Piața muncii din România traversează o perioadă de schimbări majore, iar tinerii aflați la debutul carierei simt tot mai puternic presiunea noilor tehnologii.

Potrivit celui mai recent sondaj derulat de platforma de recrutare eJobs, aproximativ 60% dintre candidații cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani consideră că dezvoltarea inteligenței artificiale a diminuat substanțial numărul de poziții disponibile pentru juniori. Din acest motiv, găsirea unui loc de muncă a devenit mult mai dificilă în prezent comparativ cu anul trecut.

Efectul automatizării este resimțit direct de peste jumătate dintre respondenți. În timp ce 55,9% dintre tineri cred că sarcinile specifice nivelului entry level au fost preluate de softurile de AI, 20,5% privesc tehnologia doar ca pe un instrument care le sporește viteza de lucru. Totodată, 14,2% spun că nu simt încă un impact direct, dar preconizează că această schimbare se va produce în viitorul apropiat. Cu toate acestea, 42% dintre tineri nu se tem că își vor pierde locul de muncă în următorii cinci ani, considerând că factorul uman va rămâne indispensabil în domeniul lor.

Chiar dacă percepția tinerilor este marcată de incertitudine, datele statistice arată că oferta angajatorilor pentru candidații fără experiență continuă să domine piața de profil.

„De la începutul anului şi până acum, au fost postate aproximativ 100.000 de joburi pentru candidaţii entry level (0 – 2 ani de exerienţă) şi pentru cei fără experienţă. Aceste joburi acoperă mai mult de jumătate din numărul total de poziţii disponibile, deci aceştia rămân cei mai căutaţi candidaţi, doar că, în acelaşi timp, a crescut şi numărul de aplicări, de la un an la altul, ceea ce înseamnă că, acum, competiţia pentru a obţine un loc de muncă este mai mare. La nivel general, numărul de aplicări a crescut cu 28% în perioada ianuarie – august 2026 faţă de acelaşi interval din 2025”, declară Ana Călugăru, Head of Communications în cadrul eJobs, cea mai mare platformă de recrutare online din România.

Cea mai mare dificultate întâmpinată de tineri pe piața muncii o reprezintă solicitarea experienței anterioare chiar și pentru pozițiile de juniori, aspect semnalat de 58,6% dintre respondenți. Pe lista problemelor se mai află salariile considerate prea mici în raport cu costul vieții (22,9%), lipsa completă a feedback-ului (12,1%) și procesele lungi de selecție (6,4%).

Comunicarea dintre companii și candidați rămâne deficientă. Un procent de 59% dintre tineri susțin că nu mai primesc niciun răspuns de la angajatori după depunerea CV-ului. De asemenea, 25,7% așteaptă între una și trei săptămâni pentru o reacție, 11,8% primesc un semn după mai bine de o lună, iar doar 3,5% sunt contactați în mai puțin de o săptămână.

În ceea ce privește oportunitățile pe termen mediu și lung, reprezentanții platformei de recrutare observă o menținere a optimismului în rândul tinerilor candidați.

„Cu toate acestea, există mai degrabă optimism cu privire la viitorul pe termen mediu şi lung în ceea ce priveşte o eventuală rată de înlocuire pe care ar putea să o producă inteligenţa artificială. I-am întrebat dacă se tem că jobul pentru care se pregătesc ar putea fi înlocuit de AI în următorii 5 ani şi 42,1% ne-au răspuns că nu pentru că factorul uman va rămâne esenţial în domeniul lor de activitate. 35,7% sunt puţin îngrijoraţi, dar cred că se pot adapta, iar 22,2% sunt foarte îngrijoraţi”, afirmă Ana Călugăru.

Pregătirea tehnică și practică reprezintă un alt punct sensibil pentru tinerii din România. Întrebați despre abilitățile care le lipsesc, 32% au indicat stăpânirea instrumentelor tehnice specifice, 24,2% cunoașterea unei limbi străine la nivel avansat, 20,3% abilitățile de negociere și prezentare, iar 14,8% gestionarea stresului la locul de muncă.

Nivelul de pregătire oferit de sistemul de învățământ este evaluat critic de către absolvenți, care reclamă lipsa aplicațiilor practice.

„Nici cei care urmează sau au absolvit studii superioare nu se simt mai pregătiţi pentru a intra pe piaţa muncii. Jumătate dintre ei spun că, deşi au învăţat teorie, se simte faptul că nu au practică, iar 38,9% declară că a trebuit să înveţe tot ce le-a fost necesar la job pe cont propriu, de pe internet sau din cursuri extra. Doar 13,7% afirmă că şcoala le-a oferit baza necesară obţinerii unui job”, punctează Ana Călugăru.

Pentru a-și spori șansele de angajare, 45,5% dintre tineri au crescut numărul aplicărilor, 30,1% verifică zilnic platformele de recrutare, iar alții își dezvoltă portofolii personale (10,6%) sau urmează cursuri de specializare online (10,6%).

Pachetele financiare oferite reprezintă un alt motiv de nemulțumire: 58,6% dintre tineri consideră salariile de debut foarte mici și insuficiente pentru traiul zilnic, în timp ce 33,1% le consideră mici, dar le acceptă pentru a acumula experiență. Doar 1,5% consideră că veniturile oferite sunt aliniate la piață. Conform datelor Salario, comparatorul salarial marca eJobs, venitul mediu net la nivel național pentru pozițiile entry level este de 4.000 de lei.

Nevoia de independență financiară îi determină pe mulți să renunțe la domeniul pentru care s-au pregătit. Astfel, 51,2% dintre tineri declară că sunt gata să se angajeze într-un alt domeniu pentru a avea un venit constant, 36,6% ar accepta acest lucru temporar, iar 10,6% preferă să aștepte până când găsesc un post potrivit studiilor absolvite.

Cercetarea eJobs a fost efectuată în perioada iulie – august 2026, pe un eșantion reprezentativ de 1.100 de candidați cu vârste între 18 și 24 de ani.