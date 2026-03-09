Câți bani ar trebui să avem în casă în situații de criză. Recomandarea Băncii Centrale Europene

Banca Centrală Europeană atrage atenția asupra rolului numerarului în situații de criză, potrivit unui raport care analizează modul în care banii lichizi pot asigura accesul la resurse esențiale atunci când sistemele financiare sau infrastructura digitală sunt afectate.

Contextul acestei analize este legat de tensiunile internaționale generate de escaladarea conflictului dintre Statele Unite și Israel împotriva Iranului, care au alimentat temeri privind posibile efecte economice la nivel global. Creșterea prețului petrolului a început deja să influențeze costurile carburantului și ale transportului, iar tot mai mulți oameni se întreabă cum își pot proteja economiile în cazul unui eventual șoc financiar major. În acest climat de incertitudine, raportul subliniază că accesul la numerar poate deveni esențial în momentele în care plățile digitale sau infrastructura financiară întâmpină dificultăți.

Conform raportului BCE „Păstrați calmul și purtați numerar cu dumneavoastră: lecții despre rolul unic al monedei fizice în patru crize”, deținerea a între 70 și 100 de euro de persoană în numerar este suficientă pentru a acoperi nevoile de bază, alimentele, medicamentele și transportul timp de aproximativ 72 de ore, acesta fiind timpul estimat pentru restabilirea normalității după o perturbare gravă a sistemelor financiare sau a infrastructurii digitale.

Banca Centrală Europeană arată că numerarul are avantajul de a funcționa independent de infrastructura digitală, de bancomate sau de sistemele de plăți electronice. În cazul unor pene de curent sau atacuri cibernetice, bancnotele pot rămâne singura modalitate de plată disponibilă.

Un exemplu menționat este pana majoră de curent care a afectat Spania în aprilie 2025. În acea perioadă, veniturile generate de comerțul electronic au scăzut cu 54%, iar plățile realizate cu cardul s-au redus cu 42%. În schimb, utilizarea numerarului a continuat fără probleme, permițând desfășurarea tranzacțiilor obișnuite.

Specialiștii atrag atenția că majoritatea banilor existenți în sistemul bancar sunt în prezent sub formă digitală. În cazul unei crize majore sau al unei retrageri masive de fonduri, disponibilitatea numerarului ar putea deveni limitată.

Juan Carlos Galindo, expert criminalist în securitate cibernetică, afirmă că doar o parte relativ mică din banii existenți în bănci se află efectiv sub formă de bancnote. Aproximativ 10% până la 20% din fonduri sunt disponibile în numerar.

În aceste condiții, dacă un număr mare de persoane ar încerca simultan să își retragă economiile din cauza temerilor legate de război sau de o criză financiară, sistemul bancar nu ar putea furniza imediat toate bancnotele necesare. Într-un astfel de scenariu, instituțiile financiare ar putea introduce temporar restricții sau măsuri de control al capitalului pentru a menține stabilitatea sistemului financiar.