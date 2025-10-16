Alarmă falsă sau pregătire de război? Dialog aprins Turcescu - Andronic despre mobilizarea rezerviștilor

O isterie generală pare să fi cuprins o parte din societatea românească în legătură cu presupusele ordine de mobilizare a rezerviștilor. Robert Turcescu a demarat o discuție spumoasă pe această temă, în podcastul său de ieri, alături de Dan Andronic și Mirel Curea. Atingând subiecte de la grade militare onorifice până la realitățile războiului modern.

Funcționează mobilizarea rezerviștilor?

Turcescu a deschis subiectul cu o ironie usturătoare: „E nebunie curată. Toată țara e pregătită, freacă la bocanci. S-a apucat toată țara să-și pregătească uniforma...” Deși mobilizarea la nivel național nu a fost confirmată, zvonurile au creat o stare de alertă, mai ales în rândul generațiilor trecute în rezervă. Incidente hilare au fost relatate de cei care au fost mobilizați.

Dialogul s-a concentrat rapid pe gradele militare. Jurnalistul Dan Andronic, invitatul, a fost întrebat despre gradul său: „Ultima dată eram caporal... vreau să mă facă sergent, dar am avut gura prea mare și nu m-am mai făcut.”

Robert Turcescu a dezvăluit apoi propria sa situație militară controversată. Deși deține gradul de Locotenent-colonel (primit pe filiera avansărilor lui Gabriel Oprea), el a mărturisit că, la fel ca Laura Codruța Kövesi și Kelemen Hunor, a făcut cerere de renunțare la acest grad.

Turcescu a explicat în detaliu cum a ajuns să dețină un grad pe care l-a considerat onorific și, în final, ridicol. El nu a făcut armata, fiind din contingentul de absolvenți care nu a prins serviciul militar obligatoriu, dar a primit gradul de locotenent-colonel sub ministrul Gabriel Oprea.

„M-a invitat de vreo trei ori la el la minister... Să prezint la Colegiul Național de Apărare... niște studii să vorbesc cu oamenii de acolo despre cum este cu presa, cu nu știu ce, cu relația, cu vorbitul în spațiu public...” a povestit Turcescu. Oprea a considerat că astfel de acțiuni reprezentau „servicii aduse armatei” și l-a trecut pe lista avansaților.

Culmea a fost că Turcescu nici măcar nu știa că primise gradul, până nu a văzut livretul care, a povestit el, avea o poză luată de pe internet și o dată de naștere greșită. Apoi, s-a trezit pe lista celor care, la presiunea publică, au cerut renunțarea la grad: „Eu și doamna Kövesi am avut același lucru... Kövesi mi-a aduc aminte că m-a sunat. Ce facem, domnul Turcescu?... Facem o cerere de renunțare la grad; că este singura variantă de a scăpa de nebunia lui Oprea... Și din momentul ăla am devenit... oaia neagră a țărișor.”

Discuția a trecut la natura războiului modern, Turcescu relatând o experiență a Președintelui Consiliului Județean Mureș de la Kiev, care a văzut cu ochii săi o dronă Shahed lovind blocuri de locuințe.

„Războiul e o chestie complicată și e o chestie din ce în ce mai complicată”, a concluzionat Turcescu. Cu toate acestea, în ciuda faptului că nu a făcut armată, Robert Turcescu a încheiat ironic, manifestându-și entuziasmul pentru o potențială chemare: „Eu abia aștept băștei acum, dacă m-ar chema, înțelegi? Senzație... Adevărat că în războiul ăsta hibrid acum. Păi da, ești perfect.” sugerează el, făcând aluzie la faptul că expertiza sa în comunicare și spațiu public ar fi valoroasă în contextul actual al conflictelor informaționale.

Cât de relevantă este, în contextul războiului modern, experiența militară clasică față de expertiza în domeniul războiului hibrid, conform opiniei lui Turcescu? Zero...