Sport

Tragere la sorți Liga Campionilor: Adversari de foc pentru români. Cristi Chivu, Dennis Man și Răzvan Marin înfruntă Real Madrid

Comentează știrea
Tragere la sorți Liga Campionilor: Adversari de foc pentru români. Cristi Chivu, Dennis Man și Răzvan Marin înfruntă Real Madridsursa: UEFA
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Tragerea la sorți pentru tabloul principal din Liga Campionilor a fost organizată joi, iar sorții au decis confruntări extrem de spectaculoase. Real Madrid, prima echipă extrasă din urne, va juca împotriva tuturor românilor implicați în această ediție a competiției.

Tragere la sorți Liga Campionilor: Adversari de foc pentru români. Cristi Chivu, Dennis Man și Răzvan Marin înfruntă Real Madrid

Inter Milano va avea un parcurs extrem de dificil în faza grupelor. Echipa pregătită de Cristi Chivu urmează să primească vizita celor de la Liverpool pe teren propriu și va face o deplasare pe „Bernabeu”, unde tehnicianul român se va afla față în față cu fostul său mentor, Jose Mourinho.

Adversari de top pentru Dennis Man și Răzvan Marin

PSV, echipa la care evoluează Dennis Man, are de asemenea o misiune complicată. Cele mai grele meciuri pentru formația olandeză vor fi cele împotriva marilor forțe din capitala Spaniei, Real Madrid și Atletico Madrid.

Nici Răzvan Marin nu a fost ocolit de duelul cu campioana Europei. Mijlocașul român va juca alături de AEK Atena împotriva celor de la Real Madrid, dar va mai înfrunta și alți giganți ai continentului, precum Manchester City, Borussia Dortmund sau AS Roma.

Tabloul complet al meciurilor din Urna 1

Real Madrid: Inter (a), Arsenal (d), PSV (a), Roma (d), Leipzig (a), Șahtior (d), LASK (a), AEK (d)

Manchester City: PSG (a), Barcelona (d), Sporting (a), Porto (d), Napoli (a), Leipzig (d), AEK Atena (a), Lens (d)

Inter: Liverpool (a), Real Madrid (d), Brugge (a), Dortmund (d), Șahtior (a), Feyenoord (d), Stuttgart (a), Slovan Bratislava (d)

Barcelona: Manchester City (a), PSG (d), Aston Villa (a), Sporting (d), Feyenoord (a), Galatasaray (d), Como (a), Sabah (d)

Atletico Madrid: Bayern Munchen (a), Liverpool (d), Manchester United (a), PSV (d), Fenerbahce (a), Bodo/Glimt (d), Viking (a), Stuttgart (d)

PSG: Barcelona (a), Manchester City (d), Roma (a), Aston Villa (d), Galatasaray (a), Villarreal (d), Slovan Bratislava (a), Como (d)

Liverpool: Atletico Madrid (a), Inter (d), Porto (a), Brugge (d), Villarreal (a), Fenerbahce (d), Lens (a), LASK (d)

Arsenal: Real Madrid (a), Bayern Munchen (d), Dortmund (a), Betis (d), Lille (a), Napoli (d), Sabah (a), Slavia Praga (d)

Bayern Munchen: Arsenal (a), Atletico Madrid (d), Betis (a), Manchester United (d), Bodo/Glimt (a), Lille (d), Slavia Praga (a), Viking (d)

Programul echipelor din Urna 2

Brugge: Liverpool (a), Inter (d), Aston Villa (a), PSV (d), Bodo/Glimt (a), Napoli (d), Lens (a), Stuttgart (d)

Dortmund: Inter (a), Arsenal (d), Betis (a), Aston Villa (d), Villarreal (a), Bodo/Glimt (d), AEK (a), Sabah (d)

Porto: Manchester City (a), Liverpool (d), PSV (a), Betis (d), Napoli (a), Feyenoord (d), Slavia Praga (a), LASK (d)

Aston Villa: PSG (a), Barcelona (d), Dortmund (a), Brugge (d), Fenerbahce (a), Galatasaray (d), Viking (a), Slavia Praga (d)

Betis: Arsenal (a), Bayern Munchen (d), Porto (a), Dortmund (d), Feyenoord (a), Lille (d), Como (a), Slovan Bratislava (d)

Roma: Real Madrid (a), PSG (d), Sporting (a), Manchester United (d), Lille (a), Fenerbahce (d), Slovan Bratislava (a), AEK Atena (d)

Manchester United: Bayern Munchen (a), Atletico Madrid (d), Roma (a), Sporting (d), Leipzig (a), Villarreal (d), Sabah (a), Como (d)

Sporting: Barcelona (a), Manchester City (d), Manchester United (a), Roma (d), Galatasaray (a), Șahtior (d), LASK (a), Lens (d)

PSV: Atletico Madrid (a), Real Madrid (d), Brugge (a), Porto (d), Șahtior (a), Leipzig (d), Stuttgart (a), Viking (d)

Oponenții formațiilor din Urna 3

Șahtior: Real Madrid (a), Inter (d), Sporting (a), PSV (d), Fenerbahce (a), Leipzig (d), AEK (a), Slovan Bratislava (d)

Villarreal: PSG (a), Liverpool (d), Manchester United (a), Dortmund (d), Napoli (a), Fenerbahce (d), Sabah (a), Slavia Praga (d)

Bodo/Glimt: Atletico Madrid (a), Bayern Munchen (d), Dortmund (a), Brugge (d), Lille (a), Napoli (d), LASK (a), Lens (d)

Leipzig: Manchester City (a), Real Madrid (d), PSV (a), Manchester United (d), Șahtior (a), Feyenoord (d), Lens (a), Como (d)

Fenerbahce: Liverpool (a), Atletico Madrid (d), Roma (a), Aston Villa (d), Villarreal (a), Șahtior (d), Slavia Praga (a), LASK (d)

Feyenoord: Inter (a), Barcelona (d), Porto (a), Betis (d), Leipzig (a), Galatasaray (d), Como (a), Viking (d)

Galatasaray: Barcelona (a), PSG (d), Aston Villa (a), Sporting (d), Feyenoord (a), Lille (d), Stuttgart (a), AEK (d)

Napoli: Arsenal (a), Manchester City (d), Brugge (a), Porto (d), Bodo/Glimt (a), Villarreal (d), Viking (a), Sabah (d)

Lille: Bayern Munchen (a), Arsenal (d), Betis (a), Roma (d), Galatasaray (a), Bodo/Glimt (d), Slovan Bratislava (a), Stuttgart (d)

Confruntările pentru echipele din Urna 4

Lens: Manchester City (a), Liverpool (d), Sporting (a), Brugge (d), Bodo/Glimt (a), Leipzig (d), Como (a), Slavia Praga (d)

Slavia Praga: Arsenal (a), Bayern Munchen (d), Aston Villa (a), Porto (d), Villarreal (a), Fenerbahce (d), Lens (a), Sabah (d)

Sabah: Barcelona (a), Arsenal (d), Dortmund (a), Manchester United (d), Napoli (a), Villarreal (d), Slavia Praga (a), Viking (d)

Stuttgart: Atletico Madrid (a), Inter (d), Brugge (a), PSV (d), Lille (a), Galatasaray (d), Viking (a), Slovan Bratislava (d)

Como: PSG (a), Barcelona (d), Manchester United (a), Betis (d), Leipzig (a), Feyenoord (d), AEK (a), Lens (d)

LASK: Liverpool (a), Real Madrid (d), Porto (a), Sporting (d), Fenerbahce (a), Bodo/Glimt (d), Slovan Bratislava (a), AEK (d)

Viking: Bayern Munchen (a), Atletico Madrid (d), PSV (a), Aston Villa (d), Feyenoord (a), Napoli (d), Sabah (a), Stuttgart (d)

AEK Atena: Real Madrid (a), Manchester City (d), Roma (a), Dortmund (d), Galatasaray (a), Șahtior (d), LASK (a), Como (d)

Slovan Bratislava: Inter (a), PSG (d), Betis (a), Roma (d), Șahtior (a), Lille (d), Stuttgart (a), LASK (d)

Stiri calde

23:55 - Cât timp se păstrează talonul de pensie. Actele pe care pensionarii nu ar trebui să le arunce

23:49 - Stocurile de rachete Patriot ale armatei SUA din Europa au ajuns la un nivel critic. Avertisment din interiorul NATO

23:41 - Adversare dificile pentru românce la US Open. Meci de foc pentru Gabriela Ruse

23:35 - Ce se întâmplă cu frații Tate în închisoarea din Miami. Tristan se plânge că a slăbit șase kilograme

23:25 - Lovitură pentru Google. Gigantul va achita sute de milioane de dolari pentru a pune capăt unui proces colectiv

23:17 - Incident feroviar la Fetești. Circulația trenurilor pe ruta Constanța – București, afectată

HAI România!

Boierul modern și agri-cultura

Boierul modern și agri-cultura

Bătălie crâncenă pentru fondurile UE din 2028-2034

Bătălie crâncenă pentru fondurile UE din 2028-2034

Secretele spionilor lui CEAUȘESCU. Adevărul despre Caraman, Pacepa si Documentele Top Secret NATO

Secretele spionilor lui CEAUȘESCU. Adevărul despre Caraman, Pacepa si Documentele Top Secret NATO

Proiecte speciale