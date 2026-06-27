Românii care retrag bani de la bancomatele altor bănci ar putea avea în curând posibilitatea de a introduce manual suma dorită, fără a mai fi limitați la valorile prestabilite afișate pe ecran.

O propunere legislativă depusă la Senat prevede obligarea operatorilor de ATM-uri să permită introducerea unei sume personalizate pentru retragerea de numerar, indiferent de banca emitentă a cardului.

Inițiativa legislativă B409/2026 a fost înregistrată pe 24 iunie la Senat și vizează modificarea Legii nr. 209/2019 privind serviciile de plată.

Proiectul este semnat de parlamentari din mai multe formațiuni politice, inclusiv PSD, PNL, USR, UDMR, AUR, SOS, POT, dar și de reprezentanți ai minorităților naționale și parlamentari neafiliați.

În prezent, mulți utilizatori care folosesc carduri la bancomatele altor bănci sunt nevoiți să aleagă dintr-o listă de sume fixe, precum 100, 200, 500 sau 1.000 de lei.

În aceste situații, opțiunea de introducere manuală a unei sume nu este disponibilă, ceea ce poate duce la retrageri mai mari decât suma dorită, dacă valoarea necesară nu apare în listă.

Potrivit inițiatorilor, limitarea nu ține de o constrângere tehnică, ci de modul în care este configurată interfața bancomatelor pentru cardurile emise de alte instituții financiare.

Proiectul prevede ca toți prestatorii de servicii de plată care operează bancomate să asigure utilizatorilor posibilitatea de a introduce suma dorită la retragerea de numerar.

Regula ar urma să se aplice tuturor cardurilor emise de instituții autorizate să funcționeze în România, indiferent de banca emitentă.

Inițiativa nu elimină opțiunile rapide de retragere cu sume prestabilite. Acestea vor rămâne disponibile pe ecranul ATM-urilor, însă nu vor mai putea înlocui opțiunea de introducere manuală a sumei.

Totodată, proiectul nu obligă bancomatele să elibereze orice sumă solicitată în orice condiții. Retragerile vor fi limitate de numerarul disponibil, de tipul bancnotelor din aparat și de limitele tehnice sau de securitate ale operațiunii.

În practică, utilizatorul ar putea introduce suma dorită, însă tranzacția ar putea fi respinsă dacă ATM-ul nu dispune de bancnotele necesare sau dacă suma depășește limitele stabilite.

Nerespectarea obligațiilor prevăzute în proiect ar urma să fie sancționată contravențional. Amenzile propuse sunt cuprinse între 50.000 și 100.000 de lei pentru prestatorii de servicii de plată care nu respectă prevederile, în măsura în care sunt afectate interesele consumatorilor.

Operatorii de ATM-uri ar avea la dispoziție 90 de zile de la intrarea în vigoare a legii pentru a se conforma noilor reguli.

Inițiatorii susțin că actuala practică generează un tratament diferit între clienții proprii ai unei bănci și utilizatorii altor carduri.

În multe cazuri, funcția de introducere manuală a sumei este disponibilă doar pentru clienții proprii ai băncii, nu și pentru cei care folosesc carduri emise de alte instituții.

Aceștia mai arată că utilizatorii plătesc comisioane pentru retragerile de la ATM-uri străine, dar nu au întotdeauna posibilitatea de a alege exact suma dorită.

Propunerea legislativă se află în prezent la Senat, prima Cameră sesizată. Pentru a deveni lege, aceasta trebuie adoptată de Parlament, promulgată de președinte și publicată în Monitorul Oficial.