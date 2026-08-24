Norocul nu stă departe de celebra patiserie din Piața Amzei. După o campanie de marketing fără cusur în august 2024, care a făcut cunoscută afacerea și în Europa, fix la doi ani s-a găsit să-i facă antireclamă controversatul patron al restaurantului „Mița Biciclista”. Cum a decurs experimentul s-a văzut: bucureștenii au dat năvală la merdenele. Afacerea a mers brici și cu croissant, în urmă cu fix doi ani.

Patiseria din Amzei funcționează acolo din 1985. Multe au trecut peste ea și patronul ei, Nea Mihai, fiindcă nu era ușor să lucrezi cu inspectorii comuniști. Pe atunci covrigul era baza. Omul a rezistat tuturor neplăcerilor care au venit și după 90. Pateurile lui, căci așa se numeau înainte merdenelele, au hrănit generații, dar și cohorte de inspectori și funcționari de care depindeau avizele de funcționare la parterul unei clădiri din buricul Bucureștiului.

În ultimii ani, din 2020 încoace, Piața Amzei a devenit un proiect de transformare într-un hub cultural. Lucruri interesante și utile, susținute de Primăria Sectorului 1 încă din vremea edilului Clotilde Armand. În apropierea spațiilor culturale este nevoie și de magazine, cafenele, restaurante, ca și de celebra patiserie cu franțuzitele merdenele/pateuri, rulouri, foitaj „Palmieri” sau prăjituri cu gem, produse bune și la prețuri modice.

Așa a apărut localul „Mița Biciclista”, cu ajutorul Primăriei Capitalei și al priceperii imobiliare a lui Edmond Niculușcă, fost consilier al primarului Nicușor Dan și apoi director adjunct al Administrației pentru Consolidări din Primăria Capitalei. Puteți citi toată istoria apariției „Miței” aici. Am publicat-o în 2023.

Acum mai sunt imobile de consolidat prin Amzei, poate și niște investitori spanioli sau francezi interesați. Chiar și bloculețul la parterul căruia își derulează de o viață afacerea Nea Mihai nu cadrează cu ce e în jurul lui, strică aspectul Hub-ului în care câteva ONG-uri își dezvoltă proiectele.

Să ne întoarcem însă la experimentele sociale de care a avut parte Patiseria Comteia (așa e trecută în acte) a lui Nea Mihai în ultimii doi ani.

Cu siguranță, Edmond Niculușcă și-a amintit de campania oficială de marketing creată de Netflix România pentru promovarea sezonului 4 din serialul „Emily in Paris”, care în 19 august 2024, a strâns mulți bucureșteni în fața patiseriei cu merdenele. A fost și un program artistic, pe model USR.

Niculușcă nu a ieșit să critice sau să laude atunci. Poate pentru că a semănat cu deschiderea locației „Mița Biciclista” și cu decorarea clădirii lui de sărbătorile de iarnă. Sau poate atunci avea alt plan cu patiseria.

Fix în 19 august 2026, Niculușcă a ieșit din localul său „Mița Biciclista” și s-a filmat lansând mesajul împotriva merdenelei cu margarină și lăudând croissantul cu unt.

Participant și el – ca vecin, să zicem! – la proiectul de decorare a patiseriei din Piața Amzei în stil „Amzei Pâtisserie”, realizat în perioada 15-18 august 2024, Edmond Niculușcă știa că la momentul acelei filmări pentru Netflix România, Nea Mihai oferea pentru publicitate croissantul cu zmeură „Emily Cuasont”. Desigur, era făcut cu unt, dar cornurile franțuzești stăteau elegant lângă clasicele merdenele cu margarină! Pe unul dintre afișele de pe fațada decorată scria: Liberte Egalite Merdenele.

Fațada imobilului și spațiul patiseriei au fost redecorate temporar cu elemente pariziene, flori și specificul vizual roz inspirat din serial. Universul elegant parizian, transpus într-un autentic chioșc din București de tip „street food”!

Blogeri și influenceri, grupurile de pe TikTok nu au ratat subiectul, cei mai mulți apreciind că cei care au gândit campania cu patiseria lui nea Mihai transformată în reclamă pentru serialul Emily in Paris au dat o mare lovitură de publicitate și marketing.

Așa am aflat că acest proiect a fost implementat de echipa locală de marketing a Netflix România, în colaborare cu agențiile partenere din București pe zona de creație și producție. Nu au fost nominalizate, așa că secretul succesului acestei mediatizări a zonei Amzei și, implicit al patiseriei, rămâne secret.

Campania pentru Netflix România a fost considerată în media reziștilor ca un studiu de caz de succes în marketingul românesc. Principalele motive:

1.Nu a fost nevoie de bugete masive pentru mediatizare pentru că oamenii și influencerii s-au stat la cozi pentru a se fotografia cu decorul și a cumpăra noul croissant cu zmeură. Exact cum s-a întâmplat vineri și sâmbătă, după declanșarea celui de-al doilea experiment de către Niculușcă!

2.Succesul episodului cu „Emily in Paris” a mărit cifra de afaceri a micii patiserii.

Va rămâne încă mult timp întrebarea „De ce a făcut filmarea aceea Edmond Niculușcă, fostul expert în reabilitarea clădirilor?”. Dacă scria pe Facebook sau spunea pe TikTok că nu-i plac merdenelele că sunt făcute cu margarină și preferă croissantele cu unt, că-s mai sănătoase, nu crea nicio vâlvă. De atacarea vecinului era nevoie.

Comentariile au curs pe rețelele sociale pe subiectul merdenele versus croissant, opiniile au fost diverse și s-au construit tot felul de scenarii. Cele mai multe au avut ca explicație lupta inegală dintre doi vecini.

După faptele expuse aici și informațiile pe care le dețin, cred că există un plan dincolo de experimentul social. Două comentarii de încheiere: unul contra, unul pro, dacă tot s-au amestecat în poveste și politicieni de la USR și PNL.

Mircea Radu, celebrul prezentator tv, spune așa despre tipul de la Mița Biciclista: „Sărmanul, el a făcut ce știe mai bine, nu s-a abătut de la linia speciei lui. Din ce am înțeles, tipul ăsta, care a fost consilierul lui Nicușor Dan, a procedat bărbătește, și-a închis contul. Păcat… I-aș fi dat ideea să zică azi și ceva despre parizer și duminica viitoare am fi avut alegeri anticipate. Are gură bună, fac pariu că ar fi reușit asta”.

Una dintre persoanele contra patiseriei lui nea Mihai, locuitoare în Amzei, să zicem că ne duce pe pista ... de trotinete.

„De întrebat locuitorii de deasupra patiserie. Nu se-nghesuie nicio televiziune să întrebe. Și oricum, zilele astea, ar putea fi linșați. Vă spun eu din Piața Amzei 15. Un el cu o ea, influeceriță culinară, au pus de-o afacere cu tăiței într-un spațiu ra-apps. Cică li se va face dosar penal pentru multe nereguli. Dar până atunci, ei funcționează zilnic. Și au scos o hotă profesională într-o curte interioară unde noi, ca niște nemernici, ne permitem să avem ferestre! Cumva, furtuna din Amzei ar putea genera niște controale. Reale! La smekerii de comercianți din zonă!”, scrie doamna.

Să avem răbdare pentru ce va urma.