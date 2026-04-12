International

UE a pierdut aproape 11.000 de bancomate într-un an, potrivit Federației Bancare Europene

Comentează știrea
UE a pierdut aproape 11.000 de bancomate într-un an, potrivit Federației Bancare EuropeneBancomat. Sursă foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

Uniunea Europeană a înregistrat o scădere de aproape 11.000 de bancomate în 2024 față de anul precedent, potrivit raportului anual „Facts & Figures” publicat de Federația Bancară Europeană (EFB), citat de platforma Denaria.

Tot mai puține bancomate în Uniunea Europeană

La finalul anului 2024, în statele Uniunii Europene erau înregistrate 308.646 de bancomate, cu 10.927 mai puține decât în anul anterior, ceea ce indică o scădere vizibilă a infrastructurii de acces la numerar. În medie, un bancomat deservește aproximativ 1.456 de locuitori, semn că accesul la retrageri de numerar devine mai limitat în anumite zone.

Diferențele între statele membre sunt însă considerabile. Austria se numără printre țările cu cel mai facil acces la numerar, cu un bancomat la fiecare 677 de locuitori, în timp ce în Suedia raportul urcă până la aproximativ 7.000 de locuitori pentru un singur bancomat. Denaria a calificat această discrepanță geografică din interiorul pieței unice drept „inacceptabilă”.

Scade și numărul instituțiilor de credit

Raportul EFB indică faptul că, în 2024, numărul instituțiilor de credit din Uniunea Europeană a continuat să se reducă, ajungând la un minus de 4.834 față de anul precedent. Scăderea echivalează cu un declin de 1,9%, confirmând tendința de consolidare a sectorului bancar la nivel european.

Trump despre iranieni: Prevăd că se vor întoarce la negocieri și ne vor da tot ce vrem. Au venit ca și cum ar avea cărțile, dar nu el au
Ucraina pregătește un nou schimb de prizonieri cu Rusia, după eliberarea a 182 de civili și militari

Pe termen mai lung, reducerea este și mai accentuată. Comparativ cu anul 2009, la finalul lui 2024 existau cu 39,4% mai puține entități bancare în spațiul comunitar, ceea ce reflectă transformările structurale majore prin care a trecut sistemul financiar în ultimii ani.

euro

Euro. Sursă foto: Freepik

Rețeaua de sucursale, în continuă scădere

Numărul sucursalelor bancare din Uniunea Europeană a continuat să scadă și în 2024, înregistrând un declin de 2,5% față de anul anterior, până la un total de 126.952 de unități. Tendința reflectă restructurarea rețelelor bancare și adaptarea la noile comportamente ale clienților, tot mai orientați către servicii digitale.

Per ansamblu, reducerea rețelei este semnificativă pe termen lung, cu o scădere cumulată de 43% față de 2008. În același timp, Germania, Polonia și Italia concentrau, la finalul anului 2024, aproape jumătate din totalul instituțiilor de credit din Uniunea Europeană, cu ponderi de 27%, 11% și, respectiv, 11%, ceea ce evidențiază o distribuție inegală a sectorului bancar la nivel comunitar.

Avertisment privind accesul la numerar

Potrivit Denaria, evoluțiile din sistemul bancar arată că, în majoritatea statelor membre, rețeaua fizică este tot mai redusă, ceea ce limitează concurența și reduce interesul pentru menținerea serviciilor clasice și a accesului la numerar.

Platforma a reamintit instituțiilor financiare și autorităților de reglementare, la nivel național și european, obligația de a adopta măsuri care să asigure accesul populației la numerar, indiferent de zona în care locuiesc sau de nivelul de digitalizare.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

19:37 - Alegeri tensionate în Ungaria. Acuzații de fraudă de ambele părți, pe fondul unei prezențe record la vot
19:25 - Trump despre iranieni: Prevăd că se vor întoarce la negocieri și ne vor da tot ce vrem. Au venit ca și cum ar avea că...
19:17 - Două femei, arestate în Indonezia sub acuzația de blasfemie. Un videoclip viral a declanșat reacții în lanț
19:09 - UE a pierdut aproape 11.000 de bancomate într-un an, potrivit Federației Bancare Europene
19:03 - Sfântul Sava de la Buzău, martirizat pe 12 aprilie 372 d.Hr.
18:56 - Ucraina pregătește un nou schimb de prizonieri cu Rusia, după eliberarea a 182 de civili și militari

HAI România!

Cum a ajuns Donald Trump să declanșeze un război pe care aproape nimeni din jurul său nu îl voia?
Dan Andronic: Nu există standard pentru a dărui. Zona bună e acolo unde te simți bine
O greșeală pe care o fac mulți oameni de afaceri. Explicațiile lui Sever Voinescu

Proiecte speciale