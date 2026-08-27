Tragerea la sorți pentru tabloul principal din Liga Campionilor a fost organizată joi, iar sorții au decis confruntări extrem de spectaculoase. Real Madrid, prima echipă extrasă din urne, va juca împotriva tuturor românilor implicați în această ediție a competiției.

Inter Milano va avea un parcurs extrem de dificil în faza grupelor. Echipa pregătită de Cristi Chivu urmează să primească vizita celor de la Liverpool pe teren propriu și va face o deplasare pe „Bernabeu”, unde tehnicianul român se va afla față în față cu fostul său mentor, Jose Mourinho.

PSV, echipa la care evoluează Dennis Man, are de asemenea o misiune complicată. Cele mai grele meciuri pentru formația olandeză vor fi cele împotriva marilor forțe din capitala Spaniei, Real Madrid și Atletico Madrid.

Nici Răzvan Marin nu a fost ocolit de duelul cu campioana Europei. Mijlocașul român va juca alături de AEK Atena împotriva celor de la Real Madrid, dar va mai înfrunta și alți giganți ai continentului, precum Manchester City, Borussia Dortmund sau AS Roma.

Real Madrid: Inter (a), Arsenal (d), PSV (a), Roma (d), Leipzig (a), Șahtior (d), LASK (a), AEK (d)

Manchester City: PSG (a), Barcelona (d), Sporting (a), Porto (d), Napoli (a), Leipzig (d), AEK Atena (a), Lens (d)

Inter: Liverpool (a), Real Madrid (d), Brugge (a), Dortmund (d), Șahtior (a), Feyenoord (d), Stuttgart (a), Slovan Bratislava (d)

Barcelona: Manchester City (a), PSG (d), Aston Villa (a), Sporting (d), Feyenoord (a), Galatasaray (d), Como (a), Sabah (d)

Atletico Madrid: Bayern Munchen (a), Liverpool (d), Manchester United (a), PSV (d), Fenerbahce (a), Bodo/Glimt (d), Viking (a), Stuttgart (d)

PSG: Barcelona (a), Manchester City (d), Roma (a), Aston Villa (d), Galatasaray (a), Villarreal (d), Slovan Bratislava (a), Como (d)

Liverpool: Atletico Madrid (a), Inter (d), Porto (a), Brugge (d), Villarreal (a), Fenerbahce (d), Lens (a), LASK (d)

Arsenal: Real Madrid (a), Bayern Munchen (d), Dortmund (a), Betis (d), Lille (a), Napoli (d), Sabah (a), Slavia Praga (d)

Bayern Munchen: Arsenal (a), Atletico Madrid (d), Betis (a), Manchester United (d), Bodo/Glimt (a), Lille (d), Slavia Praga (a), Viking (d)

Brugge: Liverpool (a), Inter (d), Aston Villa (a), PSV (d), Bodo/Glimt (a), Napoli (d), Lens (a), Stuttgart (d)

Dortmund: Inter (a), Arsenal (d), Betis (a), Aston Villa (d), Villarreal (a), Bodo/Glimt (d), AEK (a), Sabah (d)

Porto: Manchester City (a), Liverpool (d), PSV (a), Betis (d), Napoli (a), Feyenoord (d), Slavia Praga (a), LASK (d)

Aston Villa: PSG (a), Barcelona (d), Dortmund (a), Brugge (d), Fenerbahce (a), Galatasaray (d), Viking (a), Slavia Praga (d)

Betis: Arsenal (a), Bayern Munchen (d), Porto (a), Dortmund (d), Feyenoord (a), Lille (d), Como (a), Slovan Bratislava (d)

Roma: Real Madrid (a), PSG (d), Sporting (a), Manchester United (d), Lille (a), Fenerbahce (d), Slovan Bratislava (a), AEK Atena (d)

Manchester United: Bayern Munchen (a), Atletico Madrid (d), Roma (a), Sporting (d), Leipzig (a), Villarreal (d), Sabah (a), Como (d)

Sporting: Barcelona (a), Manchester City (d), Manchester United (a), Roma (d), Galatasaray (a), Șahtior (d), LASK (a), Lens (d)

PSV: Atletico Madrid (a), Real Madrid (d), Brugge (a), Porto (d), Șahtior (a), Leipzig (d), Stuttgart (a), Viking (d)

Șahtior: Real Madrid (a), Inter (d), Sporting (a), PSV (d), Fenerbahce (a), Leipzig (d), AEK (a), Slovan Bratislava (d)

Villarreal: PSG (a), Liverpool (d), Manchester United (a), Dortmund (d), Napoli (a), Fenerbahce (d), Sabah (a), Slavia Praga (d)

Bodo/Glimt: Atletico Madrid (a), Bayern Munchen (d), Dortmund (a), Brugge (d), Lille (a), Napoli (d), LASK (a), Lens (d)

Leipzig: Manchester City (a), Real Madrid (d), PSV (a), Manchester United (d), Șahtior (a), Feyenoord (d), Lens (a), Como (d)

Fenerbahce: Liverpool (a), Atletico Madrid (d), Roma (a), Aston Villa (d), Villarreal (a), Șahtior (d), Slavia Praga (a), LASK (d)

Feyenoord: Inter (a), Barcelona (d), Porto (a), Betis (d), Leipzig (a), Galatasaray (d), Como (a), Viking (d)

Galatasaray: Barcelona (a), PSG (d), Aston Villa (a), Sporting (d), Feyenoord (a), Lille (d), Stuttgart (a), AEK (d)

Napoli: Arsenal (a), Manchester City (d), Brugge (a), Porto (d), Bodo/Glimt (a), Villarreal (d), Viking (a), Sabah (d)

Lille: Bayern Munchen (a), Arsenal (d), Betis (a), Roma (d), Galatasaray (a), Bodo/Glimt (d), Slovan Bratislava (a), Stuttgart (d)

Lens: Manchester City (a), Liverpool (d), Sporting (a), Brugge (d), Bodo/Glimt (a), Leipzig (d), Como (a), Slavia Praga (d)

Slavia Praga: Arsenal (a), Bayern Munchen (d), Aston Villa (a), Porto (d), Villarreal (a), Fenerbahce (d), Lens (a), Sabah (d)

Sabah: Barcelona (a), Arsenal (d), Dortmund (a), Manchester United (d), Napoli (a), Villarreal (d), Slavia Praga (a), Viking (d)

Stuttgart: Atletico Madrid (a), Inter (d), Brugge (a), PSV (d), Lille (a), Galatasaray (d), Viking (a), Slovan Bratislava (d)

Como: PSG (a), Barcelona (d), Manchester United (a), Betis (d), Leipzig (a), Feyenoord (d), AEK (a), Lens (d)

LASK: Liverpool (a), Real Madrid (d), Porto (a), Sporting (d), Fenerbahce (a), Bodo/Glimt (d), Slovan Bratislava (a), AEK (d)

Viking: Bayern Munchen (a), Atletico Madrid (d), PSV (a), Aston Villa (d), Feyenoord (a), Napoli (d), Sabah (a), Stuttgart (d)

AEK Atena: Real Madrid (a), Manchester City (d), Roma (a), Dortmund (d), Galatasaray (a), Șahtior (d), LASK (a), Como (d)

Slovan Bratislava: Inter (a), PSG (d), Betis (a), Roma (d), Șahtior (a), Lille (d), Stuttgart (a), LASK (d)