Mirel Curea, despre fiul Laurei Vicol: Părinți, trimiteți-vă copiii la muncă

Jurnalistul Mirel Curea a comentat, într-o postare pe pagina personala de Facebook, declarațiile controversate ale fiului avocatei Laurei Vicol, care s-a lăudat pe internet că „stă la Monaco și poartă geci de 5.000 de euro”, precizând că adevărata problemă nu este comportamentul adolescentului, ci felul în care părinții bogați își cresc copiii fără să-i învețe valoarea muncii.

Jurnalistul Mirel Curea a comenta declarațiile făcute de fiul avocatei și politicienei Laura Vicol, afirmând că nu este neobișnuit ca un adolescent de vârsta sa să nu dea dovadă de prea multă maturitate, lucru ce poate fi privit chiar cu o anumită înțelegere.

„ Adică, niște nevolnici incapabili să trăiască pe picioarele lor. Iar ce le rămâne pe urma părinților se termină mai repede decât își pot imagina. O avere materială se poate risipi repede, sau chiar dispărea brusc, într-o clipită. ” a scris jurnalistul în postarea sa

Jurnalistul a declarat că problema reală nu este comportamentul tânărului, ci modul în care mulți părinți înstăriți își cresc copiii, transformându-i în persoane nevolnice, incapabile să trăiască independent. Curea a subliniat că averea materială lăsată de părinți se poate risipi mai repede decât își imaginează aceștia.

Potrivit lui Curea, averea materială lăsată de părinți nu poate compensa lipsa de maturitate, iar tinerii care rămân cu mentalitatea specifică unui adolescent riscă să întâmpine dificultăți în viață. În postarea sa, jurnalistul a dat exemplul unui om de afaceri care și-a trimis fiicele la muncă încă din liceu, pentru a le învăța responsabilitatea de mici, deși a fost sancționat pentru că acestea erau sub vârsta legală de angajare.

Jurnalistul și-a încheiat postarea, spunând că, spre deosebire de sfatul arogant făcut de Luca Vicol, părinții ar trebui să-și trimită copiii la muncă pentru a-i învăța responsabilitatea și independența.

Fiul avocatei Laura Vicol a stârnit controverse pe Tiktok , declarând că-și permite să spună orice „pentru că are bani” și ironizându-i pe cei care-i critică familia. În mesajul său, Luca a precizat că locuiește la Monaco și poartă geci de 5.000 de euro, adăugând „Trimiteți-vă părinții la muncă. De ce nu faceți și voi asta?”

Soțul Laurei Vicol, Vladimir Ciorbă, și alți administratori ai grupului Nordis sunt urmăriți penal într-un dosar cu un prejudiciu estimat la 75 de milioane de euro. Procurorii DIICOT au extins urmărirea penală față de administratorii grupului și societățile Nordis Management și Nordis Mamaia, pentru acte materiale noi, în legătură cu peste 300 de plângeri penale.