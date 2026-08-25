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De ce este bine să ai mereu o bancnotă de 50 de lei în portofel. Micul truc care te poate scoate din încurcătură

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De ce este bine să ai mereu o bancnotă de 50 de lei în portofel. Micul truc care te poate scoate din încurcătură50 lei / sursa foto: arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Într-o perioadă în care plătim aproape orice cu cardul sau telefonul, tot mai mulți români ies din casă fără să aibă niciun ban cash la ei. Pare comod, până în momentul în care apare o situație neprevăzută: terminalul nu funcționează, bateria telefonului s-a descărcat sau pur și simplu ajungi într-un loc unde plata cu cardul nu este posibilă.

Din acest motiv, un obicei simplu poate fi extrem de util: să ai permanent în portofel o bancnotă de 50 de lei.

De ce tocmai 50 de lei

Este o sumă suficient de mare pentru a rezolva multe probleme mici și urgente, dar nu atât de mare încât să fie riscant să o porți mereu asupra ta.

Cu 50 de lei poți plăti un taxi sau o cursă de transport, poți cumpăra apă, mâncare sau medicamente, poți achita o parcare sau poți face față unei cheltuieli neprevăzute până ajungi acasă.

Practic, este o mică „plasă de siguranță” financiară pe care o ai mereu la tine.

Cardul nu funcționează întotdeauna

Probabil aproape toată lumea a trecut măcar o dată printr-o situație în care plata cu cardul a fost refuzată. Poate fi o problemă temporară a băncii, a terminalului POS sau a conexiunii la internet.

De asemenea, telefonul se poate descărca exact în momentul nepotrivit, iar plata contactless devine imposibilă.

În astfel de momente, o bancnotă de 50 de lei poate face diferența dintre o problemă minoră și o situație extrem de neplăcută.

Există încă multe locuri unde cash-ul este necesar

Deși plata electronică este tot mai răspândită, numerarul nu a dispărut. Piețele, unele magazine mici, anumite taxiuri, parcările sau diverse servicii locale pot avea situații în care plata cash este mai simplă sau chiar singura variantă disponibilă.

50 lei

50 lei / sursa foto: dreamstime.com

O bancnotă păstrată în portofel te ajută să nu depinzi complet de tehnologie.

Te poate ajuta într-o situație de urgență

Imaginează-ți că ai rămas fără baterie la telefon, nu ai acces la aplicația bancară și trebuie să ajungi urgent undeva. Sau poate ai nevoie să cumperi un medicament, să plătești o cursă ori să ajuți pe cineva apropiat.

În astfel de situații, cei 50 de lei pe care i-ai păstrat „pentru orice eventualitate” pot deveni extrem de valoroși.

Regula importantă: nu cheltui bancnota decât dacă este nevoie Ideea este simplă: bancnota de 50 de lei nu trebuie privită ca bani pentru cafea, snacksuri sau cumpărături impulsive. Ea ar trebui să rămână permanent în portofel, ca un mic fond de rezervă.

Dacă ai fost nevoit să o cheltui, este bine să o înlocuiești cât mai repede.

Un gest mic care îți poate oferi multă liniște

Nu este nevoie să porți sute sau mii de lei cash. O singură bancnotă de 50 de lei poate fi suficientă pentru majoritatea situațiilor neprevăzute de zi cu zi.

Într-o lume în care depindem tot mai mult de carduri, aplicații și telefoane, puțin numerar poate fi exact planul de rezervă de care ai nevoie.

Așadar, data viitoare când îți verifici portofelul, merită să te întrebi: dacă telefonul și cardul nu ar funcționa acum, aș avea suficienți bani cash ca să mă descurc? Pentru mulți oameni, răspunsul poate începe cu o simplă bancnotă de 50 de lei.

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