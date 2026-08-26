Piața de capital din România, tot mai aproape de circuitul investițional internațional

Revizuirea semestrială realizată de furnizorul global de indici FTSE Russell aduce o nouă confirmare a evoluției pieței de capital din România.

Începând cu 21 septembrie, două noi companii listate la BVB vor fi incluse în indicele FTSE Global All Cap, alături de celelalte firme românești deja prezente în această categorie.

Dincolo de rezultatul individual al fiecărui emitent, această evoluție transmite un mesaj important despre maturizarea pieței românești de capital. Includerea unor noi societăți în indicii internaționali reflectă capacitatea emitenților locali de a răspunde unor criterii exigente de lichiditate, transparență, guvernanță corporativă și accesibilitate pentru investitorii instituționali globali.

Prezența a 10 companii românești în FTSE Global All Cap și a altor 3 emitenți în FTSE Global Micro Cap reprezintă un pas înainte în procesul de integrare a Bursei de Valori București în circuitul investițional internațional.

O piață de capital dezvoltată înseamnă mai mult decât evoluția cotațiilor bursiere. Înseamnă mecanisme prin care economiile se transformă în investiții, prin care companiile pot atrage capital pentru dezvoltare și prin care investitorii locali și internaționali pot participa la creșterea economică.

Creșterea numărului de companii românești incluse în indicii globali reprezintă și un semnal de încredere pentru întreaga piață. Vizibilitatea internațională poate contribui la atragerea unor noi categorii de investitori, la diversificarea surselor de finanțare pentru companii și la consolidarea rolului pieței de capital ca alternativă strategică pentru dezvoltarea economiei românești.

Pentru România, dezvoltarea pieței de capital rămâne un obiectiv important în construirea unei economii mai competitive, în care capitalul autohton și investițiile internaționale să poată contribui împreună la creștere și inovare.

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