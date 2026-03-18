„Firul invizibil” a devenit o problemă greu de gestionat pentru români. Rămâi fără bani într-o secundă

Plățile digitale au devenit dominante în ultimii ani, însă numerarul nu a dispărut. Din contră, milioane de români continuă să retragă bani de la bancomate, iar această obișnuință îi expune unor riscuri tot mai sofisticate. Autoritățile și specialiștii în securitate avertizează asupra unei metode de fraudă care câștigă rapid teren: așa-numita „escrocherie a firului invizibil”.

Fenomenul apare într-un context în care infractorii își adaptează strategiile. Hoții de buzunare sunt înlocuiți treptat de escroci care operează direct la bancomate, profitând de neatenția utilizatorilor și de lipsa de familiaritate a unor categorii vulnerabile cu noile riscuri.

Deși salariile și pensiile sunt virate în conturi bancare, o parte importantă a populației preferă să retragă numerar. În special persoanele în vârstă continuă să utilizeze bancomatele în mod frecvent, ceea ce le transformă în ținte pentru infractori.

Aceștia mizează pe rutină și pe încrederea utilizatorilor în funcționarea corectă a aparatelor. Spre deosebire de fraudele online, metoda „firului invizibil” nu implică atacuri informatice complexe, ci o intervenție fizică discretă asupra bancomatului.

Escrocheria este construită în jurul unui mecanism simplu, dar eficient. Infractorii introduc un fir extrem de subțire, de obicei din nailon, în fanta destinată cardului. Acesta este aproape imposibil de observat cu ochiul liber.

Cardul este citit în mod normal, iar utilizatorul nu suspectează nimic. Problema apare la finalul operațiunii, când bancomatul nu mai returnează cardul.

Victima crede, în mod firesc, că aparatul este defect sau că a apărut o eroare tehnică.

În acel moment intervine un complice, care se află în apropiere și se oferă să ajute. Acesta joacă rolul unui „binevoitor” și îi sugerează victimei să reintroducă PIN-ul sau să repete operațiunea.

Scopul este clar: observarea codului PIN.

După ce utilizatorul părăsește zona, convins că și-a blocat cardul sau că trebuie să contacteze banca ulterior, infractorul recuperează cardul cu ajutorul firului de nailon.

Având deja PIN-ul, acesta poate retrage bani imediat din cont.

Specialiștii în securitate atrag atenția că astfel de metode sunt tot mai des întâlnite deoarece sunt greu de detectat și nu necesită echipamente sofisticate.

În plus, utilizatorii sunt mai puțin atenți la componentele fizice ale bancomatului, concentrându-se mai mult pe procesul în sine.

Creșterea numărului de cazuri semnalate în ultimele săptămâni indică faptul că această metodă este în plină extindere.

Pentru a reduce riscul de fraudă, specialiștii recomandă verificarea atentă a aparatului înainte de utilizare.

Este important ca utilizatorii să observe dacă există elemente neobișnuite sau dacă fanta pentru card prezintă rezistență la introducere.

Dacă mișcarea nu este lină sau aparatul pare modificat, cel mai sigur este să nu fie utilizat.

Multe bancomate moderne permit retrageri fără introducerea cardului, prin tehnologie contactless. Această opțiune poate reduce riscul de a deveni victimă a metodei „firului invizibil”.

Totuși, vigilența rămâne esențială, deoarece infractorii își adaptează constant tehnicile.

Un alt aspect esențial este comportamentul persoanelor din jur. Prezența unor indivizi care par să urmărească utilizatorii sau să ofere ajutor nesolicitat poate fi un semnal de alarmă.

De asemenea, protejarea codului PIN este crucială. Tastatura trebuie acoperită întotdeauna în momentul introducerii codului.

În cazul în care cardul nu este returnat, specialiștii recomandă să nu părăsești zona.

Este important să contactezi imediat banca sau să soliciți ajutorul autorităților, pentru a preveni utilizarea frauduloasă a cardului.

Plecarea de la bancomat în astfel de situații oferă infractorilor oportunitatea de a acționa fără riscuri.

Metoda „firului invizibil” demonstrează că infractorii își adaptează rapid strategiile la noile obiceiuri de plată.

Pe măsură ce utilizarea numerarului scade, iar tehnologia avansează, riscurile nu dispar, ci se transformă.

În acest context, informarea și atenția utilizatorilor devin principalele mijloace de protecție împotriva fraudelor.