Marile companii tehnologice au ajuns să concentreze o parte uriașă din valoarea economiei digitale globale. Cu toate acestea, Marius Ghenea, Managing Partner la Catalyst România și invitat în podcastul „Picătura de Business”, moderat de Radu Preda, consideră că dimensiunea acestor companii nu înseamnă dispariția oportunităților pentru startup-uri.

Antreprenorul vede în nevoia marilor corporații de a cumpăra tehnologie și inovație o posibilitate pentru companiile mici de a ajunge la exit. De asemenea, Marius Ghenea recunoaște că economia tehnologică globală a ajuns într-o situație fără precedent.

„Vedem această polarizare care nu a existat niciodată în istoria planetei”, a declarat Marius Ghenea.

Ulterior, el a insistat asupra dimensiunii fenomenului.

„E o polarizare care n-a existat niciodată în istoria omenirii și asta poate să stârnească un anumit tip de îngrijorare”, a spus Marius Ghenea.

În ciuda concentrării capitalului în jurul marilor companii, Ghenea consideră că firmele mici păstrează un avantaj important: agilitatea.

„Vestea bună este că în continuare inovația, inclusiv inovația disruptivă sau mai ales inovația disruptivă se realizează mai bine în startup-uri și în companii mici agile, flexibile decât în organizații mari”, a explicat Marius Ghenea.

Potrivit antreprenorului, marile corporații ajung deseori să cumpere companiile care dezvoltă tehnologii disruptive.

„În realitate, lucrurile disruptive, lucrurile de inovație semnificativă, ele au preluat prin achiziții. Mai curând decât prin a dezvolta ceva in-house”, a declarat Marius Ghenea.

Pentru antreprenori, vânzarea companiei către un cumpărător strategic poate reprezenta o variantă mai realistă decât listarea pe bursă.

„Din acest punct de vedere nu m-aș simți descurajat ca antreprenor pentru că în realitate este de fapt o oportunitate mai bună acum tocmai pentru că companiile respective cu cât sunt mai mari, neobișnuit de mari ca dimensiune, ca market cap, ca valoare de piață, cu atât mai puțin se vor interesa de mici inovații disruptive la nivel de produs sau de serviciu și atunci preferă să facă achiziții de companii care vin cu asemenea proiecte”, a spus Marius Ghenea.

El consideră că piața actuală favorizează anumite tipuri de exit.

„E mai greu acum să ajungi către un IPO, deci către o listare la bursă de succes, pentru că e foarte aglomerată piața. În schimb, ca să vinzi către un strategic, cred că e mai simplu în perioada aceasta și va fi mai simplu în continuare și poți să obții randamente mai bune”, a declarat Marius Ghenea.

În opinia lui Ghenea, companiile românești care vor să se dezvolte și să ajungă la exit nu ar trebui să se limiteze la piața locală.

„E valabil și pe plan local, dar cu condiția ca antreprenori care fac asta pe plan local să se uite totuși mai curând la cumpărători din afara României decât din România, pentru că noi nu avem acest ecosistem dezvoltat”, a explicat Marius Ghenea.

El consideră că firmele românești cu produse competitive trebuie să urmărească oportunitățile internaționale.

„Companii din România, care cresc repede și bine și au un produs de succes, ar trebui să se ducă spre cumpărători din piețe internaționale”, a declarat Marius Ghenea.

Tehnologia poate schimba inclusiv modul în care antreprenorii pregătesc o tranzacție, de la identificarea cumpărătorilor până la analiza pieței.

„Avantajul că acum e din ce în ce mai simplu să vezi, inclusiv cu asistență AI, ce se întâmplă în piață, care sunt multiplii, cine sunt cumpărătorii cei mai most likely, cei mai probabil, să angajezi consultanți și advisori pentru o tranzacție”, a spus Marius Ghenea.

Totuși, el atrage atenția că evoluția piețelor poate schimba rapid valoarea unei companii.

„Grijă mare că ecranele de timp, așa cum se vede, sunt din ce în ce mai volatile și se mișcă din ce în ce mai repede”, a declarat Marius Ghenea.

Unul dintre exemplele prezentate în discuție este Smart Bill, companie în care fondul administrat de Ghenea a investit înaintea unei perioade importante de creștere.

„Smart Bill, în momentul în care am investit, era deja un lider de piață, dar nu foarte cunoscut, pe zona de facturare electronică, pe factura online, dar veniturile erau undeva pe la 500.000 de euro pe an”, a explicat Marius Ghenea.

Compania a crescut ulterior de câteva zeci de ori.

„Ani mai târziu, după ce am făcut și tranzacția de exit, compania a ajuns pe la vreo 20 de milioane de euro. Deci a crescut de 40 de ori în perioada respectivă”, a declarat Marius Ghenea.