Un jaf spectaculos, care amintește de scenariile din filmele de acțiune, a avut loc în noaptea de luni spre marți în orașul Bender, din regiunea separatistă Transnistria, potrivit Telegraph.md.

Un bancomat amplasat într-un centru comercial a fost distrus în urma unei explozii, iar autorii au reușit să fugă cu banii înainte de sosirea echipajelor de intervenție.

Așa-numitul minister de interne al administrației separatiste de la Tiraspol a anunțat că patru persoane sunt suspectate că au organizat atacul.

Primele informații arată că bancomatul a fost detonat, cel mai probabil cu ajutorul unui amestec inflamabil, metodă care le-a permis suspecților să ajungă rapid la compartimentul în care erau depozitați banii. După explozie, aceștia au luat numerarul și au părăsit locul faptei, fără a fi prinși.

Reprezentanții structurilor de ordine din regiunea separatistă au deschis o anchetă și au făcut publice mai multe fotografii surprinse la locul incidentului. Totodată, instituția a lansat un apel către populație, solicitând orice informație care ar putea conduce la identificarea celor implicați.

Potrivit autorităților separatiste, cei patru suspecți purtau haine închise la culoare în momentul comiterii jafului. Deocamdată nu au fost oferite alte detalii privind identitatea acestora sau direcția în care au fugit după atac.

Anchetatorii nu au făcut publică valoarea prejudiciului și nici nu au precizat câți bani se aflau în bancomat în momentul exploziei. De asemenea, nu există informații potrivit cărora incidentul s-ar fi soldat cu victime sau persoane rănite.

Bender este al doilea oraș ca mărime din regiunea transnistreană, teritoriu recunoscut la nivel internațional ca parte a Republicii Moldova, dar aflat de peste trei decenii sub controlul administrației separatiste de la Tiraspol.

Investigația este desfășurată de structurile de ordine ale regimului separatist, care încearcă acum să stabilească modul în care a fost pregătit atacul, traseul suspecților și dacă aceștia au beneficiat de sprijin din partea altor persoane.

Incidentul este unul dintre cele mai spectaculoase jafuri produse în ultimii ani în regiunea transnistreană.