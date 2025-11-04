Victor Ciutacu îi amintește Ancăi Alexandrescu de Nordis: Doamna Marș ar putea să-și încheie campania în fundul curții

Jurnalistul Victor Ciutacu spune că Anca Alexandrescu , candidatul AUR la Primăria Capitalei, va fi abandonată când nu va mai fi folositoare: „Când nu va mai fi folositoare, or să o dea băieţii pe gheaţă. Cum fac cu toate uneltele uzate. Dacă dau drumul procurorii la datele din contul ei de client Nordis, doamna Marş îşi încheie campania de succes în fundul curţii.

Dar n-o vor face altfel decât la poruncă. Momentan, ordinul de zi pe unitate e să rupă voturi de la Băluţă. Ca să-i facă pârtie lui Drulă. Sigur, ea se luptă, în propriile deliruri verbale, cu statul paralel. Ăla cu care negociază Maricel pe spinarea ei”, a scris Victor Ciutacu pe Facebook.

Investigația Recorder arată că Anca Alexandrescu ar fi mers în 2023, cu cei doi copii, în Italia și Austria. Călătoriile ar fi fost achitate prin Nordis Travel, companie deținută de Vladimir Ciorbă, acționarul principal al Nordis, și de Laura Vicol, fostă președintă a Comisiei Juridice din Cameră, potrivit unui raport ANAF. Costul total al celor două sejururi ar fi fost de circa 5.500 de euro.

În replică, Anca Alexandrescu a a negat acuzațiile: „I-am explicat domnului respectiv că mi-am plătit acele excursii și că nu păstrez facturi din 2023, dar am din 2024, pentru că antamasem prin aceeași agenție o vacanță de Revelion care s-a anulat!”.

Luni seară, George Simion, liderul AUR, a anunțat că partidul validează candidatura Ancai Alexandrescu la Primăria Bucureștiului și pe cea a lui Ștefan Avramescu la șefia CJ Buzău. „Am ţinut şedinţa Consiliului Naţional de Conducere, am anunţat candidaţii noştri pentru municipiul Bucureşti în persoana doamnei Anca Alexandrescu la Bucureşti”, a spus Simion. Alexandrescu candidează independent, dar cu susținerea AUR și va prelua programul partidului. Ea a declarat: „Îmi doresc un Bucureşti pe primul loc”.

Întrebată dacă îl va implica pe Călin Georgescu în campanie, Alexandrescu a răspuns: „Nu am nevoie de proptele”, referindu-se la Cătălin Drulă de la USR. „Relaţia mea cu familia Georgescu este una de prietenie. Eu tot ceea ce am făcut pentru domnul Georgescu şi pentru mişcarea suveranistă şi pentru AUR, am făcut-o din suflet şi din credinţă”.