț instituțional

Vinurile românești, tot mai prezente în afara țării. Ce caută cumpărătorii străini

Vinurile românești, tot mai prezente în afara țării. Ce caută cumpărătorii străini

Proiecte speciale